POINT MARCHÉS-Wall Street en hausse, portée par des espoirs de relance

* Le Dow Jones gagne 0,4%, le S&P-500 0,47% et le Nasdaq 0,33% * Espoirs d'adoption d'un vaste plan de relance * Google gagne 2,4% malgré le dépôt de plainte du département de la Justice NEW YORK, 20 octobre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de 0,4% mardi, portée par les espoirs d'adoption d'un vaste plan de soutien à l'économie américaine. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,4% ou 113,37 points à 28 308,79. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 20,46 points, soit 0,60%, à 3 447,38. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 44,81 points (0,39%) à 11 523,79 points. La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, s'est dite optimiste, mardi, quant à la conclusion d'un accord sur un plan de relance avec la Maison blanche. Donald Trump s'est dit prêt, de son côté, à accepter un plan à plus de 2.200 milliards de dollars (1.860 milliards d'euros), le montant réclamé par les démocrates. "Je pense que quel que soit le président élu, nous aurons un plan de relance", résume Brian Reynolds, stratégiste en chef à Reynolds Strategy. Wall Street avait cédé plus de 1% lundi en l'absence de progrès tangibles dans les discussions entre Nancy Pelosi et Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor de Donald Trump. Aux valeurs particulières, Alphabet, maison-mère de Google GOOGL.O , a pris 2,4% malgré l'annonce d'un dépôt de plainte du département américain de la Justice et de onze Etats américains contre le moteur de recherche pour abus de sa position sur les marchés de la recherche et de la publicité en ligne. Les analystes estiment que l'affaire prendra des années à aboutir, si elle aboutit. Netflix NFLX.O a cédé près de 1% avant d'annoncer après la clôture un nombre d'abonnés payants supplémentaires en retrait des attentes du marché (+2,2 millions contre un consensus de 3,4 millions) au titre du troisième trimestre clos au 30 septembre. IBM IBM.N , qui présentait lundi ses résultats trimestriels, a plongé de près de 6,5% après avoir pourtant dépassé les prévisions de Wall Street, le marché sanctionnant l'absence de prévision pour le trimestre en cours. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE MERCREDI : (Gertrude Chavez-Dreyfuss, version française Jean-Stéphane Brosse)

