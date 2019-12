POINT MARCHÉS-Trump nourrit la volatilité, le luxe français souffre

* Wall Street devrait poursuivre son repli * En Europe, l'indice Stoxx 600 est stable mais le CAC 40 à Paris perd 0,46% * Trump n'exclut pas qu'un accord avec la Chine doive attendre fin 2020 * La menace de taxes douanières sur les produits français pèse aussi PARIS, 3 décembre (Reuters) - Wall Street devrait poursuivre son repli mardi tandis que les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé à mi-séance après les déclarations de Donald Trump laissant entendre que la conclusion d'un accord commercial avec la Chine pourrait prendre un an encore, une perspective qui a pris par surprise les investisseurs et s'ajoute aux menaces américains de taxation de produits français. Les contrats à terme des principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en repli de 0,3% à 0,5%. À Paris, le CAC 40 .FCHI , qui reprenait du terrain en début de séance, perd 0,44% à 5.761,46 points vers 12h15 GMT après avoir touché, à 5.748,93, son plus bas niveau depuis le 1er novembre. A Francfort en revanche, le Dax .GDAXI , qui gagnait plus de 0,9% en milieu de matinée, a réduit sa progression à 0,52%; à Londres, le FTSE 100 .FTSE recule de 0,94%, plombé par l'appréciation de la livre sterling. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 grappille 0,07%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E avance de 0,11% et le Stoxx 600 .STOXX est pratiquement inchangé. A Londres, où il participe au sommet de l'Otan, le président américain a déclaré ne s'être fixé aucune date butoir pour la conclusion d'un accord avec la Chine et qu'il serait peut-être préférable d'attendre le résultat de l'élection présidentielle américaine de novembre 2020. Ses propos ont pris de court des investisseurs qui espéraient encore voir les deux premières économies mondiales annoncer avant la fin de cette année la conclusion de la "phase un" d'un accord. "Les marchés n'avaient tout simplement pas anticipé cela", commente Neil Wilson, analyste de Markets.com. "Après plusieurs semaines de rumeurs globalement positives sur la proximité d'un accord, on a maintenant le sentiment qu'un accord n'est pas du tout si proche que cela et que les marchés doivent intégrer cela dans les cours." Cette nouvelle source d'incertitude s'ajoute aux indicateurs économiques décevants publiés lundi aux Etats-Unis, qui ont favorisé un repli marqué des actions, les grands indices américains et européens enregistrant leurs plus mauvaises performances depuis début octobre (-0,86% pour le Standard & Poor's 500 à Wall Street, -1,58% pour le Stoxx 600 en Europe). D'autant que Donald Trump continue de faire monter la pression sur d'autres partenaires commerciaux que la Chine: après avoir annoncé lundi vouloir taxer l'acier et l'aluminium importés du Brésil et d'Argentine, il menace désormais de surtaxer plus de deux milliards d'euros de produits français en représailles à la taxe "Gafa". Ce contexte favorise logiquement une remontée marquée de la volatilité: l'indice mesurant celle de l'EuroStoxx 50 .V2TX évolue au plus haut depuis le 14 octobre tout comme son équivalent américain, le VIX .VIX . LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Les valeurs françaises du luxe accusent le coup des menaces américaines de taxation des produits importés aux Etats-Unis, qui pourraient inclure le champagne, les fromages, les sacs à main et les produits cosmétiques. LVMH LVMH.PA , numéro un mondial, perd 1,53%, Kering PRTP.PA 1,74%, Hermès HRMS.PA 2,11%. L'indice Stoxx qui regroupe la plupart des grands acteurs européens du secteur cède 0,43% .SXQP . La plus forte baisse sectorielle est pour le compartiment des matières premières avec un recul de 1,1% .SXPP . Parmi les autres grandes valeurs exposées au risque de prolongation des tensions commerciales, Airbus AIR.PA cède 2,43%, la plus forte baisse du CAC, et ArcelorMittal MT.AS 1,61%. A la hausse, Engie ENGIE.PA gagne 1,42%. Selon BFM Business, le conseil d'administration envisage de se séparer de la directrice générale, Isabelle Kocher. A Francfort, le constructeur de moteurs d'avions MTU Aero Engines MTXGn.DE prend 2,88% et soutient le Dax après une recommandation d'achat de Bank of America Merrill Lynch. TAUX Les déclarations de Donald Trump sur le commerce international ont déclenché un mouvement de repli sur les actifs refuges qui se traduit par une baisse des rendements des emprunts d'Etat: celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR cède plus de deux points de base à -0,298% contre -0,26%, un plus haut de trois semaines, en début de séance. Le dix ans américain US10YT=RR , lui, est revenu sous 1,8%, effaçant la quasi-totalité de sa hausse de lundi. CHANGES Le dollar a brièvement bondi en réaction aux propos du président américain mais l'indice qui mesure ses fluctuations face à un panier de devises de référence .DXY est ensuite repassé dans le rouge (-0,05%). Le yen, valeur refuge, reste orienté à la hausse JPY= EURJPY= et l'euro est pratiquement stable à 1,1073 dollar EUR= . La principale victime du jour est le yuan, qui a touché son plus bas niveau depuis fin octobre face au dollar CNY=CFXS . La livre sterling, elle, évolue au plus haut depuis un mois et demi face au dollar GBP= , profitant de la publication d'un sondage montrant un creusement de l'avance des conservateurs sur les travaillistes dans les intentions de vote à dix jours des élections législatives. PÉTROLE Les cours du brut se stabilisent, le risque d'une prolongation des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine occultant la perspective de réductions supplémentaires de la production de l'Opep et de ses alliés. Le Brent est pratiquement inchangé à 60,96 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se traite à 56,02 dollars CLc1 , tout près de sa clôture de lundi. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE AMÉRICAIN MAJEUR À L'AGENDA DU 3 DÉCEMBRE: LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 27687,0 -102,00 -0,37% 1YMc1 0 S&P-500 3104,00 -10,25 -0,33% ESc1 Nasdaq-100 8278,50 -37,50 -0,45% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 27783,0 -268,37 -0,96% +19,10% .DJI 4 S&P-500 3113,87 -12,54 -0,40% +24,21% .SPX Nasdaq 8567,99 -97,48 -1,12% +29,13% .IXIC Nasdaq 100 8309,26 -94,42 -1,12% +31,27% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 1569,11 +0,78 +0,05% +17,86% 300 .FTEU3 Eurostoxx 50 3629,65 +2,99 +0,08% +20,93% .STOXX50E CAC 40 5760,76 -25,98 -0,45% +21,77% .FCHI Dax 30 13026,9 +62,31 +0,48% +23,37% .GDAXI 9 FTSE .FTSE 7215,92 -70,02 -0,96% +7,25% SMI .SSMI 10339,9 -8,53 -0,08% +22,67% 1 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1074 1,1077 -0,03% -3,44% EUR= Dlr/Yen 108,83 108,98 -0,14% -1,30% JPY= Euro/Yen 120,52 120,72 -0,17% -4,52% EURJPY= Dlr/CHF 0,9890 0,9911 -0,21% +0,77% CHF= Euro/CHF 1,0955 1,0982 -0,25% -2,66% EURCHF= Stg/Dlr 1,2988 1,2936 +0,40% +1,81% GBP= Indice $ 97,8140 97,8560 -0,04% +1,71% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 170,330 +0,4100 FGBLc1 0 Bund 10 ans -0,2990 -0,0200 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6230 -0,0070 DE2YT=RR OAT 10 ans 0,0110 -0,0210 +31,00 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,7965 -0,0390 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,5720 -0,0420 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var. % YTD nt Brut léger 55,98 55,96 +0,02 +0,04% +22,20% US CLc1 Brent 60,91 60,92 -0,01 -0,02% +12,48% LCOc1 (Marc Angrand)