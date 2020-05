Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall St sans grande tendance après une semaine correcte Reuters • 22/05/2020 à 22:18









NEW YORK, 22 mai (Reuters) - La Bourse de New York a fini sur une toute petite baisse de -0,04% vendredi à Wall Street où la séance a été essentiemment animée par les craintes d'une nouvelle montée de la tension entre la Chine et les Etats-Unis, qui s'ajoute aux préoccupations strictement économiques. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 8,96 points à 24 465,16. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 6,94 points, soit 0,24%, à 2 955,45. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 39,71 points (0,43%) à 9 324,59 points. Cette séance terne ne fait toutefois pas oublier la performance enregistrée cette semaine par les principaux indices boursiers américains qui ont pris 3,3% pour le Dow, 3,2% pour le S&P 500 et 3,4% pour le Nasdaq. Lors de la première journée de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire chinoise, le Premier ministre, Li Keqiang, a annoncé que Pékin voulait établir un système juridique "solide" pour assurer la sécurité nationale à Hong Kong et Macao, un projet condamné par Washington et qui a ravivé l'écho des manifestations parfois violentes de l'an dernier dans l'ex-colonie britannique. "Ce qui a marqué tout le monde aujourd'hui, c'est la question Hong Kong/Chine" souligne Eric Freedman, investisseur en chef chez U.S. Bank Wealth Management. "Nous pensons toujours que les préoccupations lies au COVID-19 sont au premier plan, mais les tensions sino-américaines pourraient prendre de l'ampleur." * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE LUNDI : (Nicolas Delame)

