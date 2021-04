POINT MARCHÉS-Wall Street attendue stable après des records, l'Europe au plus haut

* Début de séance calme en vue à Wall Street après de nouveaux records * Le CAC 40 gagne 0,3%, le Stoxx 600, au plus haut, prend 0,41% * Croissance historique en Chine au T1, +18,3% sur un an * Daimler soutient le secteur automobile, rebond des immatriculations en mars par Laetitia Volga PARIS, 16 avril (Reuters) - Wall Street est attendue stable vendredi au lendemain de nouveaux plus hauts pour ses indices de référence et les Bourses européennes progressent à mi-séance, les dernières statistiques américaines et la croissance record de l'économie chinoise soulignant la vigueur de la reprise. Les futures sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en ordre dispersé mais sur de faibles variations. Jeudi, les chiffres solides des ventes au détail et la progression des valeurs technologiques ont permis au Dow Jones .DJI de franchir les 34.000 points en clôture pour la première fois, au S&P-500 .SPX d'atteindre un plus haut record et au Nasdaq .IXIC de gagner 1,3% au-dessus de 14.000. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,3% à 6.252,9 points vers 11h00 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,79% et à Londres, le FTSE .FTSE s'octroie 0,61%, à plus de 7.000 points pour la première fois depuis février 2020. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,45%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,39% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,41%. Ce dernier et le Dax ont inscrit de nouveaux records, respectivement à 441,82 et 15.431,09, et l'indice MSCI mondial .MIWD00000PUS a lui aussi atteint un niveau sans précédent. "Alors que la réouverture économique va s'accélérer dans les prochains mois, nous pensons que le marché haussier va rester sur des bases solides", a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management. La confiance des marchés dans la reprise grâce à la vaccination et aux mesures de relance a été confortée par l'annonce d'une accélération de la reprise en Chine au premier trimestre avec une croissance de 18,3% sur un an, un chiffre légèrement inférieur aux attentes mais qui reste le plus élevé jamais enregistré. A cela s'ajoutent des résultats de sociétés en hausse plus marquée encore qu'attendu en Europe comme aux Etats-Unis LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Le climat général à la hausse profite à une majorité de secteurs européens. Le plus performant à la mi-journée est celui de l'automobile dont l'indice Stoxx .SXAP prend 1,83% grâce au bond de 62,7% des immatriculations de voitures neuves en Europe en mars et aux bons résultats de Daimler DAIGn.DE . Le constructeur allemand grimpe de 3,07% après avoir annoncé une hausse plus forte que prévu de son bénéfice d'exploitation au premier trimestre, porté notamment par la forte demande en Chine. A Paris, Renault RENA.PA avance de 2,82%, prenant la tête du CAC 40, et Valeo VLOF.PA s'octroie 3,3%. Parmi les plus fortes progressions du SBF 120 .SBF120 , Fnac Darty FNAC.N gagne 4,74% après la nette hausse de son chiffre d'affaires trimestriel. A la baisse, L'Oréal OREP.PA recule de 2,16%, certains analystes ayant exprimé leur déception face aux chiffres de ventes de la division des produits grand public du géant des cosmétiques malgré une bonne publication d'ensemble. TAUX Le rendement à dix ans américain remonte à 1,5728% après avoir chuté jeudi à 1,528%, au plus bas depuis un mois, en raison des tensions accrues entre les États-Unis et la Russie, des achats d'investisseurs japonais et de facteurs techniques. Le marché européen de la dette souveraine suit le mouvement: le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR gagne plus d'un point à -0,281% et le français s'affiche à -0,0237% FR10YT=RR . CHANGES L'"indice dollar", qui mesure les fluctuations de la monnaie américaine face à un panier de référence .DXY , recule de 0,16% et l'euro prend 0,21% à 1,199 dollar, proche d'un pic de plus d'un mois. EUR= "Le billet vert reste faible, les marchés donnant un signe clair qu'ils prennent la parole de la Réserve fédérale pour argent comptant. La Fed a martelé un message 'dovish' qui, pendant un certain temps, n'a pas été pris au sérieux par de nombreux investisseurs. Ce scénario pèse sur le dollar, tout en apportant un soutien à l'euro", commente Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades. PÉTROLE Le pétrole, stable, marque une pause après avoir profité de l'amélioration des perspectives d'évolution de la demande et des signes de reprise économique en Chine et aux États-Unis. Le Brent évolue à 66,91 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) à 63,39 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 AVRIL : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 14h00 Indice de confiance du avril 89,6 84,9 Michigan (1re estimation) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 33972,00 +49,00 +0,14% 1YMc1 S&P-500 ESc1 4164,75 +2,25 +0,05% Nasdaq-100 14000,00 -14,00 -0,10% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 34035,99 +305,10 +0,90% +11,21% S&P-500 .SPX 4170,42 +45,76 +1,11% +11,03% Nasdaq .IXIC 14038,76 +180,92 +1,31% +8,93% Nasdaq 100 14026,20 +222,28 +1,61% +8,83% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1695,65 +7,50 +0,44% +10,36% .FTEU3 Eurostoxx 50 4008,32 +14,89 +0,37% +12,83% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6252,66 +18,52 +0,30% +12,63% Dax 30 .GDAXI 15371,07 +115,74 +0,76% +12,04% FTSE .FTSE 7020,75 +37,25 +0,53% +8,67% SMI .SSMI 11183,85 -14,85 -0,13% +4,49% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1986 1,1965 +0,18% -1,86% Dlr/Yen JPY= 108,77 108,74 +0,03% +5,43% Euro/Yen 130,39 130,15 +0,18% +2,73% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9188 0,9226 -0,41% +3,81% Euro/CHF 1,1015 1,1038 -0,21% +1,92% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3789 1,3786 +0,02% +0,85% Indice $ .DXY 91,5380 91,6900 -0,17% -4,82% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund 171,0900 -0,2400 FGBLc1 Bund 10 ans -0,2780 +0,0140 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6960 +0,0050 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0238 +0,0130 +25,42 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,5728 +0,0430 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1632 +0,0060 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 63,42 63,46 -0,04 -0,06% +3,61% CLc1 Brent LCOc1 66,94 66,94 +0,00 +0,00% +1,38% (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)