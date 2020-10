Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street finit en baisse après le test positif de Trump Reuters • 02/10/2020 à 22:25









* Le Dow Jones cède 0,48%, le S&P-500 0,96% et le Nasdaq 2,22% * Les géants du numérique en baisse * Tesla plonge après l'annonce de ses ventes au T3 * 2 octobre (Reuters) - La Bourse de New York a fini vendredi en baisse de 0,48%, après l'annonce de Donald Trump, qui a révélé avoir contracté le coronavirus à un mois de l'élection présidentielle américaine. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 134,09 points à 27.682,81. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 32,36 points, soit 0,96%, à 3.348,44. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 251,49 points (-2,22%) à 11.075,02 points. Donald Trump a annoncé tôt vendredi matin avoir contracté le nouveau coronavirus, tout comme son épouse Melania, à un peu plus de trente jours de l'élection présidentielle. Son test positif bouleverse naturellement la campagne présidentielle alors que le président sortant, qui a minimisé la gravité de l'épidémie dans ses premiers mois, est en retard sur Joe Biden dans les intentions de vote au niveau national. L'information, qui ne fait qu'accroître les incertitudes quant à l'issue du scrutin du 3 novembre, a amené les investisseurs à se replier dès l'ouverture des marchés sur les valeurs refuges. VALEURS Après leur progression des dernières séances, les géants du numérique Apple AAPL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon.com AMZN.O , tous en recul de près de 3% au moment de la clôture, accusaient les plus lourdes pertes du S&P et du Nasdaq. Tesla TSLA.O plonge de son côté de plus de 7% après avoir fait état de ventes record au troisième trimestre, qui n'ont toutefois pas été à la hauteur des attentes des investisseurs. Les compagnies aériennes tirent quant à elle parti de la perspective de nouvelles aides gouvernementales. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE lundi: L8N2GT2OT (, version française Jean-Philippe Lefief)

