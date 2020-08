Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall St termine en petite hausse Reuters • 04/08/2020 à 22:15









* Le Dow Jones gagne 0,62%, le S&P-500 0,37% et le Nasdaq 0,34% * L'euro à 1,1798 dollar (+0,31%) * Le WTI à $41,5700 (+1,39%), le brent à $44,3500 (+0,45%) * PARIS, 4 août (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de 0,62% mardi, soutenue par le secteur de l'énergie, même si les investisseurs gardent un oeil circonspect vers les négociations qui se poursuivent à Washington sur un nouveau plan de relance. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 164,07 points à 26.828,47. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 12,23 points, soit 0,37%, à 3 306,84.304. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 37,22 points (0,34%) à 10 940,01.930,71 points. Apple AAPL.O a terminé en haisse de 0,67%, signant ainsi une cinquième séance consécutive, récoltant toujours le fruit des résultats spectaculaires publiés la semaine dernière. A la baisse, Ralph Lauren RL.N a abandonné -4,39% après avoir fait part de résultats trimestriels décevants et AIG AIG.N a perdu -7,53% pour les mêmes motifs. Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans US10YT=RR est tombé à un creux de cinq mois, à 0,505%, illustrant des interrogations des acteurs du marché envers la reprise économique américaine, avant de terminer à 0,5085%. L'euro a quant à lui terminé à 1,1798 dollar (+0,31%) tandis que le dollar a perdu -0,31% contre un panier de devises. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE mercredi : (Noel Randewich et Gertrude Chavez-Dreyfuss; version française Nicolas Delame)

