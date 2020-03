Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street en nette hausse, espère de nouvelles mesures Reuters • 26/03/2020 à 21:27









* Le Dow Jones a gagné 6,38%, le S&P 500 +6,24%, le Nasdaq +5,60% * Inscriptions hebdomadaires au chômage à un niveau record * Les investisseurs veulent croire que Washington va amplifier son soutien à l'économie * Le Dow Jones en zone haussière * PARIS, 26 mars (Reuters) - La Bourse de New York a fini sur une hausse de 6,38%, les investisseurs faisant le pari que l'envolée inédite des inscriptions hebdomadaires au chômage convaincra les autorités américaines d'amplifier leur soutien aux entreprises et aux consommateurs éprouvés par la crise sanitaire. Cette hausse, la troisième consécutive enregistrée à Wall Street permet au Dow Jones .DJI qui a gagné 1.351,62 points à 22.552,17, d'afficher une progression de 21,3% par rapport à sa clôture du 23 mars et de passer en zone "haussière" (bear market). Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 154,51 points, soit 6,24%, à 2.630,07. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 413,24 points (5,60%) à 7.797,54 points. Selon les données communiqués par le ministère du Travail, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont explosé aux Etats-Unis la semaine dernière pour dépasser trois millions, un record absolu, les mesures adoptées pour contenir la pandémie de coronavirus ayant brusquement mis à l'arrêt l'activité d'une partie du pays et déclenché une vague de licenciements sans précédent. Ces chiffres, qui représentent le triple de ce qu'anticipaient en moyenne les analystes témoignent de la violence du choc subi par l'économie américaine et incite les investisseurs à penser que Washington devra très rapidement amplifier son soutien à l'activité. Si cette tendance se poursuit dans les prochaines semaines, "il y aura une demande pour davantage de soutien budgétaire", a déclaré Quincy Krosby, responsable de stratégie chez Prudential Financial. La réaction du marché peut "indiquer que les participants attendent un plan de relance supérieur à celui de 2.000 milliards de dollars" adopté par le Sénat américain mercredi soir. Le texte, fruit d'un compromis obtenu au terme de cinq jours de négociations tendues entre républicains et démocrates, doit désormais être approuvé par la Chambre des représentants. Après avoir hésité, les rendements des emprunts d'Etat de la zone euro ont fini la séance en hausse: celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a pris plus de quatre point de base à -0,278%. Son équivalent français FR10YT=RR a fini au-dessus de 0,2%. Sur le marché américain, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR a cédé 2,9 points de base à 0,830%. Le baril de brent LCOc1 a fini en baisse de 3,83%, soit 1,05 dollar, à 26,34 tandis que le WTI CLc1 a perdu 7,72% (-1,89 dollar) à 22,60 dollars, les intervenants redoutant que la crise de prolonge et pénalise la consommation de brut. Selon le directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) Fatih Birol, la demande mondiale de pétrole pourrait chuter de 20% cette année en raison de la multiplication des mesures de confinement, qui touchent désormais quelque trois milliards de personnes dans le monde. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE vendredi : (Nicolas Delame et Laetitia Volga)

