POINT MARCHÉS-Wall Street finit en hausse grâce aux valeurs bancaires

* Le Dow Jones gagne 1,18%, le S&P-500 1,09% et le Nasdaq 1,09% * La règle Volcker assouplie, les banques grimpent * Le rebond des contaminations aux Etats-Unis continue d'inquiéter * Recul moins important que prévu des inscriptions au chômage NEW YORK, 25 juin (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, portée par un assouplissement des règles bancaires qui a relégué au second plan les craintes liées à l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis et le recul moins important que prévu des inscriptions au chômage. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 299,66 points (1,18%) à 25 745,6. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 33,34 points, soit 1,09%, à 3 083,67 et le Nasdaq Composite .IXIC 107,84 points (1,09%) à 10 017,00 points. Après un long lobbying de Donald Trump et du Parti républicain, les autorités américaines de régulation bancaire ont assoupli jeudi la "règle Volcker" mise en oeuvre après la crise financière de 2007-2009, qui restreignait la capacité des banques à s'engager dans des investissements risqués avec l'argent de leurs clients. Le sous-indice S&P des valeurs bancaires .SPXBK a pris en séance jusqu'à 3,75% à la faveur de cette annonce. Le secteur de l'énergie .SPNY a également progressé grâce à un rebond des cours du pétrole. Mais les investisseurs restent préoccupés par la hausse des nouveaux cas de contamination au coronavirus dans une douzaine d'Etats américains, dont le Texas qui a suspendu en partie ses mesures de déconfinement. A cela s'ajoute le nombre toujours élevé des inscriptions au chômage à 1,48 million la semaine dernière alors que le consensus tablait sur un recul plus important à 1,3 million. Aux valeurs, Walt Disney DIS.N a perdu 0,6% après avoir reporté la réouverture des parcs à thème et hôtels en Californie. Le géant américain du divertissement envisagerait aussi de reporter la sortie du film "Mulan", prévue le 24 juillet, selon le Wall Street Journal https://on.wsj.com/3dzLGYO. Boeing BA.N a cédé 1% en réaction aux informations selon lesquelles son rival Airbus AIR.PA est parvenu à son objectif de production d'appareils et a atténué ses problèmes industriels. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE VENDREDI : (Sinéad Carew, version française Laetitia Volga et Jean-Stéphane Brosse)

