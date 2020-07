Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street finit en baisse, prises de bénéfices et regain de prudence Reuters • 07/07/2020 à 22:20









* Le Dow Jones cède 1,51%, le S&P-500 1,08% et le Nasdaq 0,86% * Prises de bénéfices après la séquence haussière * La situation sanitaire continue de se dégrader aux US 7 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse mardi, rattrapée par des prises de bénéfices après ses gains récents et un regain de prudence face à la dégradation de la situation sanitaire aux Etats-Unis. De plus en plus d'Etats américains font part d'une augmentation record de nouveaux cas, la Floride prévenant même être à court de lits disponibles dans les unités hospitalières de soins intensifs. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,51%, soit 396,85 points, à 25.890,18 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 34,4 points, soit un repli de 1,08%, à 3.145,32 points, après avoir aligné cinq séances consécutives de hausse. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 89,76 points (-0,86%) à 10.343,89 points après avoir signé en séance un nouveau record à 10.518,98 points. "Je vois cela simplement comme une journée où les investisseurs digèrent la belle hausse d'hier et la progression observée la semaine dernière", a commenté Sam Stovall, responsable de la stratégie d'investissement chez CFRA Research à New York. Aux valeurs, Novavax NVAX.O a grimpé de 31,62%, alors que l'administration fédérale américaine a accordé au groupe pharmaceutique un crédit de 1,6 milliard de dollars (1,4 milliard d'euros) dans le cadre du programme de lutte contre le nouveau coronavirus. Walmart WMT.N s'est adjugé 6,78% après une information de presse selon laquelle le géant de la distribution s'apprête à lancer son programme d'affiliation, un concurrent direct au service Amazon Prime du géant du e-commerce. L'action Amazon AMZN.O a perdu 1,86%. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE MERCREDI : (Caroline Valetkevitch, Blandine Hénault pour la version française)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.