POINT MARCHÉS-Wall Street devrait céder aux craintes malgré les efforts de la Fed

* Wall Street attendue dans le rouge * Les craintes devraient effacer le message de la Fed * Des résultats décevants font plier les indices européens * Renault souffre après l'annonce d'une perte record * Le PIB américain au T2 à l'agenda par Patrick Vignal PARIS, 30 juillet (Reuters) - Wall Street est attendue dans le rouge jeudi, le message accommodant lancé la veille par la Réserve fédérale risquant d'être effacé par les craintes sur l'évolution de la crise sanitaire et les doutes entourant un plan de relance de l'économie américaine. Les contrats à terme signalent une ouverture de la Bourse de New York en baisse de 0,9% à 1% et la publication, une heure avant l'ouverture, d'une première estimation de l'évolution du produit intérieur brut des Etats-Unis au deuxième trimestre ne devrait rien arranger, le consensus Reuters anticipant un effondrement de plus de 34% en rythme annualisé. En Europe, des résultats trimestriels mal accueillis pèsent sur les indices qui reculent nettement à mi-séance. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 1,21% à 4.898,78 points vers 10h30 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 2,38% et à Londres, le FTSE .FTSE abandonne 1,65%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 1,37%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 1,69% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,28%. Les nouvelles macroéconomiques ne sont pas bonnes non plus dans la région puisque le PIB allemand s'est contracté de 10,1% au deuxième trimestre, un chiffre plus mauvais qu'attendu. Aux Etats-Unis, les négociations patinent entre l'administration Trump et les parlementaires démocrates sur un plan de relance de 1.000 milliards de dollars présenté par le camp républicain, alors que les allocations chômage de millions d'Américains arriveront à expiration vendredi. Les indices de Wall Street ont terminé mercredi dans le vert, augmentant leurs gains après les annonces de la Fed, qui a laissé sa politique monétaire inchangée en réaffirmant son engagement à soutenir l'économie américaine face aux dégâts provoqués par la crise du coronavirus. La banque centrale, qui a maintenu ses taux d'intérêt proches de zéro, comme attendu, a affirmé qu'elle ne toucherait pas à l'objectif de taux des "fed funds" tant que l'économie américaine ne serait pas sur de bons rails. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Du côté de l'actualité des entreprises américaines, l'événement du jour interviendra après la clôture avec les publications des géants de la technologie Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O et Facebook FB.O , dont le poids sur les indices est considérable. VALEURS EN EUROPE En Bourse à Paris, Renault RENA.PA (-8%) s'enfonce après avoir annoncé une perte nette, part du groupe, supérieure à 7 milliards d'euros, la plus lourde de son histoire, sous l'effet conjugué des difficultés de son partenaire Nissan 7201.T , de l'épidémie de coronavirus et de la restructuration de ses propres activités. Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS (-6,77%), qui a accusé une baisse de 14,2% de ses loyers nets à 1,065 milliard d'euros au premier semestre, est également durement sanctionné, l'immobilier commercial souffrant particulièrement de la crise actuelle. Egalement à la peine, Casino chute de 15,43% et Danone DANO.PA de 6,57% après des publications jugées sévèrement. La crise sanitaire n'a pas épargné le groupe de luxe Hermes HRMS.PA qui cède 3,42% après avoir publié une chute de 42% de son chiffre d'affaires à données comparables au deuxième trimestre. Contre la tendance, TechnipFMC FTI.PA grimpe de 6,81% et campe en tête du CAC 40 après avoir dégagé un résultat net de 11,7 millions de dollars au deuxième trimestre. Sur le plan sectoriel, l'indice Stoxx des banques .SX7P cède 3,09%, tiré vers le bas par le plongeon de 7,26% du britannique Lloyds LLOY.L , qui a annoncé une perte semestrielle en raison de provisions pour créances douteuses plus élevées que prévu. CHANGES/TAUX Le dollar tente un rebond contre un panier de devises internationales après être tombé la veille à un creux de plus de deux ans en réaction aux annonces de la Fed. .DXY L'euro recule pour sa part à 1,1759 dollar, après avoir franchi mercredi le seuil de 1,18 pour la première fois depuis septembre 2018. EUR= Sur le marché obligataire, le rendement du 10 ans américain US10YT=RR cède plus de deux point de base à 0,5577% US10YT=RR . En Europe, le rendement du Bund de même échéance DE10YT=RR abandonne plus de trois points de base à -0,535%, pénalisé par l'annonce d'une contraction plus forte que prévu de l'économie allemande au deuxième trimestre. PÉTROLE Les cours pétroliers creusent leurs pertes sur fond de craintes pour la demande. Le baril de brut léger américain CLc1 (West Texas Intermediate, WTI) cède 1,4% à 40,68 dollars et celui de Brent de mer du Nord LCOc1 abandonne 1,3% à 43,18 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS AMÉRICAINS À L'AGENDA DU 30 JUILLET: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 PIB "flash" T2 -34,1% -5% Inscriptions au chômage sem. au 25 juillet +1,45 million +1,416 million LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 26231,0 -209,00 -0,79% 1YMc1 0 S&P-500 3223,50 -29,00 -0,89% ESc1 Nasdaq-100 10570,5 -103,75 -0,97% NQc1 0 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 26539,5 +160,29 +0,61% -7,00% .DJI 7 S&P-500 3258,44 +40,00 +1,24% +0,86% .SPX Nasdaq 10542,9 +140,85 +1,35% +17,50% .IXIC 4 Nasdaq 100 10662,9 +130,48 +1,24% +22,10% .NDX 8 MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1412,03 -19,19 -1,34% -13,05% .FTEU3 Eurostoxx 50 3241,54 -58,62 -1,78% -13,45% .STOXX50E CAC 40 4894,36 -64,38 -1,30% -18,13% .FCHI Dax 30 12507,1 -315,08 -2,46% -5,60% .GDAXI 8 FTSE .FTSE 6036,68 -94,78 -1,55% -19,96% SMI .SSMI 10172,3 -100,42 -0,98% -4,19% 9 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1751 1,1790 -0,33% +4,83% EUR= Dlr/Yen 105,06 104,91 +0,14% -3,49% JPY= Euro/Yen 123,46 123,70 -0,19% +1,24% EURJPY= Dlr/CHF 0,9145 0,9124 +0,23% -5,56% CHF= Euro/CHF 1,0741 1,0758 -0,16% -1,02% EURCHF= Stg/Dlr 1,3002 1,2995 +0,05% -1,94% GBP= Indice $ 93,5120 93,4530 +0,06% -2,77% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 177,540 +0,5900 FGBLc1 0 Bund 10 ans -0,5380 -0,0380 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7110 -0,0290 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2118 -0,0280 +32,62 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,5609 -0,0200 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1250 -0,0040 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var. % YTD nt Brut léger US 40,68 41,27 -0,59 -1,43% -33,54% CLc1 Brent LCOc1 43,15 43,75 -0,60 -1,37% -34,65% (édité par Blandine Hénault)

