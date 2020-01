Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street clôture en baisse, l'épidémie de coronavirus inquiète Reuters • 24/01/2020 à 22:36









* Le Dow Jones cède 0,58%, le S&P-500 0,90% et le Nasdaq 0,93% * Intel profite de prévisions annuelles supérieures aux attentes * Broadcom en hausse après un accord avec Apple * * NEW YORK, 24 janvier (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse de 0,58% vendredi, sur fond d'inquiétude croissante face à l'épidémie due au coronavirus apparu en Chine, dont deux cas - les premiers en Europe - viennent d'être confirmés en France. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 170,36 points à 28.989,73. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 30,07 points, soit -0,90%, à 3.295,47. Il n'avait pas connu de semaine aussi mauvaise depuis six mois. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 87,57 points (-0,93%) à 9.314,91 points. Le bilan de la maladie due au coronavirus en Chine s'élève désormais à 26 morts et plus de 800 cas, a annoncé la commission nationale de la Santé. Les deux premiers cas français, confirmés dans la soirée par la ministre de la Santé Agnés Buzyn, ont été décelés à Bordeaux et à Paris. A ce stade, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) juge qu'il serait prématuré de considérer cette épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale, mais l'organisation basée à Genève dit surveiller son évolution "minute par minute". VALEURS La meilleure performance sectorielle est pour la technologie .SPLRCT , dopées par le compartiment des semi-conducteurs où Intel INTC.O (+8,1%) brille après des prévisions annuelles supérieures aux attentes. American Express AXP.N , qui profite de bonnes de ventes au détail aux Etats-Unis, progresse de 2,8%. Broadcom AVGO.O gagne de son côté 1,3% après avoir conclu un accord avec Apple AAPL.O (+0,81%) pour la fourniture d'équipements sans fil. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE lundi: (Stephen Culp, version française Jean-Philippe Lefief)

