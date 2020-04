Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street clôture en hausse, optimiste sur un allègement du confinement Reuters • 14/04/2020 à 22:34









NEW YORK, 14 avril (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de 2,39% mardi soir, l'optimisme sur un desserrement des mesures de restriction prises pour freiner la propagation du coronavirus l'emportant sur les mauvais résultats affichés par JPMorgan et Wells Fargo. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 558,99 points à 23.949,76. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 84,43 points, soit 3,06%, à 2.846,06. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 323,32 points (3,95%) à 8.515,74 points. Le principal conseiller économique de la Maison blanche, Larry Kudlow, a annoncé dans la journée que Donald Trump effectuerait d'ici un jour ou deux des annonces "essentielles, vitales" sur la réouverture de l'économie aux Etats-Unis. La date du 1er mai pour une "réouverture" de l'économie américaine est "un peu trop optimiste", a toutefois déclaré Anthony Fauci, le principal expert fédéral des maladies infectieuses. "Le marché monte sur la perspective d'une réouverture prochaine de l'économie et aussi parce que le coronavirus a peut-être atteint une sorte de pic", analyse Peter Cardillo, chef économiste chez Spartan Capital Securities à New York. Mais, ajoute-t-il, la tendance pourrait se retourner dans les prochains mois quand les statistiques montreront l'ampleur des conséquences économiques de la pandémie. "Nous allons voir des chiffres macroéconomiques qui seront effrayants, et cela pèsera." La séance de ce mardi était aussi la première animée par les publications de résultats de grands noms de la cote: après avoir progressé en début de séance, JPMorgan Chase JPM.N , la première banque américaine par les actifs, finit sur un recul de 2,74%, après l'annonce d'une chute de son bénéfice sur les trois premiers mois de l'année. Avant la publication de ces trimestriels, le titre affichait déjà une baisse de 29% depuis le début de l'année. Toujours dans le secteur bancaire, Wells Fargo WFC.N , qui a annoncé un bénéfice réduit pratiquement à zéro au premier trimestre, perd 3,98%. Johnson & Johnson JNJ.N s'adjuge quant à lui 4,48%, l'augmentation du dividende compensant la révision à la baisse des prévisions. Le Nasdaq a vécu une quatrième séance consécutive dans le vert, Amazon.com AMZN.O poursuivant son ascension avec un gain de plus 5%. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE mercredi : (Caroline Valetkevitch version française Marc Angrand et Henri-Pierre André)

