POINT MARCHÉS-Wall Street finit en ordre dispersé à la veille de l'accord USA-Chine

* Le Dow Jones gagne 0,11%, le S&P-500 cède -0,15% et le Nasdaq -0,24% * L'accord commercial de "phase 1" sera signé mercredi à la Maison blanche * Pas d'accord sur des baisses de droits de douane jusqu'à l'élection de novembre 2020, selon Bloomberg * Les résultats de JP Morgan soutiennent le Dow 14 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi après la publication d'informations selon lesquelles les Etats-Unis maintiendraient des droits de douane sur les produits d'importation chinois jusqu'à l'élection présidentielle américaine de novembre 2020. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 32,62 points (+0,11%) à 28 939,67. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 4,98 points, soit -0,15%, à 3 283,15. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 22,6 points (-0,24%) à 9 251,33 points. Alors que le S&P 500 a enchaîné les records ces dernières semaines, les investisseurs ont immédiatement interprété les informations de Bloomberg sur le commerce comme une bonne raison de vendre, explique Joe Saluzzi, co-directeur de Themis Trading, à Chatham dans le New Jersey. Après la clôture, le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, et le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, ont confirmé dans un communiqué que Washington et Pékin n'avaient conclu aucun accord sur de futures réductions de droits de douane. Wall Street avait fortement augmenté ces dernières semaines dans la perspective de la signature de l'accord commercial dit de "phase 1" entre Washington et Pékin, ce mercredi à la Maison blanche. Contrairement au S&P et au Nasdaq, le Dow a résisté notamment grâce à JPMorgan qui a donné le coup d'envoi de la saison des résultats en annonçant une hausse de 21% de son bénéfice trimestriel au quatrième trimestre 2019. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE MERCREDI : (Noel Randewich à San Francisco, version française Jean-Stéphane Brosse)