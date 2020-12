Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street attendue en légère hausse en attendant la Fed Reuters • 16/12/2020 à 13:41









* Wall Street attendue en légère hausse * Le Stoxx 600 gagne 0,86% le CAC 40 à Paris 0,48% * Les PMI flash européens ont rassuré, l'euro a dépassé 1,22 dollar * Avancées dans les négociations sur un plan de relance aux USA et le Brexit * Les annonces de la Fed attendues ce soir PARIS, 16 décembre (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse prudente mercredi à l'ouverture et les Bourses européennes montent à mi-séance, profitant des résultats meilleurs qu'attendu des enquêtes PMI sur l'activité en Europe, des espoirs sur les vaccins et des signes d'avancées sur le plan de relance américain et sur l'après-Brexit, en attendant les annonces de la Réserve fédérale. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,2% à 0,3%. À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 0,48% à 5.556,57 vers 12h30 GMT après avoir gagné jusqu'à 1% en séance. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 1,45% et à Londres, le FTSE .FTSE est en hausse de 0,97%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 gagne 0,82%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E progresse de 0,67% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,86%. La tendance européenne est confortée par des chiffres meilleurs qu'attendu des indices PMI "flash" dans la zone euro, l'indice composite remontant à 49,8 contre 45,3 en novembre alors que les économistes interrogés par Reuters l'attendaient à 45,8. "Le rebond correct de l'indice reflète principalement la levée partielle des restrictions en France et permet d'espérer que le PIB de la zone euro ne chutera pas autant que prévu au quatrième trimestre", a déclaré Jessica Hinds de Capital Economics, qui s'attend toutefois à ce que la faiblesse dans les services dure avec les restrictions plus strictes imposées en Allemagne depuis ce mercredi. La perspective d'un déploiement rapide de vaccins contre le coronavirus en Europe alimente également la hausse du marché après que la Commission a avancé au 21 décembre l'examen de vaccin de Pfizer-BioNTech, déjà validé au Royaume-Uni, au Canada et aux Etats-Unis. Le vaccin développé par Moderna MRNA.O a quant à lui franchi mardi une étape importante pour obtenir cette semaine le feu vert des autorités américaines à son déploiement. Les investisseurs sont également un peu plus optimistes quant à l'issue des discussions sur le plan de relance budgétaire aux Etats-Unis et sur les relations commerciales d'après-Brexit entre Londres et Bruxelles après l'annonce de progrès sur ses deux dossiers. Tous ces facteurs ont permis à l'indice MSCI mondial .MIWD00000PUS d'atteindre un record à 636,64 points. Le point d'orgue de la journée aura lieu après la clôture en Europe avec les annonces de la Réserve fédérale, attendues pour 19h00 GMT, avec la traditionnelle conférence de presse de son président, Jerome Powell, 30 minutes plus tard. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE L'ensemble des indices sectoriels profite du sentiment positif des marchés. L'indice Stoxx de l'automobile .SXAP gagne 2,39% et celui de l'assurance .SXIP 2,37%. Continental CONG.DE grimpe de 4,33%, l'équipementier automobile allemand ayant annoncé vouloir multiplier par trois sa rentabilité dans le cadre du plan de restructuration. Les valeurs du secteur des ressources de base .SXPP sont en hausse: ArcelorMittal MT.AS (+3,21%) signe la plus forte hausse du CAC 40 et Eramet ERMT.PA (+8,51%) est en tête du SBF 120. Altice Europe ATCA.AS se distingue avec un bond de 23,25% après l'offre d'achat améliorée de Next Private, la holding personnelle de l'homme d'affaires Patrick Drahi, qui a emporté le soutien de plusieurs de ses actionnaires. Le compartiment des banques .SX7P est dans le rouge (-0,07%) malgré la décision de la Banque centrale européenne de laisser les banques verser des dividendes limités ou procéder à des rachats d'actions si elles disposent de suffisamment de fonds propres, levant ainsi en partie l'interdiction totale qui frappait ces opérations depuis le début de la crise du coronavirus. CHANGES/TAUX Les bons chiffres des PMI ont permis à l'euro d'amplifier sa hausse et aux rendements obligataires de remonter. La monnaie unique s'apprécie de 0,32% face au dollar à 1,219 après un plus haut depuis avril 2018 à 1,2211 EUR= et sur le marché obligataire, le rendement à dix ans allemand DE10YT=RR grimpe de quatre points de base pour atteindre -0,568%, un pic d'une dizaine de jours. Le dollar est en recul de 0,24% face à un panier de référence .DXY et le papier à dix ans US10YT=RR est peu changé, autour de 0,9262%. La livre sterling prend de son coté 0,47% contre le billet vert GBP= , la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ayant fait état de progrès dans les négociations sur l'après-Brexit, ajoutant que les prochains jours seraient cruciaux. PÉTROLE Les cours du pétrole varient peu, ballottés entre la faiblesse du billet vert, les progrès réalisés dans le déploiement des vaccins anti-COVID-19, l'augmentation surprise des stocks de pétrole brut aux États-Unis et le renforcement du confinement en Europe. Selon l'American Petroleum Institute (API), les stocks américains ont augmenté de 2 millions de barils la semaine dernière alors que le consensus donnait une baisse de 1,9 million. Le Brent cède 0,14% à 50,69 dollars le baril et le brut léger américain CLc1 0,1% à 47,57 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 DÉCEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 13h30 Ventes au détail novembre -0,3% +0,3% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 30286,00 +83,00 +0,27% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3704,00 +9,50 +0,26% Nasdaq-100 12616,75 +25,00 +0,20% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 30199,31 +337,76 +1,13% +5,82% S&P-500 .SPX 3694,62 +47,13 +1,29% +14,36% Nasdaq .IXIC 12595,06 +155,02 +1,25% +40,37% Nasdaq 100 12595,92 +133,71 +1,07% +44,23% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1529,64 +12,38 +0,82% -5,81% .FTEU3 Eurostoxx 50 3545,17 +23,67 +0,67% -5,34% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5556,57 +26,26 +0,48% -7,05% Dax 30 .GDAXI 13557,75 +194,88 +1,46% +2,33% FTSE .FTSE 6576,24 +62,92 +0,97% -12,81% SMI .SSMI 10419,00 +77,82 +0,75% -1,86% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,2190 1,2151 +0,32% +8,74% Dlr/Yen JPY= 103,37 103,66 -0,28% -5,04% Euro/Yen 126,00 125,95 +0,04% +3,32% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,8843 0,8856 -0,15% -8,63% Euro/CHF 1,0777 1,0759 +0,17% -0,69% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3525 1,3461 +0,48% +2,01% Indice $ .DXY 90,2600 90,4730 -0,24% -6,15% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund 177,5500 -0,7200 FGBLc1 Bund 10 ans -0,5680 +0,0430 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7320 +0,0190 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3281 +0,0440 +23,99 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,9262 +0,0050 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1230 +0,0000 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 47,57 47,62 -0,05 -0,10% -22,28% CLc1 Brent LCOc1 50,69 50,76 -0,07 -0,14% -23,23% (Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

