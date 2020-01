POINT MARCHÉS-Wall St attendue sans tendance malgré les bons résultats de JPMorgan

* Ouverture sans tendance claire en vue à Wall Street * Les Bourses européennes sont hésitantes à la mi-séance * JPMorgan monte en avant-Bourse après ses trimestriels * Les investisseurs attendent la signature de l'accord commercial USA-Chine par Laetitia Volga PARIS, 14 janvier (Reuters) - Wall Street devrait ouvrir quasiment à l'équilibre et les Bourses européennes évoluent sans grand changement mardi à mi-séance, l'approche de la signature de l'accord commercial sino-américain et le début de la saison des résultats aux Etats-Unis décourageant la prise de risque après les records des derniers jours. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street pratiquement stable pour le Dow Jones .DJI et le Standard & Poor's 500 .SPX et en repli de 0,1% pour le Nasdaq. Ce dernier et le S&P ont inscrit lundi de nouveaux plus hauts de clôture. À Paris, le CAC 40 .FCHI cède 0,03% à 6.034,18 points vers 12h30 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,06% et à Londres, le FTSE .FTSE est stable. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 grappille 0,02%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E cède 0,14% et le Stoxx 600 .STOXX avance de 0,1%. La signature prévue mercredi de l'accord commercial de "phase 1" entre les Etats-Unis et la Chine occupe toujours le devant de la scène même si le flou persiste sur le contenu de ce compromis entre les deux pays. Selon une source informée, la Chine s'est engagée à acheter aux Etats-Unis pour près de 80 milliards de dollars (72 milliards d'euros) de produits manufacturés supplémentaires au cours des deux prochaines années et pour plus de 50 milliards de dollars de plus de ressources énergétiques. Autre signe d'apaisement des relations entre Pékin et Washington, les Etats-Unis ont annoncé vendredi qu'ils cessaient d'accuser la Chine de manipuler sa devise. Du coté des indicateurs, le marché prendra connaissance, à 13h30 GMT, des prix à la consommation aux Etats-Unis. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET La séance du jour à New York sera marquée par les résultats de JPMorgan Chase JPM.N , Citigroup C.N et Wells Fargo WFC.N , les trois banques lançant la "saison des résultats" aux Etats-Unis. Le titre JPMorgan gagne près de 2% dans les échanges en avant-Bourse juste après la publication des résultats du groupe, qui montrent une croissance de ses activités de trading et des revenus tirés du marché primaire. VALEURS EN EUROPE En Europe, l'indice Stoxx des banques .SX7P (+0,02%) est revenu à l'équilibre après la parution des résultats de JPMorgan alors qu'il accusait jusqu'alors la plus forte baisse sectorielle. Cette place revient désormais au secteur pétrolier .SXEP (-0,34%), devant celui de la technologie .SX8P (-0,19%). Le titre Danone DANO.PA recule de 1,97% et a touché en séance un creux d'environ huit mois après un abaissement de recommandation de Société générale à la vente. La plus forte baisse du Stoxx 600 revient au chimiste allemand Evonik EVKn.DE qui abandonne 4,78% après la cession de 5,2% de son capital par son premier actionnaire. CHANGES Les variations sont limitées sur le marché des changes où l'"indice dollar" est stable contre un panier de devises internationales et l'euro évolue autour de 1,113 dollar. DXY EUR= Le yuan CNH= a atteint un pic de six mois en séance grâce au retrait de la Chine de la liste des pays accusés par Washington de manipuler leur monnaie. "La question intéressante est de savoir combien de temps cet optimisme peut durer, jusqu'où peut-il aller (...) Si nous devions avoir une nouvelle hausse des tensions entre les États-Unis et la Chine et si nous devions porter notre attention sur la phase deux de l'accord commercial (...) il est très probable que nous verrons le renminbi baisser à nouveau," a déclaré Jane Foley, chargée de stratégie devises chez Rabobank. TAUX Les rendements des emprunts d'Etat sont en petite baisse, à -0,207% pour le Bund allemand à dix ans DE10YT=RR . Sur le marché américain, le rendement des Treasuries à dix ans se stabilise autour de 1,844% US10YT=RR . PÉTROLE Après cinq séances de baisse, les cours du pétrole remontent légèrement alors que les États-Unis et la Chine se préparent à entériner leur accord commercial. Le Brent LCOc1 gagne 0,7% à 64,65 euros et le brut léger américain CLc1 avance de 0,59% à 58,42 euros. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Prix à la consommation décembre +0,3% +0,3% - sur un an +2,3% +2,1% USA 19h00 Budget fédéral décembre -$15,00 mds -$209,0 mds LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 1YMc1 28878,00 +7,00 +0,02% S&P-500 ESc1 3288,00 -1,75 -0,05% Nasdaq-100 NQc1 9079,75 -8,50 -0,09% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 28907,05 +83,28 +0,29% +1,29% S&P-500 .SPX 3288,13 -9,42 -0,29% +1,78% Nasdaq .IXIC 9273,93 +95,07 +1,04% +3,36% Nasdaq 100 .NDX 9070,65 +104,01 +1,16% +3,87% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1636,06 +0,41 +0,03% +0,75% .FTEU3 Eurostoxx 50 3773,92 -5,76 -0,15% +0,77% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6033,69 -2,45 -0,04% +0,93% Dax 30 .GDAXI 13458,93 +7,41 +0,06% +1,58% FTSE .FTSE 7617,06 -0,54 -0,01% +0,99% SMI .SSMI 10595,26 -27,15 -0,26% -0,20% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1123 1,1133 -0,09% -0,78% Dlr/Yen JPY= 110,02 109,93 +0,08% +1,07% Euro/Yen EURJPY= 122,38 122,40 -0,02% +0,35% Dlr/CHF CHF= 0,9682 0,9707 -0,26% +0,04% Euro/CHF EURCHF= 1,0771 1,0806 -0,32% -0,76% Stg/Dlr GBP= 1,2984 1,2988 -0,03% -2,07% Indice $ .DXY 97,4550 97,3450 +0,11% +1,33% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 170,9500 +0,1900 FGBLc1 Bund 10 ans -0,2070 -0,0150 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,5810 +0,0070 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0780 -0,0160 +28,50 FR10YT=RR Treasury 10 ans US10YT=RR 1,8459 -0,0020 Treasury 2 ans US2YT=RR 1,5883 +0,0020 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 58,42 58,08 +0,34 +0,59% -4,56% CLc1 Brent LCOc1 64,62 64,20 +0,42 +0,65% -2,14% (Avec Yoruk Bahceli, édité par Marc Angrand)