POINT MARCHÉS-Wall Street clôture peu changé, déception sur l'emploi et le plan de relance

* Le Dow Jones gagne/cède 0,17%, le S&P-500 0,06% et le Nasdaq -0,87% * Le chômage reste élevé, blocage sur le plan de relance US * * NEW YORK, 7 août (Reuters) - La Bourse de New York a fini en légère baisse à la suite de chiffres de l'emploi jugés décevants et du blocage des discussions sur un nouveau plan de soutien à l'économie. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,17% à 27 433,48 points, le S&P-500 .SPX , plus large, 0,06% à 3 351,32, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC reculait de son côté de -0,87% à 11 010,98 points. Le département du Travail a fait état de 1,763 million de créations de postes non agricoles le mois dernier après un record de 4,791 millions enregistré en juin. Ce chiffre, qui marque un ralentissement important, ressort toutefois au-dessus des attentes des économistes interrogés par Reuters qui prévoyaient en moyenne 1,6 million de créations d'emplois. Les investisseurs sont également préoccupés par le blocage des discussions sur un nouveau plan de soutien à l'économie, qui se sont soldées vendredi par un échec. "La réalité est que le chômage est supérieur aux moyennes historiques, nous sommes toujours au milieu d'une pandémie;, qui est loin d'être résolue et les politiciens ont promis au moins un milliard de dollars de plus aux citoyens américains", déclare Mike Zigmont, responsable du trading chez Harvest Volatility Management à New York. "Ce serait un suicide politique s'ils ne le faisaient pas", ajoute-t-il. Aux valeurs, les groupes chinois cotés à New York sont à la traîne comme Tencent Music TME.N (-3,5%) à la suite de la publication de décrets signés la veille par Donald Trump interdisant aux entreprises américaines toute transaction avec les groupes chinois ByteDance, propriétaire de l'application de vidéos TikTok, et Tencent lui-même, qui possède l'application de messagerie WeChat. T-Mobile US TMUS.O a bondi de 6% après avoir annoncé de bons chiffres d'abonnés, Uber UBER.N cédant en revanche 5%, victime du lent redressement de ses activités de voitures avec chauffeurs. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE (demain/jour) : [USN agenda du lendemain] (Version française Jean-Michel Bélot)

