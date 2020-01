Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street en net recul sous l'effet du coronavirus Reuters • 27/01/2020 à 22:39









* Le Dow Jones cède -1,57%, le S&P-500 -1,57% et le Nasdaq -1,89% * Le bilan du virus s'alourdit, les mesures de confinement s'étendent en Chine * Baisse des actions et des cours du pétrole 27 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a subi sa pire journée en plus de trois mois lundi, affectée par les inquiétudes liées à l'impact économique de l'épidémie de coronavirus qui sévit en Chine. La perspective de voir la maladie et les mesures de confinement peser sur l'activité en Chine, voire ailleurs dans le monde, a détourné les investisseurs des actifs à risque et favorisé les prises de bénéfice après les récents plus hauts des actions. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 453,93 points (-1,57%) à 28 535,8. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris/perdu 51,84 points, soit -1,57%, à 3 243,63. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé/reculé de son côté de 175,6 points (-1,89%) à 9 139,31 points. Pour le Dow et le S&P, il s'agit de la plus forte baisse en pourcentage en une séance depuis le 2 octobre. Pour le Nasdaq, depuis le 23 août. L'indice de volatilité du CBIOE .VIX , surnommé "l'indice de la peur" à Wall Street, a atteint 19,02, au plus haut depuis le 10 octobre. Les valeurs technologiques et les poids lourds d'internet, qui avaient alimenté le récent mouvement haussier, ont cédé beaucoup de terrain, à l'image d'Apple AAPL.O (-2,95%), Google GOOGL.O (-2,3%) ou Amazon AMZN.O (-1,8%). Yum China Holdings YUMC.N , qui a dû fermer temporairement certains de ses restaurants KFC et Pizza Hut à Wuhan, foyer de l'épidémie dans le centre de la Chine, a chuté de 5,26%. Les prix du pétrole ont également reculé par anticipation d'un ralentissement de la demande mondiale de brut en conséquence de l'épidémie. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE (demain/jour) : [USN agenda du lendemain] (Chuck Mikolajczak, version française Jean-Stéphane Brosse)

