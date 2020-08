Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street clôture en hausse, soutenue par les techs Reuters • 06/08/2020 à 22:42









* Le Dow Jones gagne 0,68%, le S&P-500 0,64% et le Nasdaq 1,00% * Les valeurs technologiques portent la tendance * Le marché attend le rapport mensuel sur l'emploi * Le Nasdaq Composite passe 11.000 points par Chuck Mikolajczak et Gertrude Chavez-Dreyfuss NEW YORK, 6 août (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse jeudi après un début de séance hésitant, portée par les géants de la technologie, qui ont fait passer le Nasdaq Composite pour la première fois de son histoire au-dessus de la barre des 11.000 points. Apple AAPL.O , qui a pris 3,5%, et Facebook FB.O , en hausse de 6,5%, ont soutenu tous les indices. L'indice Dow Jones .DJI a avancé de 185,46 points à 27 386,98. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 21,39 points, soit 0,64%, à 3 349,16. Le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 109,67 points (1,00%) à 11 108,07 points. "Les marchés sont incroyablement résilients. Il y a beaucoup de crainte de rater une occasion et il y a les piliers solides, les géants de la technologie qui continuent à faire monter le marché", a résumé Sal Bruno, d'IndexIQ à New York. Les indicateurs publiés jeudi ont dressé un portrait mitigé de la conjoncture américaine. Les nouvelles demandes d'allocations chômage ont atteint 1,186 million lors de la semaine au 1er août en données ajustées des variations saisonnières, contre 1,435 million la semaine précédente, selon les données publiées du département du Travail. Le marché attend maintenant le rapport mensuel sur l'emploi qui sera publié vendredi. Le consensus Reuters table sur 1,485 million de créations d'emplois non-agricoles en juillet contre 4,767 millions en juin. Les principaux dirigeants démocrates du Congrès américain et l'administration Trump tentent d'aboutir à un compromis qui permettrait d'assurer le maintien d'un soutien financier public aux millions d'Américains frappés par les conséquences économiques de la pandémie. La date butoir des négociations a été fixée à vendredi. "Je ne pense pas que la plupart des gens croient à cette date butoir. Ils se disent probablement que le gouvernement sera obligé de faire quelque chose", nuance cependant Sal Bruno. Parmi les indices sectoriels du S&P, les communications .SPLRCL et les technologies .SPLRCT ont enregistré les plus fortes hausses. A la hausse, Bristol-Myers Squibb BMY.N s'est distingué en prenant 2,74% après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel en tablant sur une reprise de la demande pour ses médicaments. ViacomCBS Inc VIACA.O a pris 3,35% grâce à des résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes grâce à une forte demande pour ses services en streaming. A la baisse, Western Digital WDC.O a chuté de 16,12% après des résultats et des prévisions inférieurs aux attentes de Wall Street. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE VENDREDI : (version française Jean-Stéphane Brosse)

