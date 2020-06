Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall Street attendue en baisse face à l'épidémie mais l'Europe en hausse Reuters • 25/06/2020 à 13:36









* Wall Street devrait encore baisser à l'ouverture, la pandémie inquiète * Le CAC 40 et le Stoxx 600 sont repassés dans le vert * Soutien de la Banque centrale européenne aux pays hors UE * Le PIB US et les inscriptions au chômage au programme par Laetitia Volga PARIS, 25 juin (Reuters) - Wall Street devrait ouvrir en baisse jeudi avant plusieurs indicateurs américains tandis que les Bourses de la zone euro sont soutenues à mi-séance par des annonces de la Banque centrale européenne malgré la persistance des inquiétudes sur la propagation du coronavirus. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,4% pour le Dow Jones, de 0,5% pour le S&P-500 et proche de l'équilibre pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,27% à 4.884,39 points vers 11h25 GMT après avoir cédé jusqu'à 1,57% dans la matinée. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,23% mais à Londres, le FTSE .FTSE cède 0,12%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 s'octroie 0,45%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E monte de 0,18% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,23%. Au lendemain d'une séance de net repli, entre craintes sanitaires, perspectives économiques moroses et tensions entre l'Europe et les Etats-Unis sur le commerce, les marchés européens se ressaisissent à la mi-journée grâce à de nouvelles annonces de la Banque centrale européenne, qui s'engage entre autres à fournir aux banques centrales en dehors de la zone euro des prêts en euro pour faciliter la reprise économique. La BCE, dont le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire était attendu à 11h30 GMT, a par ailleurs accepté de transmettre des documents importants aux autorités allemandes afin de leur permettre d'établir le caractère proportionnel de ses programmes d'achats d'actifs, selon des sources proches du dossier, une démarche qui vise à contrer le jugement de la cour constitutionnelle allemande mettant en cause sa stratégie anti-crise. Les investisseurs n'en oublient pas pour autant de suivre avec beaucoup de prudence l'évolution de la pandémie, notamment aux Etats-Unis où la Floride, l'Oklahoma et la Caroline du Sud ont fait état mercredi d'un nombre record de nouveaux cas d'infection par le coronavirus. Au total, le pays a enregistré près de 36.000 cas supplémentaires en 24 heures, un chiffre proche du pic atteint fin avril à 36.426. La journée sera en outre animée par la publication, à 12h30, des chiffres définitifs du produit intérieur brut (PIB) américain au premier trimestre et les statistiques hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET L'action Walt Disney DIS.N cède 1,4% en avant-Bourse après le report par le géant du divertissement de la réouverture de ses parcs à thème et de ses hôtels en Californie dans l'attente du feu vert des autorités de l'Etat, confronté à la remontée des nouveaux cas d'infection par le coronavirus. VALEURS EN EUROPE La baisse la plus marquée en Europe revient au compartiment des transports et du tourisme .SXTP , qui perd 1,45%, devant celui du gaz et du pétrole .SXEP (-0,46%). A l'inverse, le secteur des services financiers .SXFP gagne 1,15% et celui de l'automobile .SXAP 1,18%. Lufthansa LHAG.DE bondit de 12,19% après la décision de l'homme d'affaires Hermann Thiele d'approuver le plan d'aide de neuf milliards négocié par la compagnie aérienne, un feu vert jugé indispensable à la mise en oeuvre de celui-ci. A Londres, Easyjet EZJ.L perd 6,78% après avoir levé environ 419 millions de livres sterling (462 millions d'euros) via un placement d'actions lancé pour renforcer son bilan face à la pandémie. La société allemande de paiements électroniques Wirecard WDIG.DE s'effondre de 78,52% après avoir annoncé qu'elle demandait l'ouverture d'une procédure de dépôt de bilan. TAUX La prudence des investisseurs face à la situation sanitaire et économique incertaine se traduit par un repli des rendements obligataires, le taux des Treasuries à dix ans perdant près de deux points de base, pour retomber à 0,6659% après un plus bas de dix jours à 0,663%. US10YT=RR En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR cède trois points à -0,465%. CHANGES Le dollar gagne 0,26% contre un panier de devises internationales .DXY , profitant de sa qualité de valeur refuge alors que les investisseurs sont inquiets de la recrudescence du nombre de contaminations au coronavirus dans certains pays. L'euro abandonne 0,41%, après avoir déjà cédé environ 0,5% mercredi, et revient à 1,1204 dollar EUR= PÉTROLE Le marché pétrolier poursuit son repli après avoir chuté de plus de 5% mercredi en réaction à l'annonce d'un nouveau record des stocks de brut aux Etats-Unis. Le Brent cède 0,57% à 40,08 dollars le baril LCOc1 , après un plus bas depuis le 16 juin à 39,47, et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 1,05% à 37,61 dollars CLc1 . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 PIB annualisé (définitif) T1 -5,0% -5,0%* Indice des prix PCE +1,6% +1,6%* 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 20 1,300 mln 1,508 mln juin * estimation précédente LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 1YMc1 25294,00 -99,00 -0,39% S&P-500 ESc1 3032,50 -16,50 -0,54% Nasdaq-100 NQc1 9999,50 -11,25 -0,11% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 25445,94 -710,16 -2,72% -10,84% S&P-500 .SPX 3050,33 -80,96 -2,59% -5,59% Nasdaq .IXIC 9909,17 -222,20 -2,19% +10,44% Nasdaq 100 .NDX 10002,70 -207,12 -2,03% +14,54% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1400,21 +6,33 +0,45% -13,78% .FTEU3 Eurostoxx 50 3201,78 +5,66 +0,18% -14,51% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4884,39 +13,03 +0,27% -18,29% Dax 30 .GDAXI 12121,32 +27,38 +0,23% -8,51% FTSE .FTSE 6116,17 -7,52 -0,12% -18,91% SMI .SSMI 10041,45 +19,46 +0,19% -5,42% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1203 1,1250 -0,42% -0,07% Dlr/Yen JPY= 107,26 107,02 +0,22% -1,46% Euro/Yen EURJPY= 120,17 120,42 -0,21% -1,44% Dlr/CHF CHF= 0,9497 0,9477 +0,21% -1,87% Euro/CHF EURCHF= 1,0641 1,0664 -0,22% -1,93% Stg/Dlr GBP= 1,2436 1,2418 +0,14% -6,21% Indice $ .DXY 97,3970 97,1480 +0,26% +1,27% TAUX Dernier Var. Spread/Bun d (pts) Future Bund 176,4900 +0,4800 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4630 -0,0290 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6880 -0,0070 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1240 -0,0220 +33,90 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6659 -0,0180 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1837 -0,0040 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 37,61 38,01 -0,40 -1,05% -38,56% CLc1 Brent LCOc1 40,00 40,31 -0,31 -0,77% -39,42% (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.