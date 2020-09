Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street dans le rouge, toujours victime des "technologiques" Reuters • 08/09/2020 à 22:32









NEW YORK, 8 septembre (Reuters) - Wall Street a clôturé en repli mardi pour la troisième séance consécutive dans un marché où le recul des géants de la technologie tourne à la correction tandis que les nouvelles inquiétudes sur le Brexit ont fait apparaître de nouvelles craintes. A la cloche, l'indice Dow Jones .DJI cède 632,42 points, sot 2,25%, à 27.500,89 pts. Le S&P-500 .SPX , plus large, perd 95,12 points, soit -2,78%, à 3.331,84. Le Nasdaq Composite .IXIC recule de son côté de 465,44 points (-4,11%) à 10.847,69 points. Depuis son record en clôture du 2 septembre, à plus de 12.000 points, le Nasdaq, à forte composante technologique, a cédé plus de 10%, entrant en territoire de correction boursière. Sur le S&P, les onze indices majeurs sont tous en recul, la palme revenant aux secteurs des technologies .SPLRCT et de l'énergie .SPNY . Pour les valeurs technologiques de Wall Street - qui était fermée lundi pour cause de Labor Day -, la chute sur trois séances est la plus marquée depuis la mi-mars. Au pire moment de la séance, Facebook FB.O , Amazon.com AMZN.O , Apple AAPL.O , Tesla TSLA.O , Microsoft MSFT.O , Alphabet GOOGL.O et Netflix NFLX.O en étaient à avoir perdu collectivement plus de 1.000 milliards de dollars de capitalisation par rapport au 2 septembre. A la clôture, Tesla lâche 21% après l'annonce vendredi qu'il n'intégrerait pas le S&P-500, contrairement à ce qu'anticipaient bon nombre d'investisseurs. General Motors GM.N progresse en revanche de près de 8%, les investisseurs saluant son acquisition de 11% du capital du constructeur de camions électriques Nikola Corp NKLA.O pour 2 milliards de dollars. Les valeurs du secteur de l'énergie ont été pénalisées par le recul des cours du pétrole, passés sous les 40 dollars le baril. Le Brent de mer du Nord LCOc1 a perdu 2,23 dollars le baril, soit 5,3%, à $39,78; le brut léger américain (WTI) CLc1 s'enfonce de 7,6% à $36,76, au plus bas depuis le 15 juin. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE (mercredi) : (Chuck Mikolajczak version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.