POINT MARCHÉS-Séance calme en vue à Wall Street après le record pour le S&P 500

* Une petite hausse se profile à Wall Street * Le Stoxx 600 prend 0,26%, le CAC 40 parisien gagne 0,13% * Calme plat sur les changes, les rendements en baisse * Target et Lowe's publient des résultats solides * Les "minutes" de la Fed attendues à 18h00 GMT par Laetitia Volga PARIS, 19 août (Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse et les Bourses européennes progressent modérément mercredi à mi-séance dans des volumes d'échanges réduits avec des investisseurs en quête de catalyseurs après les records signés la veille à New York. Les futures sur indices de Wall Street indiquent une progression d'environ 0,15% au lendemain des plus hauts historiques inscrits par le S&P-500 et le Nasdaq Composite, soutenus par les valeurs de croissance, technologiques en tête, et par les mesures de relance. À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,13% à 4.944,38 points vers 11h15 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,27% et à Londres, le FTSE .FTSE s'octroie 0,29%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,37%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,21% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,26%. Des volumes limités, vacances d'été obligent, et l'absence de signal indiquant la direction à prendre devraient encore se traduire par une séance indécise et peu spectaculaire. Les investisseurs présents en ce coeur du mois d'août suivront la publication après la clôture en Europe du compte-rendu de la dernière réunion monétaire de la Réserve fédérale. Ils y chercheront des indices sur ce que la banque centrale américaine pourrait décider à la rentrée. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Lowe's LOW.N prend plus de 2% dans les échanges avant l'ouverture des marchés américains, la chaîne de magasins de bricolage ayant publié un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes. Toujours dans le secteur de la distribution, Target TGT.N a enregistré une croissance record de son chiffre d'affaires et a quasiment triplé ses ventes en ligne au deuxième trimestre pendant le confinement. Son action gagne 4,5% en avant-Bourse. Au rang des fusions et acquisitions, Johnson & Johnson JNJ.N a annoncé le rachat du laboratoire Momenta Pharmaceuticals MNTA.O pour environ 6,5 milliards de dollars (5,4 milliards d'euros). VALEURS EN EUROPE En Bourse en Europe, IAG ICAG.L et EasyJet EZJ.L gagnent respectivement 2,06% et 0,65%, le ministre britannique de la Santé ayant annoncé que le gouvernement britannique travaillait avec plusieurs aéroports, dont la plate-forme londonienne d'Heathrow, sur un projet visant à s'appuyer sur les tests de dépistage du coronavirus pour raccourcir la durée de la quarantaine imposée aux voyageurs arrivant de certains pays. L'indice Stoxx des transports et loisirs .SXTP perd toutefois 0,59%, l'évolution de la pandémie et son impact sur un secteur malmené restant des sujets de préoccupation importants. Les valeurs foncières sont une nouvelle fois affectées par les doutes sur la reprise de l'économie: à Paris, Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS lâche 5,86%, Klépierre LOIM.PA recule de 2,36% et Mercialys MERY.PA perd 3,21%. A Copenhague, Maersk MAERSKb.CO prend 4,99% après avoir publié un Ebidta du deuxième trimestre supérieur aux attentes et confirmé ses prévisions annuelles. A la baisse, le groupe d'énergie allemand RWE RWEG.DE abandonne 4,56% après avoir annoncé une augmentation de capital d'environ deux milliards d'euros afin de financer le rachat, annoncé fin juillet, d'un portefeuille de projets éoliens et solaires à Nordex NDXG.DE (-0,47%). CHANGES Le dollar est stable contre un panier de devises internationales, proche d'un plus bas de 27 mois touché mardi. .DXY Le billet vert a subi en juillet sa plus important baisse mensuelle en dix ans (-4,15%), délaissé en raison des inquiétudes sur la pandémie et la reprise économique aux Etats-Unis, le différend commercial entre Washington et Pékin et l'absence de consensus sur de nouvelles mesures de soutien. L'euro est inchangé à autour de 1,1935 dollar, à proximité d'un plus haut de plus de deux ans face à la devise américaine touché mardi. EUR= TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans perd deux points de base à 0,6509%. Son équivalent allemand, le taux de référence pour la zone euro, suit le mouvement pour descendre à -0,486% US10YT=RR DE10YT=RR PÉTROLE Les cours du pétrole sont en baisse, les investisseurs craignant que la reprise de la demande aux Etats-Unis ne soit pas aussi rapide que prévu. Le baril de Brent perd 0,77% à 45,11 dollars LCOc1 et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,79% à 42,55 dollars CLc1 . PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 1YMc1 27770,00 +53,00 +0,19% S&P-500 ESc1 3392,25 +5,25 +0,16% Nasdaq-100 NQc1 11420,00 +10,75 +0,09% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 27778,07 -66,84 -0,24% -2,66% S&P-500 .SPX 3389,78 +7,79 +0,23% +4,92% Nasdaq .IXIC 11210,84 +81,12 +0,73% +24,95% Nasdaq 100 .NDX 11399,03 +110,46 +0,98% +30,53% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1429,78 +4,93 +0,35% -11,96% .FTEU3 Eurostoxx 50 3296,80 +7,16 +0,22% -11,97% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4944,52 +6,46 +0,13% -17,29% Dax 30 .GDAXI 12917,03 +35,27 +0,27% -2,51% FTSE .FTSE 6092,13 +15,51 +0,26% -19,23% SMI .SSMI 10231,74 +63,34 +0,62% -3,63% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1937 1,1929 +0,07% +6,49% Dlr/Yen JPY= 105,26 105,42 -0,15% -3,32% Euro/Yen EURJPY= 125,64 125,74 -0,08% +3,03% Dlr/CHF CHF= 0,9035 0,9037 -0,02% -6,64% Euro/CHF EURCHF= 1,0786 1,0778 +0,07% -0,61% Stg/Dlr GBP= 1,3218 1,3235 -0,13% -0,31% Indice $ .DXY 92,2730 92,2710 +0,00% -4,06% TAUX Dernier Var. Spread/Bun d (pts) Future Bund 176,8000 +0,3700 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4870 -0,0300 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6760 -0,0210 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1990 -0,0350 +28,80 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,6509 -0,0180 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1411 -0,0040 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 42,55 42,89 -0,34 -0,79% -30,49% CLc1 Brent LCOc1 45,11 45,46 -0,35 -0,77% -31,68% (édité par Patrick Vignal)

