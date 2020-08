Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street finit en ordre dispersé après la Fed Reuters • 27/08/2020 à 22:34









* Le Dow Jones gagne 0,57%, le S&P-500 prend 0,17% mais le Nasdaq lâche 0,34% * La Fed adopte un objectif d'inflation moyenne * Walmart s'allie à Microsoft pour le rachat de TikTok par Stephen Culp NEW YORK, 27 août (Reuters) - Le S&P-500 et le Dow Jones ont fini dans le vert jeudi à Wall Street à la suite de la présentation par la Réserve fédérale de sa nouvelle stratégie tandis que le Nasdaq terminait en repli après avoir inscrit un record en séance. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 160,35 points (+0,57%) à 28.492,27 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 0,17% à 3.484,55 points, terminant la journée à un record en clôture pour la cinquième séance consécutive. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 39,72 points (-0,34%) à 11.625,34 points. Cet indice à forte composante technologique a atteint une nouvelle fois un pic historique au cours de la séance, à 11.730,014, avant d'effacer ses gains. La Réserve fédérale a dévoilé une nouvelle stratégie visant à ramener les Etats-Unis au plein emploi et à favoriser la remontée de l'inflation, des objectifs ambitieux dans une période marquée par une croissance et une inflation faibles qui semblent appelées à persister. Cette nouvelle approche prévoit que la Fed visera une inflation de 2% en moyenne sur la durée, si besoin en laissant filer pendant "un certain temps" les prix à la hausse pour compenser des périodes d'inflation inférieures à l'objectif. "Cette « nouvelle stratégie » pourrait conduire la Fed à maintenir des taux quasi nuls plus longtemps encore qu'anticipé jusqu'à présent. On constate ainsi que Jerome Powell a pris à bras le corps les nouvelles données économiques induites par la crise sanitaire et à s'adapter à une inflation qui pourrait être ponctuellement plus élevée que 2% sans pour autant augmenter les taux directeurs. C'est très positif pour le marché des actions", a déclaré John Plassard chez Mirabaud. Du coté macroéconomique, la contraction de l'économie américaine au deuxième trimestre a été légèrement moins brutale qu'estimé initialement, à 31,7% en rythme annualisé contre 32,9% annoncé initialement et les inscriptions hebdomadaires au chômage continuer d'osciller autour du seuil d'un million. LES VALEURS En Bourse, le secteur financier .SPSY a gagné 1,74% et l'indice S&P des banques .SPXBK 2,5%. Aux valeurs individuelles, le groupe de pharmacie et d'équipements médicaux Abbott Laboratories ABT.N a bondi de 7,85% après le feu vert des autorités américaines à la commercialisation d'un test rapide du COVID-19. Walmart WMT.O a avancé de 4,55% après avoir annoncé s'être allié avec le géant des logiciels Microsoft MSFT.O (+2,46%) pour tenter de racheter TikTok, le réseau social du groupe chinois ByteDance. L8N2FT6AS L'avionneur Boeing BA.N a pris 1,29%, l'Agence européenne de la sécurité aérienne ayant annoncé que les tests en vol du 737 MAX débuteront dans la semaine commençant le 7 septembre. Dans l'actualité des résultats, Tiffany TIF.N a pris 1,42% après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et l'évocation d'une tendance à l'amélioration des ventes en août. A contrario, le spécialiste des parfums et cosmétiques Coty COTY.N a cédé 8,18% après une perte plus lourde qu'attendu. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE : (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

