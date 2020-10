Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Solide hausse en Europe, un vaccin et la consommation US en soutien Reuters • 16/10/2020 à 18:01









* L'indice Stoxx 600 a gagné 1,26%, le CAC 40 à Paris 2,04% * Regain d'espoir sur un vaccin anti-COVID * Bonne surprise des ventes au détail aux USA * Sur la semaine, le Stoxx 600 perd 0,78%, le CAC 40 0,22% PARIS, 16 octobre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse vendredi, effaçant en une séance la majeure partie des pertes accumulées sur les quatre précédentes, grâce à un regain d'espoir de voir aboutir rapidement la recherche d'un vaccin contre le coronavirus et à un indicateur économique américain encourageant. À Paris, le CAC 40 .FCHI affiche en clôture une progression de 2,04% (98,44 points) à 4.935,86 points, après un pic à 4.957,60. A Londres, le FTSE 100 .FTSE a gagné 1,49% et à Francfort, le Dax .GDAXI a avancé de 1,62%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a pris 1,65%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 1,45% et le Stoxx 600 .STOXX 1,26%. Sur l'ensemble de la semaine, le Stoxx n'accuse ainsi plus qu'un repli de 0,78% et le CAC 40 une baisse de 0,22%. Au moment de la clôture en Europe, Wall Street affichait elle aussi un rebond substantiel: le Dow Jones .DJI s'adjugeait 0,91%, le Standard & Poor's 500 0,57% et le Nasdaq Composite .IXIC 0,24%. Le Dow profitait entre autres du bond de 3,57% de Boeing BA.N , sur de nouveaux espoirs de reprise prochaine des vols du 737 MAX. Les investisseurs américains, comme les européens, saluent principalement les déclarations du géant de la pharmacie Pfizer PFE.N sur une possible demande d'homologation dès novembre pour le vaccin contre le COVID-19 qu'il a développé avec l'allemand BioNTech, et l'accélération des ventes au détail aux Etats-Unis en septembre (+1,9% après +0,6% en août), jugée de bon augure pour le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis au troisième trimestre. Ces deux facteurs l'emportent pour l'instant sur les préoccupations liées aux signes d'accélération de l'épidémie dans de nombreux pays et à l'absence de progrès sur la relance aux Etats-Unis comme sur le Brexit, des dossiers qui demeurent des préoccupations majeures pour beaucoup d'investisseurs. VALEURS La plus forte hausse sectorielle du jour en Europe est pour l'automobile, dont l'indice Stoxx .SXAP a gagné 3,59% après l'annonce d'une hausse du marché européen en septembre, la première depuis le début de l'année. Le compartiment a aussi profité des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu publiés par l'allemand Daimler DAIGN.DE , dont l'action a pris 5,48%. A Paris, Renault RENA.PA s'est adjugé 5,18% et PSA PEUP.PA 5,49%. La plus forte progression du CAC 40 est pour LVMH LVMH.PA (+7,34%) grâce à une baisse moins marquée qu'anticipé de ses ventes en données organiques au troisième trimestre. Ailleurs dans le secteur du luxe, Kering PRTP.PA a gagné 4,01%, Hermès HRMS.PA 2,33% et Moncler MONC.MI 4,1%. A noter aussi, le bond de 10,79% de Thyssenkrupp après l'offre du groupe Liberty Steel sur ses activités sidérurgiques. A la baisse, Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS a abandonné 0,1% au lendemain du bond de 14,1% qui a salué le déclenchement d'une bataille d'actionnaires et Danone DANO.PA a perdu 3,44% en réaction aux informations de Challenges selon lesquelles la directrice financière est sur le point de quitter le groupe tandis que le PDG, Emmanuel Faber, prépare une vaste réorganisation. LES INDICATEURS DU JOUR Les chiffres des ventes au détail n'étaient pas les seuls attendus ce vendredi aux Etats-Unis: la production industrielle accuse une rechute inattendue en septembre (-0,6%) tandis que l'indice de confiance des ménages de l'université du Michigan dépasse les attentes en première estimation, à 81,2 après 80,4 . Dans la zone euro, Eurostat a confirmé que l'inflation, à -0,3% en rythme annuel en septembre, évoluait à son plus bas niveau depuis quatre ans. CHANGES Le regain d'appétit pour le risque qui profite aux actions désavantage en revanche le dollar, qui se déprécie de 0,17% face à un panier de devises de référence .DXY . L'euro ne progresse toutefois que légèrement, pénalisé par les chiffres de l'inflation des 19, et se traite autour de 1,1710 dollar EUR= . La livre sterling, elle, a repris au fil des heures la majeure partie du terrain perdu à la mi-journée en Europe en réaction aux propos de Boris Johnson, le Premier ministre britannique, demandant à ses compatriotes de se préparer à une sortie définitive de l'Union européenne sans accord négocié avec Bruxelles GBP= EURGBP= . TAUX Les rendements de référence de la zone euro ont encore amplifié leur baisse de la semaine, celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR cédant un peu plus d'un point de base sur la journée à -0,621%. Il accuse ainsi un recul hebdomadaire de près de 10 points, le plus important depuis juin. La tendance est différente sur le marché obligataire américain: le rendement des Treasuries à dix ans monte de plus d'un point à 0,744% US10YT=RR après les chiffres des ventes au détail et de l'enquête du Michigan. PÉTROLE S'il réduit peu à peu ses pertes, le marché pétrolier continue de souffrir de la résurgence de l'épidémie dans de nombreux pays, qui fait craindre un recul de la demande. Le Brent abandonne 0,37% à 43,00 dollars le baril LCOc1 après être revenu à 42,27 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,27% à 40,85 dollars CLc1 . A SUIVRE LUNDI: La première séance de la semaine prochaine sera animée entre autres par les chiffres de la croissance chinoise au troisième trimestre, attendue à 5,2% sur un an par le consensus Reuters. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1424,13 +20,34 +1,45% -12,31% .FTEU3 Eurostoxx 50 3245,47 +52,78 +1,65% -13,34% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4935,86 +98,44 +2,04% -17,43% Dax 30 .GDAXI 12908,99 +205,24 +1,62% -2,57% FTSE .FTSE 5919,58 +87,06 +1,49% -21,52% SMI .SSMI 10207,13 +139,17 +1,38% -3,86% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones .DJI 28751,86 +257,66 +0,90% +0,75% S&P-500 .SPX 3503,23 +19,89 +0,57% +8,43% Nasdaq .IXIC 11741,46 +27,59 +0,24% +30,86% Nasdaq 100 .NDX 11926,06 +27,48 +0,23% +36,56% Compte rendu de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1717 1,1706 +0,09% +4,52% Dlr/Yen JPY= 105,40 105,44 -0,04% -3,18% Euro/Yen EURJPY= 123,50 123,44 +0,05% +1,27% Dlr/CHF CHF= 0,9147 0,9149 -0,02% -5,49% Euro/CHF EURCHF= 1,0721 1,0702 +0,18% -1,21% Stg/Dlr GBP= 1,2926 1,2914 +0,09% -2,50% Indice $ .DXY 93,7010 93,8560 -0,17% -2,57% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot XAU= 1900,43 1907,82 -0,39% +25,27% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 176,03 +0,13 FGBLc1 Bund 10 ans -0,62 +0,00 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,78 -0,00 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,34 +0,00 +27,65 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,75 +0,01 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,14 +0,00 US2YT=RR PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 40,85 40,96 -0,11 -0,27% -33,26% CLc1 Brent LCOc1 43,00 43,16 -0,16 -0,37% -34,88% (Marc Angrand)

