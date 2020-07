Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street finit dans le vert, porté par les titans de la tech Reuters • 31/07/2020 à 22:22









NEW YORK 31 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a fini la semaine dans le vert au terme d'une séance hésitante, les investisseurs ayant longtemps hésité entre les inquiétudes sur l'évolution de la situation sanitaire aux Etats-Unis et l'enthousiasme provoqué par les bons résultats publiés la veille par Facebook, Apple et Amazon. A la clôture, l'indice Dow Jones, qui a perdu jusqu'à 1% en séance, finit sur un gain de 0,44% (114,67 points) à 26.428,32. Le S&P-500 .SPX , plus large, prend 25,11 points, soit 0,77%, à 3.271,33. Le Nasdaq Composite .IXIC avance de son côté de 157,46 points (1,49%) à 10.745,28 points, porté par Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et Facebook FB.O. . Les trois titans, qui publiaient jeudi soir en après-Bourse leurs résultats financiers, ont affiché une solide santé financière. et Apple finit en hausse de 10,47%, Amazon gagne 3,7% et Facebook prend 8,17%. "Ces résultats étaient fabuleux, forts", note Tim Ghriskey, chez Inverness Counsel à New York. "Ce sont des entreprises extrêmement rentables qui produisent les produits que les consommateurs veulent." Alphabet GOOGL.O , la maison mère de Google, recule en revanche de 3,28% après avoir fait état de ventes trimestrielles en recul pour la première fois depuis son entrée en Bourse il y a 16 ans. A quelques heures de l'expiration des allocations fédérales qui ont soutenu des millions d'Américains jetés au chômage par la crise pandémique, l'incapacité des républicains et des démocrates à s'entendre sur un accord permettant une prolongation de ce dispositif crucial a pesé sur la cote. Les valeurs du secteur de l'énergie .SPNY ont été particulièrement malmenées. Pénalisé par l'effondrement des cours du brut, Chevron CVX.N , qui a fait état d'une perte supérieure à huit milliards de dollars au deuxième trimestre, cède 2,70%. L'action ExxonMobil XOM.N , qui affiche 1,1 milliard de dollars de pertes au deuxième trimestre, s'en sort mieux en terminant sur un gain de 0,50%. Sur l'ensemble du mois de juillet, le Dow Jones a gagné 2,39%, le S&P-500 a pris 5,52% et le Nasdaq a grimpé de 6,83%. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE (lundi) : (Chuck Mikolajczak version française Patrick Vignal et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.