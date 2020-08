Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall St en hausse grâce aux M&A et l'espoir d'un accord à Washington Reuters • 03/08/2020 à 22:21









* Le Dow Jones gagne 0,89%, le S&P-500 0,72% et le Nasdaq 1,47% * Le Nasdaq à un plus haut historique * L'euro à 1,1765 dollar (-0,08%) * Le WTI à $40,76 (+1,22%), le brent à $43,85 (+0,78%) PARIS, 3 août (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse 0,89% lundi, soutenue par le regain d'activité observé sur le front des fusions-acquisitions et par les espoirs de voir aboutir à Washington les négociations autour d'un nouveau plan de relance. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 236,08 points à 26.664,4. Le S&P-500 .SPX , plus large, a pris 23,49 points, soit 0,72%, à 3.294,61. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 157,52 points (1,47%) à 10.902,80 points, un plus haut historique. Microsoft MSFT.O a pris 5,62% après avoir annoncé qu'il poursuivrait ses discussions sur l'acquisition des activités américaines de TikTok. Donald Trump a confirmé lundi avoir donné 45 jours à l'application chinoise Tiktok pour vendre ses activités aux Etats-Unis, sous peine de les interdire le 15 septembre. A la hausse, également, ADT ADT.N a bondi de 56,56% dans la foulée de la publication d'informations rapportant qu'Alphabet GOOG.O prendrait une participation de près de 7% dans le spécialiste de la sécurité à domicile pour 450 millions de dollars pour 16 milliards de dollars. Les investisseurs veulent par ailleurs croire en la signature prochaine d'un accord sur le plan de relance aux Etats-Unis où démocrates et républicains ont repris les négociations en vue d'une prolongation des mesures dont bénéficiaient des millions d'Américains au chômage jusqu'à la semaine dernière. "Il semble y avoir des progrès ce qui contribue à l'orientation procyclique d'aujourd'hui. Tant que les pourparlers tiennent, le marché supposera qu'un plan quelconque sera adopté", a déclaré Keith Buchanan chez GlobAlt Investments. Du côté des devises, le dollar, qui vient de vivre son plus mauvais mois depuis dix ans, reprend 0,17% face à un panier de référence. .DXY L'euro cède un peu de terrain, autour de 1,1765 dollar, après avoir pris près de 5% en juillet avec un pic au-dessus de 1,19. EUR= * Le rappel de la séance en Europe: .EUFR * A SUIVRE (demain/jour) : [USN agenda du lendemain] (Nicolas Delame)

