Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street finit en baisse de 1,45% Reuters • 10/09/2020 à 22:26









* Le Dow Jones cède 1,45%, le S&P-500 1,76% et le Nasdaq 1,99% * Les poids lourds du numérique en recul au lendemain d'un rebond * Tesla résiste * 10 septembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini jeudi en baisse de 1,45%, au terme d'une séance agitée, marquée par le recul des poids lourds de la technologie au lendemain de leur rebond et l'annonce des chiffres du chômage aux Etats-Unis, qui confirment le manque de vigueur de la reprise. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 405,89 points à 27.534,58. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 59,77 points, soit 1,76%, à 3.339,19. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 221,97 points (1,99%) à 10.919,59 points. Les inscriptions au chômage aux Etats-Unis sont restées à un niveau élevé la semaine dernière, ce qui confirme le manque de vigueur de la reprise après le choc provoqué par la crise du coronavirus. Les nouvelles inscriptions ont atteint 884.000 unités en données ajustées des variations saisonnières sur la semaine au 5 septembre, comme la semaine précédente, montrent les données publiées jeudi par le département du Travail. Les grands noms du numérique tels qu'Apple AAPL.O (-3,32%), Microsoft MSFT.O (-2,8%) et Amazon.com <AMZN.O (-2,86%), ont tous fini en net recul après leur rebond de la veille. Tesla Inc TSLA.O , qui gagne en revanche 1,38%, a permis au Nasdaq de résister brièvement avant de passer dans le rouge. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE : (Chuck Mikolajczak, version française Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.