Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street avance difficilement face aux incertitudes Reuters • 01/10/2020 à 22:28









* Le Dow Jones gagne 0,13%, le S&P-500 0,53% et le Nasdaq 1,42% * Toujours pas d'accord à Washington sur un plan de soutien * Repli sur les valeurs technologiques par Stephen Culp NEW YORK, 1er octobre (Reuters) - La Bourse de New York a péniblement progressé jeudi au terme d'une séance en dents de scie, les difficultés des dirigeants américains à Washington à s'entendre sur un vaste plan de soutien à l'économie et des indicateurs macroéconomiques mitigés ayant contribué à alimenter un climat d'incertitude malgré le dynamisme des valeurs technologiques. Après une ouverture en hausse assez nette pour cette première séance du quatrième trimestre, l'indice Dow Jones .DJI n'a finalement gagné que 35,2 points (0,13%) à 27.816,9 non sans être passé dans le rouge entre-temps. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 17,8 points, soit 0,53%, à 3.380,8. Le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a avancé de son côté de 159 points (1,42%) à 11.326,51 points. Alors que le temps presse de plus en plus en raison de la proximité des élections du 3 novembre pour la présidence des Etats-Unis et le renouvellement partiel du Congrès, d'importantes divergences persistent entre les démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants, et la Maison blanche sur le contenu d'un plan d'aide face à l'épidémie due au nouveau coronavirus. Les démocrates proposent un plan de 2.200 milliards de dollars mais la Maison blanche a jugé jeudi qu'il manquait de sérieux. Les deux camps affichent néanmoins leur volonté de continuer à négocier. "Avec la déception en provenance de Washington, nous observons ce repli vers la sécurité fournie par la 'big tech'", a dit Ryan Detrick, stratège de marché chez LPL Financial. "Aujourd'hui, c'est un résumé des six derniers mois." Les conséquences de la crise due au coronavirus restent évidentes dans les indicateurs économiques aux Etats-Unis. La croissance de l'activité manufacturière a ainsi ralenti contre toute attente en septembre, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM), tandis que les inscriptions hebdomadaires au chômage ont certes diminué un peu plus que prévu la semaine dernière mais restent à un niveau très élevé, à 837.000. Les dépenses de consommation des ménages, qui contribuent pour plus des deux tiers à l'activité économique américaine, ont pour leur part progressé de 1,0% en août, légèrement mieux qu'attendu. Aux valeurs, les géants du numérique ont donc soutenu la tendance avec des progressions de 2,3% pour Amazon AMZN.O , de 1,01% pour Microsoft MSFT.O ou de 0,9% pour Apple AAPL.O . Boeing a pris 1,57% au lendemain d'un vol d'évaluation de près de deux heures effectué par l'administrateur de l'autorité de l'aviation civile américaine (FAA) aux commandes du 737 MAX, une étape majeure en vue d'une remise en service de l'appareil. Les compagnies aériennes ont aussi brillé dans l'espoir que le plan en cours de négociation à Washington leur apporte une bouée de sauvetage. American Airlines AAL.O et United Airlines UAL.O ont ainsi gagné respectivement 2,28% et 1,24%. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE VENDREDI : (version française Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.