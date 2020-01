Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Wall St attendue en hausse, les résultats de retour au premier plan Reuters • 22/01/2020 à 14:06









* Wall Street pourrait de nouveau atteindre des records * Le coronavirus sévit toujours mais les craintes du marché diminuent * Les incertitudes politiques en Italie pèsent sur la Bourse de Milan * Les résultats d'entreprises animent la tendance par Laetitia Volga PARIS, 22 janvier (Reuters) - Wall Street devrait rebondir mercredi à l'ouverture tandis que les Bourses européennes avancent timidement mercredi à mi-séance, les investisseurs semblant retrouver un peu d'appétit pour les actifs risqués. Rassurés par la réactivité des autorités chinoises face à l'épidémie de coronavirus, les intervenants de marché se penchent sur les résultats d'entreprises, dont la publication s'accélère. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture des trois grands indice de Wall Street en hausse de 0,3% à 0,6%. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,07% à 6.050,16 vers 12h45 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,18% à 13.580,2 après avoir atteint en séance un plus haut record à 13.640,06. A Londres, le FTSE .FTSE recule de 0,19%, affecté par le renchérissement de la livre sterling. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,21%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,01% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,18%. Le bilan de l'épidémie du coronavirus chinois s'est alourdi à neuf morts, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires chinoises. A l'échelle nationale, 440 cas ont été recensés mardi dans 13 provinces. Une réunion d'urgence aura lieu mercredi au siège de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour déterminer si l'épidémie constitue une urgence internationale de santé publique. Les investisseurs semblent rassurés par la transparence de Pékin sur le développement du coronavirus, une attitude qui contraste avec la gestion de l'épidémie de Sras en 2002 et 2003, qui avait fait près de 800 morts. Sur le plan commercial, Donald Trump a durci le ton avec l'Europe mercredi au lendemain d'un entretien à Davos avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, menaçant d'imposer des droits de douane de 25% sur les automobiles importées de l'UE en cas d'absence d'accord de part et d'autre de l'Atlantique. La Bourse de Milan .FTMIB sous-performe et perd 0,3% après une information selon laquelle Luigi Di Maio a démissionné de la tête du Mouvement 5-Etoiles, l'une des deux formations au pouvoir en Italie. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET La séance américaine devrait être animée par de nombreuses publications trimestrielles. Dans les échanges en avant-Bourse, Netflix NFLX.O gagne 1,5% après avoir annoncé un nombre de nouveaux abonnés plus important que prévu au quatrième trimestre. IBM IBM.N prend près de 4% grâce à la publication de prévisions annuelles supérieures aux attentes. A l'inverse, Johnson & Johnson JNJ.N perd 1,6% en avant-Bourse, le groupe pharmaceutique ayant annoncé un chiffre d'affaires trimestriel moins bon que prévu. VALEURS EN EUROPE Le secteur automobile européen .SXAP perd 0,25%, pénalisé par les nouvelles menaces du président américain concernant l'imposition de tarifs douaniers sur les importations de véhicules européens. L'indice Stoxx des banques .SX7P cède lui 0,28%, lésé par la baisse, à un plus bas de sept semaines, du secteur bancaire italien .FTIT8300 (-1,76%). A Paris, Alstom ALSO.PA (+2,1%) évolue à un pic de 10 ans après des informations faisant état de discussions préliminaires avec le canadien Bombardier BBDb.TO au cours des derniers mois en vue d'un possible rapprochement de leurs activités ferroviaires. Amundi AMUN.PA gagne 2,73%, en tête du SBF 120 .SBF120 , après l'annonce d'un accord pour le rachat à Banco de Sabadell SABE.MC de sa branche de gestion d'actifs. A la baisse, Sanofi SASY.PA recule de 1,20%, la plus forte baisse du CAC, après un abaissement de recommandation par Liberum qui juge la valorisation appropriée. Soitec SOIT.PA chute de 10,93% après la publication de ses résultats trimestriels et Elior ELIOR.PA est également en repli (-2,21%) après avoir annoncé un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au premier trimestre. A Francfort, l'action Daimler DAIGn.DE cède 1,48%, le constructeur allemand ayant averti une nouvelle fois sur ses résultats financiers 2019. TAUX Le retour de l'appétit pour le risque se traduit sur le marché obligataire par une légère remontée du rendement des Treasuries à 10 ans US10YT=RR à 1,776%. Il avait perdu près de sept points de base mardi sur fond d'aversion au risque. Le Bund allemand à 10 ans DE10YT=RR , taux de référence de la zone euro, est stable à -0,258%. Le rendement des BTP italiens à dix ans IT10YT=RR est monté en début de séance à un plus haut de trois semaines à 1,448%, avant de se stabiliser, face aux informations sur la démission de Luigi Di Maio de la tête de sa formation politique. "La réaction initiale a été de vendre des emprunts d'Etat italien en raison la forte incertitude politique mais il n'y a pas de lien direct entre la démission de Di Maio et l'effondrement du gouvernement", a déclaré Luca Cazzulani, chargé de stratégie taux chez UniCredit. CHANGES La situation reste calme du côté des changes, où le dollar est orienté légèrement à la hausse (+0,05%) face à un panier de référence .DXY . L'euro cède quelques fractions à 1,1084 dollar EUR= . La livre gagne plus de 0,5% contre le dollar et l'euro GBP= EURGBP= toujours soutenue par l'annonce la veille d'une nette croissance des créations d'emploi de septembre à novembre, ce qui pourrait apaiser les craintes d'un assouplissement de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre le 30 janvier. PÉTROLE Les prix pétroliers reculent, des prévisions de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) tablant sur un excédent de l'offre au premier semestre 2020 l'emportant sur la baisse de production en Libye. Le baril de Brent LCOc1 évolue autour de 64 dollars, soit un recul de 0,62%, et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 cède 0,67%, sous les 58 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 22 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 15h00 Reventes de logements décembre 5,43 mlns 5,35 mlns (annualisé) - en % +1,3% -1,7% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dern Var. Var. ier poin % ts Dow 2927 +98, +0,3 Jones 7,00 00 4% 1YMc1 S&P-500 3332 +13, +0,4 ESc1 ,75 25 0% Nasdaq-1 9232 +62, +0,6 00 ,25 50 8% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précéden te : Indices Clôt Var. Var. YTD ure poin % ts Dow 2919 -152 -0,5 +2,3 Jones 6,04 ,06 2% 0% .DJI S&P-500 3320 -8,8 -0,2 +2,7 .SPX ,79 3 7% 9% Nasdaq 9370 -18, -0,1 +4,4 .IXIC ,81 14 9% 4% Nasdaq 9166 -7,1 -0,0 +4,9 100 ,63 0 8% 6% .NDX MARCHES EUROPEEN S Indices Dern Var. Var. YTD ier poin % ts Eurofirs 1657 +2,7 +0,1 +2,0 t 300 ,83 7 7% 9% .FTEU3 Eurostox 3787 -2,0 -0,0 +1,1 x 50 ,12 0 5% 2% <.STOXX5 0E> CAC 40 6048 +2,5 +0,0 +1,1 .FCHI ,58 9 4% 8% Dax 30 1357 +16, +0,1 +2,4 .GDAXI 2,57 70 2% 4% FTSE 7589 -21, -0,2 +0,6 .FTSE ,62 08 8% 3% SMI 1094 +65, +0,6 +3,1 .SSMI 9,72 21 0% 3% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cour Veil Var. YTD s le % Euro/Dlr 1,10 1,10 +0,0 -1,1 EUR= 83 82 1% 3% Dlr/Yen 109, 109, +0,0 +1,0 JPY= 96 86 9% 1% Euro/Yen 121, 121, +0,1 -0,0 <EURJPY= 87 74 1% 7% > Dlr/CHF 0,97 0,96 +0,2 +0,2 CHF= 05 84 2% 8% Euro/CHF 1,07 1,07 +0,2 -0,8 <EURCHF= 58 34 2% 6% > Stg/Dlr 1,31 1,30 +0,5 -1,0 GBP= 22 47 7% 3% Indice $ 97,5 97,5 +0,0 +1,4 .DXY 650 310 3% 5% TAUX Dern Var. Spread/Bun ier d (pts) Future 172, +0,0 Bund 2700 600 FGBLc1 Bund 10 -0,2 -0,0 ans 560 060 <DE10YT= RR> Bund 2 -0,5 -0,0 ans 880 040 <DE2YT=R R> OAT 10 -0,0 -0,0 +25, ans 010 100 50 <FR10YT= RR> Treasury 10 1,77 +0,0 ans 60 070 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,53 +0,0 US2YT=RR 24 000 PETROLE (en Cour Préc Var Var. YTD dollars) s éden % t Brut 57,9 58,3 -0,4 -0,7 -5,3 léger US 5 8 3 4% 3% CLc1 Brent 64,2 64,5 -0,3 -0,5 -2,7 LCOc1 2 9 7 7% 4% (édité par Patrick Vignal)

