POINT MARCHÉS-Vendredi noir, les investisseurs saisis par la peur d'un nouveau variant

* Le nouveau variant du coronavirus provoque un sursaut d'aversion au risque * Wall Street, qui rouvre pour une demi-séance, attendue en net repli * En Europe, l'indice Stoxx 600 cède 2,4%, le CAC 40 à Paris 3,3% * Ruée sur les emprunts d'Etat, dont les rendements chutent * Le prix du pétrole au plus bas depuis deux mois par Marc Angrand PARIS, 26 novembre (Reuters) - Wall Street est attendue en nette baisse vendredi et les Bourses européennes vivent leur pire séance depuis plus d'un an, l'émergence d'un nouveau variant du coronavirus faisant craindre une résistance élevée aux vaccins ayant brutalement ravivé l'aversion au risque, avec à la clé une chute des rendements obligataires et du pétrole. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en repli de 2,17% pour le Dow Jones .DJI , de 1,57% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,77% pour le Nasdaq .IXIC . La volatilité sur les marchés américains pourrait être amplifiée par la faiblesse des volumes en ce lendemain du jour férié de Thanksgiving, d'autant que la clôture sera avancée à 18h00 GMT. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 3,32% à 6.841,00 points à 12h15 GMT, effaçant tous ses gains du mois écoulé. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 2,8% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 2,62%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 3%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 2,67% et le Stoxx 600 .STOXX de 2,38%. Il n'avait plus subi un tel recul sur une séance depuis le 27 octobre 2020 (-2,95%). L'indice de volatilité de l'EuroStoxx 50 .V2TX bondit de 42,34% et a touché son plus haut niveau depuis février. Plusieurs pays dont la France ont suspendu les arrivées en provenance des pays d'Afrique australe afin d'éviter la propagation d'un nouveau variant du coronavirus SARS-CoV-2 détecté en Afrique du Sud. Ce variant, le B1.1.529, se caractérise selon l'agence britannique de la santé par un mode de pénétration dans les cellules complètement différent de la souche du coronavirus sur laquelle sont basés les vaccins actuels, ce qui pourrait le rendre résistant à ceux-ci et donc contraindre les autorités à de nouvelles restrictions, notamment en matière de déplacements internationaux. Cette perspective inquiète d'autant plus les investisseurs que la résurgence de l'épidémie en Europe s'amplifie de jour en jour, même si certains incitent à relativiser les fluctuations actuelles des marchés. "Avec des marchés au plus haut, la diminution de la liquidité à l'approche de la fin de l'année et la remontée des cas de COVID, un repli semble logique", estime ainsi Emmanuel Cau, responsable de la stratégie Europe de Barclays. "La question clé est celle de l'efficacité ou non des vaccins actuels contre les variants. L'incertitude sur le COVID pourrait contraindre les banques centrales à adopter une attitude plus prudente." LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Le repli des actions affecte l'ensemble des secteurs de la cote en Europe mais les plus durement touchés sont ceux du transport et des loisirs, dont l'indice Stoxx .SXTP chute de 6,43%. Le compartiment bancaire .SX7P (-4,75%) souffre quant à lui de la chute des rendements obligataires et celui de l'énergie du recul des cours du pétrole .SXEP (-4,41%). L'organisateur de croisières Carnival CCL.L (-13,30%) accuse la plus forte baisse du Stoxx 600 et à Paris, les reculs les plus marqués du CAC 40 sont pour le constructeur aéronautique Airbus AIR.PA (-9,80%), son fournisseur de moteurs Safran SAF.PA (-9,96%) et le groupe de centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS (-9,53%). Parmi les rares hausses notables du jour figurent les acteurs cotés du marché des diagnostics et des tests comme Eurofins Scientific EUFI.PA , qui gagne 6,49%, BioMérieux BIOX.PA (+6,15%) ou Diasorin DIAS.MI (+7,38%). TAUX Les achats massifs de valeurs refuges se traduisent par une forte baisse des rendements des emprunts d'Etat, de plus de 12 points de base pour les bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR , à 1,5311%, et de plus de sept points pour le Bund allemand de même échéance DE10YT=RR , à -0,313%. Le dix ans français est quant à lui revenu sous 0,05% FR10YT=RR , l'italien sous 1% IT10YT=RR . Parallèlement, le taux d'inflation "à cinq ans dans cinq ans" dans la zone euro, baromètre des anticipations d'évolution des prix à long terme, est retombé à 1,8083%, son plus bas niveau depuis début octobre EUIL5YF5Y=R . CHANGES Le repli sur les actifs jugés les plus sûrs favorise avant tout le yen JPY= EURJPY= et le franc suisse CHF= EURCHF= , au détriment du dollar, qui perd 0,5% face à un panier de devises de référence .DXY . Le billet vert est en outre désavantagé par l'absence d'une partie des cambistes aux Etats-Unis en ce lendemain de Thanksgiving. L'euro en profite pour remonter à 1,1274 dollar EUR= (+0,61%). Le rand sud-africain cède par ailleurs plus de 2% face au dollar, au plus bas depuis un an ZAR=D3 . Les cryptomonnaies subissent elle aussi de plein fouet le regain général d'aversion au risque: le bitcoin chute de 8,32% à 54 083,69 au plus bas depuis la mi-octobre BTC=BTSP . PÉTROLE La crainte de voir le nouveau variant faire rechuter le marché du transport aérien et plus globalement freiner la reprise économique, renvoie les prix du pétrole à leur niveau de début octobre. Le Brent abandonne 5,86% à 77,40 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 6,49% à 73,30 dollars CLc1 . La baisse du prix du baril de Brent dépasse désormais 10% par rapport au pic du 25 octobre (86,70 dollars). AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernie Var. Var. % r points Dow Jones 34931, -818,0 -2,29% 1YMc1 00 0 S&P-500 4621,0 -78,00 -1,66% ESc1 0 Nasdaq-100 16216, -149,5 -0,91% NQc1 50 0 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % YTD e points Dow Jones 35804, -9,42 -0,03% +16,98 .DJI 38 % S&P-500 4701,4 +10,76 +0,23% +25,17 .SPX 6 % Nasdaq 15845, +70,09 +0,44% +22,94 .IXIC 23 % Nasdaq 100 16367, +61,10 +0,37% +27,00 .NDX 81 % MARCHES EUROPEENS Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Eurofirst 1816,7 -48,55 -2,60% +18,24 300 8 % .FTEU3 Eurostoxx 4156,9 -136,3 -3,18% +17,01 50 2 2 % .STOXX50E CAC 40 6828,3 -247,5 -3,50% +23,00 .FCHI 5 2 % Dax 30 15479, -438,8 -2,76% +12,83 .GDAXI 17 1 % FTSE 7108,9 -201,4 -2,76% +10,04 .FTSE 5 2 % SMI .SSMI 12283, -166,4 -1,34% +14,76 26 2 % Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1280 1,1206 +0,66% -7,64% EUR= Dlr/Yen 113,88 115,35 -1,27% +10,38 JPY= % Euro/Yen 128,48 129,29 -0,63% +1,23% EURJPY= Dlr/CHF 0,9256 0,9359 -1,10% +4,58% CHF= Euro/CHF 1,0440 1,0485 -0,43% -3,40% EURCHF= Stg/Dlr 1,3331 1,3320 +0,08% -2,50% GBP= Indice $ 96,252 96,774 -0,54% +0,08% .DXY 0 0 TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Future Bund 172,05 +1,070 FGBLc1 00 0 Bund 10 ans -0,321 -0,073 DE10YT=RR 0 0 Bund 2 ans -0,765 -0,022 DE2YT=RR 0 0 OAT 10 ans 0,0450 -0,071 +36,60 FR10YT=RR 0 Treasury 10 ans 1,5226 -0,121 US10YT=RR 0 Treasury 2 ans 0,5118 -0,132 US2YT=RR 0 PETROLE (en Cours Précéd Var Var. % YTD dollars) ent Brut léger 73,58 78,39 -4,81 -6,14% +20,21 US CLc1 % Brent 77,61 82,22 -4,61 -5,61% +17,54 LCOc1 % (Reportage Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)