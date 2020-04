Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street en nette baisse après la chute des cours du brut Reuters • 20/04/2020 à 22:29









PARIS, 20 avril (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse de -2,44% lundi,après le passage des contrats à terme sur le brut texan pour le mois de mai en territoire négatif, une première historique. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 592,05 points à 23.650,44. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 51,4 points, soit -1,79%, à 2.823,16. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 89,41 points (-1,03%) à 8.560,73 points. Les cours du pétrole ont de nouveau considérablement reculé lundi et le prix du baril de brut américain (West Texas Intermediate, WTI) est passé pour la première fois de l'histoire en territoire négatif, un mouvement alimenté par des perspectives économiques déprimées et par la quasi-saturation des capacités de stockage aux Etats-Unis. Le cours du WTI CLc1 pour livraison en mai a fini en baisse 306% à -37,63 dollars, c'est à dire que les vendeurs proposent désormais de payer les acquéreurs pour ce contrat. Le baril pour livraison en juin a quant à lui cédé 18% à 20,43 dollars CLc2 tandis que le Brent Mer du Nord à même échéance a fini en baisse de 5,22% à 29,93 dollars traduisant le déséquilibre persistant entre l'offre et la demande. Le compartiment de l'énergie .SPNY a baissé de 3,7%. Les titres Exxon XOM.N et Chevron CVX.N ont perdu respectivement 4,72% et 4,13%. Le dollar a fini en hausse de 0,23% face à un panier de référence .DXY dont l'euro, stable autour de 1,0861 EUR= . La baisse du pétrole pénalise par ailleurs les monnaies de plusieurs grands producteurs de brut, comme le dollar canadien CAD= ou la couronne norvégienne NOK= . La baisse de Wall Street et du pétrole amène les investisseurs à se reporter sur les obligations américaines: le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR a fini stable. Les rendements des obligations des pays du sud de l'Europe ont terminé en forte hausse, un mouvement lié aux incertitudes sur la politique européenne de gestion de la crise à l'approche du Conseil européen de jeudi. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE MARDI : (Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.