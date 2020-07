Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street espère un plan de soutien à l'économie américaine Reuters • 27/07/2020 à 22:24









* Le Dow Jones gagne 0,43%, le S&P-500 0,74% et le Nasdaq 1,67% * Un plan de soutien à l'économie US progresse à Washington * Semaine chargée en résultats d'entreprises par Sinéad Carew NEW YORK, 27 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a commencé lundi par une séance de hausse une semaine très chargée en résultats d'entreprises, les investisseurs espérant l'adoption prochaine d'un plan de soutien à l'activité aux Etats-Unis face aux ravages économiques provoqués par la pandémie liée au nouveau coronavirus. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 114,88 points (0,43%) à 26.584,77. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 23,78 points, soit 0,74%, à 3.239,41. Le Nasdaq Composite .IXIC a connu une progression encore plus marquée avec un gain de 173,09 points (1,67%) à 10.536,27 points. Cet indice à forte composante technologique a profité des bonnes performances des poids lourds du secteur comme Apple AAPL.O (+2,37%), Amazon AMZN.O (+1,54%), Alphabet GOOGL.O (+1,41%) et Facebook FB.O (+1,21%) avant la publication de leurs résultats trimestriels cette semaine. Sur ce plan, cette semaine sera particulièrement animée puisque les intervenants de marché vont avoir à éplucher les résultats de 189 des 500 composants du S&P. En attendant, les investisseurs ont aussi les yeux tournés vers Washington où des progrès semblent se produire sur le plan politique en vue de l'adoption rapide d'un programme massif de soutien à l'économie américaine. Autre événement de la semaine, la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale ne devrait pas accoucher d'annonces spectaculaires mercredi mais la Fed pourrait tout de même préparer le terrain à des mesures pour le mois de septembre ou au cours du quatrième trimestre. Aux valeurs lundi, Moderna MRNA.O a gagné 9,15% après avoir reçu 472 millions de dollars (403,4 millions d'euros) supplémentaires du gouvernement américain pour le développement d'un vaccin potentiel contre le COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus. Les autorités sanitaires américaines et des responsables du laboratoire ont jugé que ce vaccin pourrait commencer à être utilisé d'ici la fin de l'année. Contre la tendance, le géant du jouet Hasbro HAS.O a perdu 7,41% après avoir publié des résultats inférieurs aux attentes en raison de la fermeture des magasins et du retard pris dans les sorties de films. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE MARDI: (version française Bertrand Boucey, avec Patrick Vignal)

