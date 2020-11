Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street finit en léger recul alors que Biden creuse l'écart Reuters • 06/11/2020 à 22:31









* Le Dow Jones cède 0,24%, le S&P-500 recule de 0,03% et le Nasdaq gagne 0,04% * Bident donné en tête en Géorgie et en Pennsylvanie * Meilleure performance hebdomadaire depuis avril pour S&P-500 et Nasdaq * 6 novembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini vendredi en baisse de 0,24%, alors que la voie de la Maison blanche semble se dégager pour Joe Biden et que les chiffres mensuels de l'emploi confirment la tendance au ralentissement de la reprise aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 66,78 points à 28.323,4. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 1,01 point, soit 0,03%, à 3.509,44. Le Nasdaq Composite .IXIC a quant à lui gagné 4,30 points (0,04%) à 11.895,23 points. Sur l'ensemble de la semaine, le S&P 500 et le Nasdaq enregistrent leurs meilleures performances depuis avril. Selon la plupart des grandes chaînes de télévision américaines, Joe Biden est déjà assuré d'obtenir 253 voix contre 214 pour Donald Trump au sein du collège électoral chargé de désigner le futur président des Etats-Unis et semble sur le point de décrocher les suffrages nécessaires pour atteindre le seuil des 270 voix garantissant la victoire. Le candidat démocrate devance ainsi Donald Trump dans les Etats décisifs de Géorgie et de Pennsylvanie, selon les projections de l'institut Edison Research. Sur le front de l'emploi, le département américain du Travail a recensé 638.000 créations de postes non-agricoles le mois dernier après 672.000 (révisé) en septembre. Le chiffre d'octobre est le plus faible enregistré depuis le début de la reprise en mai. VALEURS Le fabricant de cosmétiques Coty COTY.N bondit de près de 24% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, tandis que T-Mobile US TMUS.O , qui affiche une croissance supérieure aux attentes de son portefeuille d'abonnés, gagne 5,7%. Tombé en deçà des estimations de ventes trimestrielles, Electronic Arts EA.O s'effondre en revanche de plus de 7%. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE lundi: (Chuck Mikolajczak, version française Jean-Philippe Lefief)

