POINT MARCHÉS-Wall Street en baisse après les annonces de la Fed, sauf le Nasdaq

* Le Dow Jones cède 1,04%, le S&P-500 perd 0,53% mais le Nasdaq prend 0,67% * La Fed promet de continuer son soutien monétaire encore longtemps, prévoit une chute de 6,5% du PIB en 2020 * Eli Lilly grimpe, un traitement du Covid envisagé à l'automne 10 juin (Reuters) - A l'exception du Nasdaq, la Bourse de New York a fini en baisse mercredi au terme d'une séance volatile, alors que la Réserve fédérale a réaffirmé sa politique de soutien monétaire à l'économie mais prédit une contraction de 6,5% du produit intérieur brut (PIB) américain cette année. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 282,31 points, soit un repli de 1,04%, à 26.989,99 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 17,04 points, soit une baisse de 0,53%, à 3.190,14 points. Le Dow Jones et le S&P ont multiplié les allers-retours entre hausse et baisse au cours de la séance, les investisseurs digérant les annonces de la Fed et l'intervention de son président, Jerome Powell. La Réserve fédérale américaine a promis mercredi de continuer à soutenir l'économie pendant plusieurs années après la crise provoquée par la pandémie de coronavirus, qui devrait se solder par une chute du produit intérieur brut (PIB) de 6,5% cette année et porter le taux de chômage à 9,3% en fin d'année. "Les projections pour le PIB et le chômage indiquent que la situation va s'améliorer lentement à partir de maintenant, mais qu'il faudra encore un certain temps pour la rétablir", a commenté Tom Martin, gérant chez Globalt à Atlanta. Les valeurs bancaires .SPXBK , qui tendent à bénéficier d'une hausse des taux d'intérêt, ont nettement reculé. En revanche, les valeurs technologiques ont bondi .SPLRCT , ce qui a permis au Nasdaq Composite .IXIC de gagner 66,59 points (+0,67%) à 10.020,35 points et de signer un nouveau plus haut historique en clôture. L'action Eli Lilly LLY.N a grimpé de 1,3% après des déclarations de son directeur scientifique à Reuters selon lesquelles le groupe pourrait avoir un traitement spécifiquement dédié au Covid-19 autorisé dès le mois de septembre si les essais cliniques de ses deux thérapies à base d'anticorps se déroulent bien. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE JEUDI : L8N2DN277 (Caroline Valetkevitch, Blandine Hénault pour la version française)

