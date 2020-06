Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street finit à forte hausse, a foi en la reprise Reuters • 03/06/2020 à 22:21









* Le Dow Jones gagne 2,05%, le S&P-500 1,36% et le Nasdaq 0,78% * Optimisme marquée sur la relance de l'économie US * Forte hausse de Boeing, Microchip, Lyft * par Stephen Culp NEW YORK, 3 juin (Reuters) - La Bourse de New York a clôturé en forte hausse mercredi, s'attachant ainsi davantage aux signes de reprise économique dans les pays touchés par le coronavirus qu'aux tensions raciales aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 2,05% à 26 269,89 points, le S&P-500 .SPX , plus large, 1,36%, à 3 122,87 tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,78% à 9 682,91, s'approchant ainsi de ses plus hauts historiques. "L'optimisme est croissant sur la réussite de la réouverture de l'économie américaine alors que d'autres pays comme la Chine et l'Italie y sont parvenus", observe David Carter, responsable des investissements chez Lenox Wealth Advisors à New York. "L'appétit pour le risque sur les actions a été alimenté par l'optimisme sur l'économie, sachant qu'il n'y pas non plus beaucoup d'alternatives." Ceci malgré les manifestations qui se sont poursuivies dans les rues des principales villes américaines, en dépit des couvre-feux en vigueur, après la mort d'un homme afro-américain lors de son interpellation à Minneapolis, dans le Minnesota. La perspective d'un retour progressif à la normale de l'activité économique continuent également de l'emporter sur les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. L'amélioration de la conjoncture a été illustrée notamment par les résultats meilleurs qu'attendu de l'enquête mensuelle d'ADP sur l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis. Aux valeurs, Boeing Co BA.N a procuré la plus forte contribution à la progression du Dow Jones après l'annonce d'une prise de participation de l'homme d'affaires Daniel Loeb dans son capital. Le producteur de semi-conducteurs Microchip Technology MCHP.O a fortement progressé au lendemain du relèvement de sa prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le trimestre en cours. L'opérateur de services de VTC Lyft LYFT.O clôture également en forte hausse après avoir fait état d'un rebond de son activité en mai grâce à la levée des mesures de restriction des déplacements dans de nombreuses villes. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * L'agenda France & International: (Version française Jean-Michel Bélot)

