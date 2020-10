Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street devrait tenter un rebond mais l'Europe reste fébrile Reuters • 27/10/2020 à 13:43









* Petit rebond en vue à Wall Street * Le Stoxx 600 perd 0,16% et le CAC 40 cède 0,78% * Vers un durcissement des mesures anti-COVID en Europe * Capgemini prend la tête du CAC après ses résultats par Laetitia Volga PARIS, 27 octobre (Reuters) - Wall Street devrait ouvrir en hausse prudente mardi au lendemain d'un repli marqué tandis que les Bourses européennes restent, à mi-séance, fragilisées par les inquiétudes liées à la crise sanitaire. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,2% à 0,4% après un recul de 1,7% lundi face à l'accélération de la deuxième vague de la pandémie. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,78% à 4.778,78 vers 12h35 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 0,19% et à Londres, le FTSE .FTSE lâche 0,06%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 0,14%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,26% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,16%. L'épidémie de COVID-19 continue se propager aux Etats-Unis et en Europe où de nombreux pays, dont la France et l'Allemagne, envisagent de durcir les restrictions pour freiner le coronavirus, ce qui fait craindre un nouveau coup de frein à l'économie, qui peine encore à se remettre de la première vague. L'absence de progrès dans les négociations sur le plan de relance américain et l'approche de l'élection présidentielle sont également des facteurs de prudence. "Si cette situation persiste, les investisseurs sont susceptibles d'accroître leur exposition aux valeurs refuges comme le yen, le dollar ou même les bons du Trésor, tandis que les actions poursuivront leur correction baissière", a déclaré Pierre Veyret chez ActivTrades. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET La séance est une nouvelle fois animée par de nombreux résultats d'entreprises. En attendant les géants technologiques, les investisseurs ont pris connaissance des résultats décevants de Caterpillar CAT.N mais aussi de ceux supérieurs aux attentes de 3M MMM.N . Dans le domaine pharmaceutique, Merck MRK.N grappille 1% en avant-Bourse après avoir relevé son objectif de bénéfice annuel mais Eli Lilly LLY.N perd 4% après avoir publié un bénéfice moins bon que prévu en raison d'une baisse de demande. Pfizer PFE.N a annoncé un recul de son chiffre d'affaires et ajouté ne pas être prêt à publier les données de l'essai clinique du candidat vaccin développé avec BioNTech 22UAy.F , BNTX.O . Dans l'actualité des fusions et acquisitions, le concepteur de semi-conducteurs Advanced Micro Devices AMD.O a annoncé le rachat de son concurrent Xilinx XLNX.O pour 35 milliards de dollars (29,7 milliards d'euros). VALEURS EN EUROPE Capgemini CAPP.PA , pénalisé lundi par la chute de l'allemand SAP SAPG.DE , gagne 4,04% après l'annonce d'un rebond plus marqué qu'attendu de ses activités au troisième trimestre. SAP reprend de son côté 2,95%. Dans le secteur bancaire, Santander SAN.MC gagne 4,07% à Madrid, la meilleure performance de l'EuroStoxx 50, et HSBC HSBA.L 6,55% à Londres après des annonces saluées elles aussi par les investisseurs. L'indice Stoxx du compartiment bancaire .SX7P gagne 1%, la plus forte hausse sectorielle du jour. A la baisse, le fabricant de semi-conducteurs AMS AMS.VI AMS.S perd 1,92%, pénalisé par le lancement d'une émission d'obligations convertibles qui prend le pas sur des résultats préliminaires et des prévisions encourageants. CHANGES Les variations sont limitées sur le marché des changes où les cambistes se gardent de faire des paris risqués face aux multiples sources d'incertitudes. "L'impasse dans laquelle se trouvent les discussions budgétaires aux Etats-Unis et les négociations liées au Brexit, ainsi que les implications de la résurgence épidémique sur la croissance du produit intérieur brut au quatrième trimestre jouent en faveur d'une stabilisation plus importante de l'euro-dollar et du sterling-dollar pour l'instant", ont déclaré les analystes d'UniCredit dans une note de recherche. Le dollar cède 0,16% face à un panier de référence .DXY et l'euro évolue autour de 1,1828 dollar (+0,17%) EUR= . TAUX Les rendements obligataires de référence en Europe sont en léger repli, à -0,588% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR et -0,3107% pour son équivalent français FR10YT=RR . Le contexte sanitaire et l'approche des décisions de la BCE incitent les investisseurs obligataires à la prudence. Le dix ans américain, lui, recule d'un point de base, à 0,7893%, après en avoir déjà perdu près de quatre lundi. US10YT=RR PÉTROLE Le marché pétrolier regagne une partie du terrain cédé sur les séances précédentes mais le sentiment de marché reste prudent en raison des craintes de voir la deuxième vague de la pandémie et les mesures prises pour la contenir freiner la demande d'hydrocarbures. Le Brent prend 0,47% à 40,65 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,57% à près de 39 dollars CLc1 . Tous deux avaient perdu plus de 3% lundi. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 OCTOBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 14h00 Indice de confiance du octobre 102,0 101,8 consommateur LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 27645,00 +64,00 +0,23% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3405,25 +11,75 +0,35% Nasdaq-100 11544,25 +52,00 +0,45% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 27685,38 +327,90 +1,20% -2,99% S&P-500 .SPX 3400,97 +27,84 +0,83% +5,27% Nasdaq .IXIC 11358,94 +83,67 +0,74% +26,60% Nasdaq 100 11504,52 +95,83 +0,84% +31,74% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1376,00 -1,99 -0,14% -15,27% .FTEU3 Eurostoxx 50 3096,70 -8,55 -0,28% -17,31% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4778,96 -37,16 -0,77% -20,06% Dax 30 .GDAXI 12151,21 -25,97 -0,21% -8,29% FTSE .FTSE 5788,22 -3,79 -0,07% -23,26% SMI .SSMI 9969,33 -16,29 -0,16% -6,10% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1828 1,1808 +0,17% +5,51% Dlr/Yen JPY= 104,64 104,82 -0,17% -3,88% Euro/Yen 123,78 123,80 -0,02% +1,50% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9078 0,9074 +0,04% -6,20% Euro/CHF 1,0738 1,0718 +0,19% -1,05% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3039 1,3023 +0,12% -1,66% Indice $ .DXY 92,8930 93,0450 -0,16% -3,41% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 175,5100 +0,2100 FGBLc1 Bund 10 ans -0,5870 -0,0160 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7610 -0,0090 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3101 -0,0180 +27,69 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 0,7910 -0,0120 Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1494 +0,0000 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 38,79 38,56 +0,23 +0,60% -36,63% CLc1 Brent LCOc1 40,66 40,46 +0,20 +0,49% -38,42% (avec Tommy Wilkes, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.