POINT MARCHÉS-Wall Street clôture en hausse à l'issue d'une séance volatile

* Le Dow Jones gagne 1,9%, le S&P-500 1,31% et le Nasdaq 1,01% * Les financières en tête, Adobe entouré après ses bons résultats * Accalmie après la chute de 5% enregistrée la veille par Caroline Valetkevitch 12 juin (Reuters) - Wall Street a fini en hausse vendredi, bénéficiant d'achats à bon compte à l'issue d'une séance volatile faisant suite au trou d'air enregistré la veille. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,9% à 25 605,54 points, le S&P-500 .SPX , plus large, 1,31% à 3 041,31 points et le Nasdaq Composite .IXIC 1,01% à 9 588,81 points. Les indices phares de New-York avaient chuté de plus de 5% la veille, accusant leur plus important repli en une séance depuis le 16 mars après l'annonce d'une augmentation du nombre de cas d'infections par le coronavirus aux Etats-Unis après plusieurs semaines de recul, qui pourrait peser sur des perspectives économiques déjà moroses. Le marché a bénéficié vendredi de l'amélioration du moral des ménages, selon les premiers résultats de l'enquête de l'université du Michigan, dont l'indice de confiance remonte à 78,9 en première estimation après 72,3 en mai alors que le consensus Reuters le donnait à 75,0. Les valeurs financières ont alimenté le redressement du S&P 500. Adobe ADBE.O , le concepteur du logiciel Photoshop, a progressé de près de 5% après avoir annoncé des résultats meilleurs que prévu, soutenus par le succès de ses logiciels disponibles sur le cloud. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS : (Version française Jean-Michel Bélot)

