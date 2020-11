Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall St en hausse, l'issue des élections jugée favorable aux marchés Reuters • 04/11/2020 à 22:33









* Le Dow Jones gagne 1,34%, le S&P-500 2,20% et le Nasdaq 3,85% * L'euro à 1,1723 dollar (+0,10%) * Le WTI à $39,0200 (+3,64%), le brent à $41,1100 (+3,55%) * Les Treasuries à dix ans ont perdu 11,1 points de base pour s'établir à 0,7679% 4 novembre (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de 1,34% mercredi, les investisseurs saluant des résultats électoraux américains qui, s'ils ne permettent pas encore de connaître le nom du prochain président des Etats-Unis, sont jugés favorables aux actions. Les résultats encore incomplets aux Etats-Unis montrent pour l'instant que le duel entre Donald Trump et Joe Biden est très serré, au point qu'il faudra peut-être attendre plusieurs jours pour se risquer à avancer le nom du vainqueur, dont la victoire pourrait être contestée. Mais ils écartent le scénario d'une "vague bleue", une large victoire du camp démocrate à la Maison blanche comme au Congrès, est perçue par Wall Street comme le risque numéro un pour les actions. Si Joe Biden paraît en mesure de l'emporter dans la course à la Maison blanche, les démocrates ne semblent pas en mesure de ravir la majorité aux républicains au Sénat. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 367,63 points à 27 847,66. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 74,28 points, soit 2,20%, à 3 443,44. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 430,21 points (3,85%) à 11 590,78 points. Aux valeurs, Northrop Grumman NOC.N (+3,55%) et Lockheed Martin LMT.N (+2,40%) se sont illustrés, les investisseurs voulant croire que l'issue du scrutin n'aura aucune conséquence pour le budget américain de la Défense. En hausse également, les grands groupes pharmaceutiques comme Pfizer PFE.N (+3,15%), Merck MRK.N (+4,81%) ou encore Johnson and Johnson JNJ.N (+0,65%), les marchés considérant que le nouveau Congrès américain ne sera pas en mesure de les mettre en difficulté. Sur le marché du pétrole, le WTI s'est établissait à $39,0200 (+3,64%) et le brent à $41,1100 (+3,55%). Le dollar évoluait en baisse de -0,11% face à un panier de devises .DXY quelques minutes après la clôture de Wall Street, tandis que l'euro EUR= s'établissait à 1,1723 dollar (+0,10%). Sur le marché obligataire, le papier à dix ans US10YT=RR a perdu -11,3 points de base pour s'établir à 0,7679%. Son homologue à cinq ans US10YT=RR , a reculé de -6,2 points de base à 0,329%. * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE jeudi : (Nicolas Delame)

