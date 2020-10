Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall St finit en baisse faute d'espoir d'accord à Washington Reuters • 14/10/2020 à 22:25









* Le Dow Jones cède 0,58%, le S&P-500 0,66% et le Nasdaq 0,80% * L'euro à 1,1747 dollar (+0,03%) * Le WTI à $41,02 (+2,06%), le brent à $43,32 (+2,05%) * Les Treasuries à dix ans ont perdu 0,3 points de base pour s'établir à 0,7239% 14 octobre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse de 0,58% mercredi, l'absence d'avancées à Washington sur l'adoption d'un plan de soutien à l'économie ayant conduit les investisseurs à se tenir en retrait. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 165,81 points à 28.514. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 23,26 points, soit 0,66%, à 3.488,67. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 95,17 points (0,80%) à 11.768,73 points. Les propos peu optimistes tenus par le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, selon lequel il est peu probable qu'un accord soit trouvé entre républicains et démocrates avant le scrutin présidentiel du 3 novembre, se sont ajoutés aux résultats mitigés publiés par les grandes entreprises américaines. Bank of America BAC.N a perdu 5,33% à 23,62 dollars après avoir fait part d'une baisse de son bénéfice net au troisième trimestre. Sa concurrente Wells Fargo WFC.N a quant à elle abandonné 6,02% à 23,25 dollars pour avoir publié des résultats inférieurs aux attentes des investisseurs. Sur le marché du pétrole, le WTI s'est établi à $41,02 (+2,06%) et le brent à $43,32 (+2,05%). Le dollar évoluait en hausse en baisse de 0,16% face à un panier de devises .DXY quelques minutes après la clôture de Wall Street, tandis que l'euro EUR= s'établissait à 1,1747 dollar (+0,03%). Sur le marché obligataire, le papier à dix ans US10YT=RR a perdu 0,3 point de base pour s'établir à 0,7239%. Son homologue à cinq ans US10YT=RR , a avancé de 0,2 points de base à 0,304%. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE jeudi : (Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.