POINT MARCHÉS-Vers une ouverture sans réelle tendance en Europe

* Les grands indices européens attendus proches de l'équilibre * Plongeon historique du PIB japonais au T2, le Nikkei recule * La BPC maintient un soutien accru à l'économie * L'évolution de la pandémie inquiète toujours par Laetitia Volga PARIS, 17 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement lundi à l'ouverture dans un climat de marché toujours dominé par l'actualité sur le front sanitaire. D'après les contrats à terme, le Dax à Francfort .GDAXI pourrait céder 0,14%, le FTSE à Londres .FTSE gagnerait 0,02% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E reculerait de 0,15%. Le CAC 40 parisien .FCHI pourrait perdre 0,1% à l'ouverture, selon les premières indications disponibles. Les places européennes ont fortement reculé vendredi dans un climat d'aversion au risque entretenu par les craintes pour l'évolution de la situation sanitaire et les doutes sur les perspectives économiques. "Il semble y avoir une nervosité grandissante sur le fait que malgré tout l'optimisme suscité par la reprise d'activité, les économies atteignent les limites de ce qu'elles peuvent faire sans risquer une seconde vague de cas alors que nous nous dirigeons vers l'automne", a déclaré Michael Hewson chez CMC Markets. Sur le plan sanitaire, le nombre de cas continue d'augmenter notamment en Allemagne et en France. Le bilan aux Etats-Unis dépasse désormais les 170.000 morts et l'Inde enregistre plus de 50.000 décès. La Nouvelle-Zélande, face à la flambée épidémique, a décidé de reporter d'un mois la tenue des élections générales. La séance s'annonce une nouvelle fois calme avec côté macroéconomie uniquement la publication à 12h30 de l'indice d'activité manufacturière dans la région de New York. Le reste de la semaine sera plus chargé avec notamment les "minutes" de la Réserve fédérale (Fed) mercredi et celles de la Banque centrale européenne (BCE) le lendemain. LES VALEURS A SUIVRE : EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei .N225 recule de 0,64% en raison de la contraction sans précédent de l'économie japonaise au deuxième trimestre, de 27,8%, la pandémie de coronavirus ayant durement touché la consommation et les exportations du pays. Les marchés chinois sont dopés par l'annonce par la Banque populaire de Chine (BPC) du renouvellement des prêts à moyen terme arrivant à échéance d'un montant de 700 milliards de yuans tout en maintenant le taux d'emprunt inchangés pour le quatrième mois consécutif. Le CSI 300 des grandes capitalisations du pays .CSI300 gagne 2,83% et l'indice composite de Shanghai .SSEC 2,68%. A WALL STREET La Bourse de New York a fini sur une note hésitante vendredi, restant toutefois proche de ses plus hauts niveaux historiques en dépit d'un regain d'inquiétudes sur les perspectives économiques des Etats-Unis. .NFR Les ventes au détail aux Etats-Unis ont en effet rebondi moins fortement que prévu en juillet, une tendance qui pourrait se prolonger avec la recrudescence des cas de contamination par le coronavirus dans plusieurs Etats américains. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,12%, le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 0,02%, et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 0,21%. CHANGES/TAUX L'indice dollar, qui mesure les variations du billet vert contre d'autres monnaies de référence, abandonne 0,1% et l'euro avance à 1,1852 dollar. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans perd plus d'un point de base à 0,6963%. PÉTROLE Les cours pétroliers sont en hausse après une information selon laquelle la Chine compte augmenter les importations de brut américain dans les semaines à venir. Le Brent LCOc1 gagne 0,83% à 45,17 dollars le baril et le brut léger américain CLc1 prend 0,98% à 42,42 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Indice manufactuier "Empire State" août 15,00 17,20 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

