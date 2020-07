Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street en hausse après une séance en dents de scie Reuters • 22/07/2020 à 22:28









PARIS, 22 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de 0,62% mercredi, les investisseurs s'efforçant de faire un tri entre la teneur des résultats industriels, les nouvelles tensions sino-américaines et les discussions à Washington sur un plan de relance économique. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 165,44 points à 27.005,84. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 18,72 points, soit 0,57%, à 3.276,02. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 25,76 points (0,24%) à 10.706,13 points. "Les investisseurs cherchent encore la bonne direction", a commenté Tim Ghriskey d'Inverness Counsel à New York. "Il y a encore beaucoup d'incertitudes", a-t-il relevé. Selon les derniers bilans en date, plus de 1.000 personnes sont décédées mardi des suites d'une contamination au COVID-19, portant à près de 142.000 le total des décès aux Etats-Unis. Républicains et démocrates ne parviennent pas à s'entendre sur les modalités d'un nouveau plan de soutien à l'économie prévu pour représenter autour de 1.000 milliards de dollars, voire davantage, alors que des millions d'Américains perdront d'ici deux semaines leurs droits aux allocations chômage. Aux valeurs, Pfizer PFE.N (+5,10%) a profité des annonces selon lesquelles le gouvernement américain s'est engagé à verser 1,95 milliard de dollars pour 100 millions de doses du vaccin qu'il développe avec la biotech allemande BioNTech. L'exploitant d'hôpitaux HCA Healthcare HCA.N a quant à lui terminé en hausse de 11,97% après avoir fait part de résultats meilleurs qu'attendu. Dans le sens inverse, Snap SNAP.N , propriétaire de l'application SnapChat a chuté de -6,22% dans la foulée de l'annonce de trimestriels plus mauvais que prévu. A la baisse, également, American Airlines (-0,96%) a été sanctionné après avoir fait état d'une perte nette ajustée de 2,6 milliards de dollars d'avril à juin. L'appétit des cambistes pour l'euro n'a pas faibli au lendemain de l'accord conclu par les dirigeants européens sur un fonds de relance européen d'un montant de 750 milliards d'euros malgré les critiques de la présidente de la Banque centrale européenne. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE JEUDI : (Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.