Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Vif rebond en vue en Europe après les annonces de la Fed Reuters • 16/06/2020 à 07:29









* Les indices européens attendus en hausse de l'ordre de 3% * La Fed entame ses achats de dette "corporate" sur le marché secondaire * Wall Street a fini dans le vert, l'Asie en forte hausse par Blandine Henault PARIS, 16 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient nettement rebondir mardi à l'ouverture, dans la foulée de la clôture positive de Wall Street la veille après les annonces de la Réserve fédérale (Fed) sur son programme de rachat d'actifs qui ont rassuré des investisseurs inquiets d'une possible seconde vague épidémique. Les contrats à terme signalent une hausse de 2,97% pour l'EuroStoxx 50 .STOXX50E , de 3,02% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 2,68% pour le FTSE à Londres .FTSE . De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 parisien .FCHI en hausse de 3% à l'ouverture. La plupart des grands indices boursiers européens ont reculé lundi, les derniers bilans en date de l'épidémie de coronavirus en Chine et aux Etats-Unis ayant ravivé l'aversion au risque des investisseurs, même si la journée s'est terminée beaucoup mieux qu'elle n'avait débuté. Wall Street, qui avait entamé le séance nettement dans le rouge, s'est retournée à la hausse après les annonces de la Fed. La banque centrale américaine a annoncé qu'elle commencerait mardi à acheter de la dette "corporate" par le biais de la facilité de crédit aux entreprises du marché secondaire, l'une des nombreuses facilités d'urgence qu'elle a récemment lancée pour améliorer le fonctionnement du marché à la suite de la pandémie de coronavirus. Elle a aussi ouvert lundi la procédure d'enregistrement pour les banques désireuses de participer à son programme de prêts de 600 milliards de dollars à destination des entreprises de taille intermédiaire, trop grandes pour prétendre à un autre dispositif d'aide pour les sociétés de moins de 500 salariés. Autre élément positif mardi, le nombre de nouveaux cas de contamination au coronavirus dans la capitale chinoise a reculé à 27 contre 36 la veille. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les futures sur les indices américains préfigurent une ouverture en hausse de plus de 1% après la clôture positive de la veille favorisée par les annonces de la Fed. L'indice Dow Jones .DJI a gagné lundi 0,62% à 25.763,16 points. Le S&P-500 .SPX a pris 0,83%, à 3.066,59 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 1,43% à 9.726,02 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 rebondit fortement mardi (+4,44%) après avoir chuté de 3,47% lundi, portée elle aussi par les annonces de la Fed. La Banque du Japon a par ailleurs maintenu sa politique monétaire mardi et confirmé son point de vue selon lequel l'économie se remettra progressivement de la pandémie de coronavirus. Ailleurs en Asie, la tendance est positive avec un gain de 2,89% pour la Bourse de Hong Kong .HSI et de 4,38% pour la Bourse de Séoul. .KS11 CHANGES/TAUX Les annonces de la Fed sur les modalités de son programme de rachats d'actifs favorisent les devises les plus risquées au détriment du dollar dont l'indice mesurant ses fluctuations face à un panier de devises de référence recule de 0,22%. .DXY L'euro en profite pour consolider ses gains de la veille et évolue autour de 1,1335. EUR= Autre signe du regain d'appétit pour le risque, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne près de cinq points de base, à 0,7512%. PÉTROLE Les cours du pétrole font exception à l'amélioration globale du sentiment sur les marchés et évoluent en baisse sur fond de craintes persistantes pour la demande. Le baril de Brent LCOc1 abandonne 0,23% à 39,68 dollars et celui du brut léger américain (WTI) CLc1 recule de 0,27% à 37,02 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MARDI 16 JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 09h00 Indice ZEW du sentiment juin 60,0 51,0 économique USA 12h30 Ventes au détail mai +8,0% -16,4% - hors automobiles +5,4% -17,2% 13h15 Production industrielle mai +2,9% -11,2% Production manufacturière +4,6% -13,7% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22535,03 +1004,08 +4,66% -4,74% .N225 Topix .TOPX 1595,82 +65,04 +4,25% -7,29% Hong Kong 24465,80 +688,85 +2,90% -13,21% .HSI Taiwan 11511,09 +204,83 +1,81% -4,05% .TWII Séoul .KS11 2125,57 +94,75 +4,67% -3,28% Singapour 2681,76 +67,88 +2,60% -16,79% .STI Shanghaï 2921,81 +31,78 +1,10% -4,21% .SSEC Sydney 5973,70 +253,90 +4,44% -10,63% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25763,16 +157,62 +0,62% -9,72% .DJI S&P-500 3066,59 +25,28 +0,83% -5,08% .SPX Nasdaq 9726,02 +137,22 +1,43% +8,40% .IXIC Nasdaq 100 9776,89 +113,12 +1,17% +11,95% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1377,31 -4,19 -0,30% -15,19% .FTEU3 Eurostoxx 50 3136,40 -17,34 -0,55% -16,25% .STOXX50E CAC 40 4815,72 -23,54 -0,49% -19,44% .FCHI Dax 30 11911,35 -37,93 -0,32% -10,10% .GDAXI FTSE .FTSE 6064,70 -40,48 -0,66% -19,59% SMI .SSMI 9842,56 +46,19 +0,47% -7,29% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1340 1,1322 +0,16% +1,16% EUR= Dlr/Yen 107,51 107,31 +0,19% -1,24% JPY= Euro/Yen 121,94 121,52 +0,35% -0,01% EURJPY= Dlr/CHF 0,9490 0,9490 +0,00% -1,94% CHF= Euro/CHF 1,0764 1,0745 +0,18% -0,81% EURCHF= Stg/Dlr 1,2672 1,2602 +0,56% -4,43% GBP= Indice $ 96,5010 96,7060 -0,21% +0,34% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,4370 +0,0020 Bund 2 ans -0,6490 +0,0060 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0334 +0,0050 +40,36 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7545 +0,0520 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1931 +0,0040 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 37,08 37,12 -0,04 -0,11% -39,42% CLc1 Brent LCOc1 39,68 39,72 -0,04 -0,10% -39,91% (Édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.