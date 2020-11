Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street en ordre dispersé, les inscriptions au chômage pèsent Reuters • 25/11/2020 à 22:24









* Le Dow Jones cède -0,58%, le S&P-500 -0,16% et le Nasdaq prend 0,47% * Hausse inattendue des inscriptions au chômage * 25 novembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini dans le désordre mercredi, les investisseurs accueillant avec scepticisme les mauvais indicateurs publiés dans la journée sur le front de l'emploi, les restrictions visant à freiner l'épidémie de COVID-19 ayant accéléré les licenciements et sapé la reprise du marché du travail. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 173,77 points à 29.872,47. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 5,76 points, soit -0,16%, à 3.629,65. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 57,08 points (0,47%) à 12.094,40 points. Après avoir atteint la veille des records à la clôture, le S&P 500 et le Dow Jones ont terminé dans le rouge, entraînés par les valeurs cycliques et les petites capitalisations qui avaient alimenté la tendance début de semaine. Les valeurs technologiques, moins perméables aux effets de la pandémie, ont contribué à maintenir le Nasdaq à flot. "Des jours comme aujourd'hui, qui suivent une séance de forte croissance, sont une réponse aux fluctuations du marché", a déclaré Matthew Keator, associé directeur du Keator Group, une société de gestion de patrimoine du Massachusetts. Les investisseurs américains digéraient une série d'indicateurs contrastés parmi lesquels les inscriptions hebdomadaire au chômage, qui ont à nouveau progressé sur fond de résurgence de l'épidémie, tandis que les commandes de bien durables et les dépenses de consommation des ménages ont elles augmenté plus que prévu. Les marchés ont réagi modérément aux "minutes" de la Réserve fédérale, de nombreux investisseurs s'attendant avant leur publication à ce que la Fed annonce à l'issue de sa dernière réunion de l'année qu'elle augmente le montant de ses rachats d'obligations d'Etat ou qu'elle en ajuste les maturités. A la baisse, on retiendra notamment le recul des valeurs bancaires qui ont fait les frais de la défiance affichée ce mercredi sur les marchés, l'indice S&P 500 Banks accusant une baisse de 0,7%. Les marchés d'actions seront fermés jeudi aux Etats-Unis où l'on célèbre la fête de Thanksgiving. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE JEUDI : (version française Camille Raynaud)

