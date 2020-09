Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Tout est calme sauf le pétrole en attendant la Fed Reuters • 16/09/2020 à 12:20









* Hausse prudente en vue à Wall Street avant les annonces de la Fed * Statu quo attendu sur les taux dans le communiqué de 18h00 GMT * Les prévisions et des précisions sur la stratégie à surveiller * Les indices européens montent un peu à mi-séance * Le pétrole grimpe avec l'ouragan Sally et la baisse des stocks par Patrick Vignal PARIS, 16 septembre (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse modérée mercredi à l'ouverture à l'image des principales Bourses européennes à mi-séance, la prudence dominant avant les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, qui ne devrait pas toucher à ses taux mais actualisera ses prévisions et pourrait donner des prévisions sur sa nouvelle stratégie en matière d'inflation. Les contrats à terme signalent une ouverture des trois grand indices de référence en hausse d'environ 0,5%, le calme régnant également du côté des devises et sur le marché obligataire. Seul le pétrole se distingue avec une nette hausse des cours du brut, soutenus par les perturbations dans la production américaine avec l'arrivée de l'ouragan Sally dans le Golfe du Mexique et l'annonce par l'American Petroleum Institute d'une baisse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,16% à 5.075,89 points vers 10h15 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,07% et à Londres, le FTSE .FTSE progresse aussi de 0,07%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,54%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,09% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,41%. Les investisseurs ont salué mardi plusieurs indicateurs économiques solides en Chine, en Allemagne et aux Etats-Unis mais ils limitent les initiatives avant les décisions qu'annoncera la Réserve fédérale dans un communiqué à 18h00 GMT, qui sera suivi 30 minutes plus tard de la traditionnelle conférence de presse du président de l'insititution, Jerome Powell. "Il n'est pas certain que l'événement du jour que constitue la réunion de la banque centrale américaine provoque d'importants remous", estiment les analystes de Saxo Banque. "Pour beaucoup d'investisseurs, tout a déjà été dit à Jackson Hole, notamment concernant l'inflation. La mise à jour des prévisions économiques de l'institut d'émission sera toutefois à surveiller, notamment les anticipations concernant l'évolution du taux de chômage". En attendant, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a revu en hausse ses prévisions 2020 pour l'économie mondiale, en raison notamment du dynamisme de la reprise aux Etats-Unis et en Chine. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Le secteur de la distribution est en vedette en Europe après la publication des résultats trimestriels du groupe de prêt-à-porter espagnol Inditex ITX.MC (+8,66%) qui a renoué avec les bénéfices sur les trois mois à fin juillet. Cette publication suit de près celle de H&M HMb.ST (+3,07%), très bien accueillie mardi. L'indice Stoxx de la distribution .SXRP gagne 1,55% la plus forte hausse sectorielle en Europe. Casino CASP.PA abandonne toutefois 1,5% à Paris après un abaissement de recommandation de JPMorgan à "neutre". L'indice de l'énergie .SXEP (+0,32%) bénéficie de la hausse du pétrole, qui profite également à Vallourec VLLP.PA (+6,32%) et CGG GEPH.PA1 (+3,79%), en tête de l'indice parisien SBF 120 .SBF120 . CHANGES/TAUX Les mouvements sont limités sur le marché des devises en amont des décisions de la Fed. L'indice dollar, qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, recule légèrement et l'euro en profite pour se rapprocher de 1,19 dollar. .DXY EUR= Le marché obligataire est plus calme encore avec des rendements inchangés pour les Treasuries à dix ans US10YT=RR (0,68%) comme pour le Bund allemand de même échéance DE10YT=RR (-0,48%). PÉTROLE Le marché du pétrole est plus animé avec ds progressions supérieures à 2% pour le Brent LCOc1 comme pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 , à respectivement 41,35 dollars et 39,16 dollars le baril. PRINCIPAUX INDICATEURS AMÉRICAINS À L'AGENDA DU 16 SEPTEMBRE: GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT 12h30 Ventes au détail août +1,0% +1,2% - hors automobiles +0,9% +1,9% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage)* WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 28140,0 +113,00 +0,40% 1YMc1 0 S&P-500 3422,50 +17,25 +0,51% ESc1 Nasdaq-100 11519,0 +54,75 +0,48% NQc1 0 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 27995,6 +2,27 +0,01% -1,90% .DJI 0 S&P-500 3401,20 +17,66 +0,52% +5,27% .SPX Nasdaq 11190,3 +133,67 +1,21% +24,72% .IXIC 2 Nasdaq 100 11438,8 +161,11 +1,43% +30,98% .NDX 7 MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1446,68 +7,60 +0,53% -10,92% .FTEU3 Eurostoxx 50 3344,59 +12,33 +0,37% -10,70% .STOXX50E CAC 40 5084,96 +17,03 +0,34% -14,94% .FCHI Dax 30 13262,7 +45,04 +0,34% +0,10% .GDAXI 1 FTSE .FTSE 6113,43 +7,89 +0,13% -18,95% SMI .SSMI 10573,0 +53,02 +0,50% -0,41% 2 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1874 1,1845 +0,24% +5,93% EUR= Dlr/Yen 105,20 105,43 -0,22% -3,36% JPY= Euro/Yen 124,96 124,91 +0,04% +2,47% EURJPY= Dlr/CHF 0,9057 0,9080 -0,25% -6,42% CHF= Euro/CHF 1,0757 1,0756 +0,01% -0,87% EURCHF= Stg/Dlr 1,2946 1,2886 +0,47% -2,36% GBP= Indice $ 92,8350 93,0500 -0,23% -3,47% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,000 +0,0000 FGBLc1 0 Bund 10 ans -0,4810 +0,0000 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6820 +0,0080 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2149 -0,0070 +26,61 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6789 +0,0000 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1410 +0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var. % YTD nt Brut léger US 39,14 38,28 +0,86 +2,25% -36,06% CLc1 Brent LCOc1 41,37 40,53 +0,84 +2,07% -37,35% (édité par Blandine Hénault)

