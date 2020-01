Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Timide rebond en vue en Europe mais les craintes persistent Reuters • 28/01/2020 à 07:43









* Les Bourses européennes devraient tenter de repartir * Les craintes liées au coronavirus n'ont pas disparu * Les marchés asiatiques ont encore reculé par Patrick Vignal PARIS, 28 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient tenter de repartir mardi après avoir lourdement chuté la veille dans un climat plombé par les craintes d'une propagation de l'épidémie de coronavirus. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI et le Dax à Francfort .GDAXI pourraient gagner autour de 0,4% à l'ouverture. Le FTSE à Londres .FTSE progresserait pour sa part de 0,2%. Les investisseurs s'inquiètent cependant toujours d'un impact sur l'économie mondiale de l'épidémie de coronavirus. Le bilan s'est alourdi lundi à 106 morts en Chine, où le gouvernement a prolongé les vacances du Nouvel An pour tenter d'enrayer la propagation de cette maladie qui suscite les craintes des voyagistes du monde entier. Certains experts s'interrogent sur la capacité de la Chine à contenir le virus, qui s'est propagé à plus de 10 pays dont la France, le Japon et les Etats-Unis. Aucun mort n'a été recensé en dehors de la Chine jusqu'à présent. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a vécu lundi sa pire journée en plus de trois, affectée comme tous les marchés par les inquiétudes liées à l'impact économique du coronavirus. Comme en Europe, la perspective de voir la maladie et les mesures de confinement peser sur l'activité en Chine, voire ailleurs dans le monde, a détourné les investisseurs des actifs à risque et favorisé les prises de bénéfice après les récents plus hauts des actions. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 453,93 points (1,57%) à 28.535,8 points. Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 51,84 points, soit 1,57%, à 3.243,63. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 175,6 points (1,89%) à 9.139,31 points. Pour le Dow et le S&P, il s'agit de la plus forte baisse en pourcentage en une séance depuis le 2 octobre. Pour le Nasdaq, depuis le 23 août. L'indice de volatilité du CBOE .VIX , surnommé "l'indice de la peur" à Wall Street, a atteint 19,02, au plus haut depuis le 10 octobre. EN ASIE La Bourse de Tokyo a terminé mardi dans le rouge, les investisseurs restant à l'écart des actifs risqués. L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,55% à 23.215,71 points et le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,60% à 1.692,28 points. Les deux indices ont toutefois réduit leurs pertes en fin de séance. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS a perdu jusqu'à 1% avant de limiter lui aussi ses pertes. Les marchés chinois resteront fermés jusqu'à lundi pour le Nouvel An lunaire. TAUX L'aversion pour le risque profite aux emprunts d'Etat. Le rendement des Treasuries à 10 ans US10YT=RR est ainsi passé lundi sous 1,6%, au plus bas depuis le 10 octobre. Il remonte lundi vers 1,62% dans les échanges en Asie CHANGES Du côté des devises, le yen se stabilise face au dollar après avoir joué lundi son rôle de valeur refuge JPY= . Le dollar est quasiment stable face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui gagne quelques fractions, autour de 1,1022 .DXY EUR= . PÉTROLE Les cours du pétrole se stabilisent après avoir perdu lundi plus de 2%, le Brent de mer du Nord LCOc1 repassant sous 60 dollars pour la première fois depuis trois mois. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 28 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Commandes de biens durables décembre +0,3% -2,1% - hors transports +0,2% -0,1% USA 14h00 Indice des prix immobiliers novembre +0,4% +0,4% S&P/Case-Shiller - sur un an +2,4% +2,2% USA 15h00 Indice de confiance du janvier 128,0 126,5 consommateur LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSE S ASIATIQ UES Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Nikkei- 23215 -127, -0,55 -1,86 225 ,71 80 % % .N225 Topix 1692, -10,2 -0,60 -1,69 .TOPX 28 9 % % Hong Kong .HSI fermée Taiwan .TWII fermée Séoul 2178, -67,3 -3,00 -0,86 .KS11 82 1 % % Singapo 3163, -76,4 -2,36 -1,84 ur 58 4 % % .STI Shangha ï .SSEC fermée Sydney 6994, -96,0 -1,35 +4,64 .AXJO 50 0 % % La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Dow 28535 -453, -1,57 -0,01 Jones ,80 93 % % .DJI S&P-500 3243, -51,8 -1,57 +0,40 .SPX 63 4 % % Nasdaq 9139, -175, -1,89 +1,86 .IXIC 31 60 % % Nasdaq 8952, -189, -2,07 +2,51 100 18 29 % % .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHE S EUROPEE NS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôtu Var. Var. YTD re point % s Eurofir 1619, -37,5 -2,26 -0,31 st 300 00 0 % % <.FTEU3 > Eurosto 3677, -101, -2,68 -1,80 xx 50 84 32 % % <.STOXX 50E> CAC 40 5863, -161, -2,68 -1,92 .FCHI 02 24 % % Dax 30 13204 -371, -2,74 -0,33 <.GDAXI ,77 91 % % > FTSE 7412, -173, -2,29 -1,73 .FTSE 05 93 % % SMI 10675 -173, -1,60 +0,56 .SSMI ,96 79 % % CHANGE S Cours Veill Var. YTD e % Euro/Dl 1,102 1,101 +0,05 -1,68 r 2 6 % % EUR= Dlr/Yen 109,0 108,8 +0,11 +0,14 JPY= 1 9 % % Euro/Ye 120,1 119,9 +0,16 -1,47 n 6 7 % % <EURJPY => Dlr/CHF 0,970 0,969 +0,12 +0,29 CHF= 6 4 % % Euro/CH 1,069 1,068 +0,16 -1,42 F 8 1 % % <EURCHF => Stg/Dlr 1,304 1,305 -0,03 -1,58 GBP= 9 3 % % Indice 97,93 97,95 -0,02 +1,84 $ 80 60 % % .DXY TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Bund 10 ans -0,38 -0,00 DE10YT=RR 70 30 Bund 2 -0,62 +0,00 ans 40 60 <DE2YT= RR> OAT 10 -0,12 -0,00 +26,1 ans 60 10 0 <FR10YT =RR> Treasury 10 1,616 +0,01 ans 6 20 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,430 -0,00 US2YT=RR 7 40 PETROL E (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars dent ) Brut 53,12 53,14 -0,02 -0,04 -13,2 léger % 2% US CLc1 Brent 59,22 59,32 -0,10 -0,17 -10,3 LCOc1 % 1% (Édité par)

