Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Soulagement sur le coronavirus chinois, Intel dépasse les attentes Reuters • 24/01/2020 à 13:59









(Répétition mastic dans la section "Changes") * Wall Street attendue en hausse, les actions européennes prennent plus de 1% * L'OMS rassure sur le coronavirus, le risque de pandémie semble contenu * Les indices PMI "flash" globalement encourageants * Intel devrait tirer le secteur des puces après ses résultats et prévisions par Laetitia Volga PARIS, 24 janvier (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes poursuivent leur rebond à mi-séance vendredi grâce à des annonces rassurantes sur le coronavirus et à la publication d'indices PMI encourageants. La Bourse de New York devrait par ailleurs être portée par plusieurs résultats d'entreprises dont ceux d'Intel, supérieurs aux attentes, qui devraient soutenir le secteur technologique américain. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse d'au moins 0,2%. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 1,1% à 6.037,65 vers 12h25 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 1,5% et à Londres, le FTSE .FTSE s'adjuge 1,61%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 monte de 1,24%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E avance 1,35% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,22%. Le Comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la Santé a jugé prématuré de considérer l'épidémie de coronavirus comme une urgence de santé publique de portée internationale. Pour tenter d'endiguer la propagation de l'épidémie, qui a fait 25 morts et contaminé plus de 800 personnes en Chine, les autorités du pays ont multiplié vendredi les mesures comme suspendre les transports publics dans plusieurs villes ou fermer les portes de certains lieux touristiques. Les premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats sont globalement encourageants, l'indice PMI flash composite pour l'Allemagne affichant un plus haut de cinq mois. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET L'indice S&P de la technologie .SPLRCT devrait profiter des prévisions supérieures aux attentes d'Intel INTC.O . Le géant du secteur des puces gagne 6% dans les échanges avant-Bourse. Dans son sillage, Advanced Micro Devices AMD.O , Micron Technology MU.O et Nvidia NVDA.O prennent entre 1,6% et 2,4%. Broadcom AVGO.O prend de son côté 2,5% en avant-Bourse après avoir conclu un accord avec Apple AAPL.O pour la fourniture de composants sans fil. VALEURS EN EUROPE En Europe, le distributeur français Carrefour CARR.PA (+5,61%) figure parmi les plus fortes hausses du Stoxx 600 après avoir fait état d'une accélération de la croissance de ses ventes au quatrième trimestre. Remy Cointreau RCOP.PA (-9,29%) tombe à un plus bas de près d'un an en réaction à un recul plus marqué qu'attendu de son ventes trimestrielles, victime à son tour des troubles politiques à Hong Kong. La chute la plus spectaculaire revient à Ipsen IPN.PA qui laisse 25,78%, la pire chute de son histoire boursière, après l'annonce de l'arrêt d'essais cliniques d'un traitement expérimental d'une maladie osseuse rare. A Francfort, Bayer BAYGn.DE grimpe de 2,94% après un article de presse évoquant la possibilité d'un accord amiable de règlement de plaintes visant le Roundup aux Etats-Unis. Ericsson ERICb.ST recule de 6,46% après la publication d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes. TAUX Les indices PMI flash et le reflux des inquiétudes sur la propagation du coronavirus favorisent la remontée des rendements obligataires après les plus bas atteints la veille avec les propos plus prudents que prévu de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne. Celui du Bund à dix ans reprend deux points de base, à -0,297%, tout comme l'OAT français de même échéances, à -0,043%. DE10YT=RR , FR10YT=RR "Il y a des chiffres encourageants dans les PMI qui confirment qu'une reprise de la croissance est en cours", a déclaré Bert Colijn, économiste pour la zone euro chez ING. Sur le marché obligataire américain, le rendement des Treasuries à dix ans est stable autour de 1,74%. CHANGES L'euro reste orienté à la baisse, à 1,1035 dollar, après un plus bas de près de sept semaines à 1,1027, les cambistes craignant que la Banque centrale européenne (BCE) maintienne longtemps encore sa politique de taux bas. "Certaines personnes espéraient que Christine Lagarde évoquerait la possibilité d'une normalisation de la politique monétaire après que la Riksbank a mis un terme aux taux négatifs en décembre. Mais il n'y a eu absolument aucune indication de sa part", a déclaré Kazushige Kaida chez State Street Bank. L'"indice dollar" gagne 0,17% contre un panier de devises internationales de référence. .DXY PÉTROLE Les cours pétroliers devraient enregistrer troisième baisse hebdomadaire, la propagation du coronavirus faisant craindre un recul de la demande en Chine. Le Brent LCOc1 recule de 0,28 cents à 61,76 dollars et le brut américain CLc1 cède de 0,29%à 55,43 dollars. PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 29199,0 +72,00 +0,25% 1YMc1 0 S&P-500 3333,25 +7,25 +0,22% ESc1 Nasdaq-100 9276,75 +28,50 +0,31% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 29160,0 -26,18 -0,09% +2,18% .DJI 9 S&P-500 3325,54 +3,79 +0,11% +2,93% .SPX Nasdaq 9402,48 +18,71 +0,20% +4,79% .IXIC Nasdaq 100 9216,98 +28,41 +0,31% +5,54% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1662,14 +19,71 +1,20% +2,35% .FTEU3 Eurostoxx 50 3787,74 +50,89 +1,36% +1,14% .STOXX50E CAC 40 6036,78 +64,99 +1,09% +0,98% .FCHI Dax 30 13595,1 +206,74 +1,54% +2,61% .GDAXI 6 FTSE .FTSE 7628,99 +121,32 +1,62% +1,15% SMI .SSMI 10903,9 +90,03 +0,83% +2,70% 7 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1036 1,1052 -0,14% -1,55% EUR= Dlr/Yen 109,60 109,48 +0,11% +0,68% JPY= Euro/Yen 120,96 121,03 -0,06% -0,81% EURJPY= Dlr/CHF 0,9711 0,9687 +0,25% +0,34% CHF= Euro/CHF 1,0719 1,0711 +0,07% -1,23% EURCHF= Stg/Dlr 1,3087 1,3121 -0,26% -1,30% GBP= Indice $ 97,8450 97,6930 +0,16% +1,74% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 172,820 -0,2100 FGBLc1 0 Bund 10 ans -0,2970 +0,0150 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6020 +0,0010 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,0430 +0,0190 +25,40 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,7412 +0,0020 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,5277 +0,0100 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var. % YTD nt Brut léger US 55,48 55,59 -0,11 -0,20% -9,36% CLc1 Brent LCOc1 61,85 62,04 -0,19 -0,31% -6,33% (Edité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.