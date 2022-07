POINT MARCHÉS-Rouge en vue, banques centrales et résultats en ligne de mire (actualisé)

(Actualisé avec contrat à terme sur le CAC 40, clôture à Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe, variations des changes et du pétrole) * Les indices européens devraient débuter dans le rouge * Chiffres définitifs de l'inflation en zone euro à 09h00 GMT * Les décisions de politique monétaire de la BCE jeudi * Force majeure de Gazprom sur les livraisons de gaz * L'euro s'éloigne de la parité avec le dollar par Claude Chendjou PARIS, 19 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en baisse mardi dans le sillage des marchés asiatiques et de Wall Street, pénalisée lundi soir en fin de séance par les banques, les nouvelles technologies et l'immobilier, les investisseurs redoublant de prudence dans l'attente de la publication cette semaine de nouveaux résultats d'entreprises, des décisions de deux grandes banques centrales et de nouveaux indicateurs économiques. D'après les premières indications disponibles, l'Eurostoxx 50 .STOXX50E devrait refluer de 0,6%, le CAC 40 parisien .FCHI de 0,7%, le Dax à Francfort .GDAXI de 0,5% et le FTSE à Londres .FTSE de 0,4%. Les chiffres définitifs de l'inflation pour le mois de juin en zone euro seront publiés à 09h00 GMT. Le consensus prévoit une hausse de 0,8% d'un mois sur l'autre et une augmentation de 8,6% en rythme annuel, une accélération qui pourrait peser sur les décisions du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), qui seront connues jeudi. Le communiqué de politique monétaire de la Banque du Japon est également attendu jeudi. La Commission européenne (CE) s'est montrée la semaine dernière pessimiste pour la croissance et l'inflation, soulignant que l'inflation pourrait être encore plus élevée en cas de nouvelle envolée des prix du gaz si la Russie interrompt ses livraisons. nL8N2YV2FW Alors que des incertitudes demeurent sur la réouverture du gazoduc russe Nord Stream 1, officiellement en maintenance jusqu'au 21 juillet, selon une lettre de Gazprom GAZP.MM , datée du 14 juillet et consultée par Reuters lundi, le groupe russe a déclaré un cas de force majeure sur les livraisons de gaz vers l'Europe à au moins un client important. nL6N2YZ066 Un report de la remise en service du gazoduc, sur fond de guerre en Ukraine, pourrait entraîner une pénurie d'approvisionnement en gaz et maintenir les prix à un niveau élevé. Aux Etats-Unis, si plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine ont rassuré sur le rythme de la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs continuent de faire preuve de prudence après les résultats mitigés des grandes banques américaines alors que les comptes trimestriels de plusieurs géants du numérique sont attendus cette semaine, à l'image de Netflix NFLX.O ce mardi et de Tesla TSLA.O mercredi. IBM IBM.N (-4,4% en après-Bourse), de son côté, a fait état lundi soir d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes mais le groupe informatique a prévenu qu'il pourrait subir un impact d'environ 3,5 milliards de dollars cette année lié à la vigueur du dollar. Sur les 40 entreprises du S&P-500 ayant déjà publié leurs résultats du deuxième trimestre, 80% ont dépassé les attentes, selon les données de Refinitiv, contre 81% sur les quatre derniers trimestres. LES VALEURS A SUIVRE : nL8N2YZ4TE A WALL STREET La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, affectée par les craintes sur Apple et le retournement en fin de séance du compartiment bancaire .SPSY (-0,53%) qui a perdu tous ses gains initiaux liés à la publication des comptes trimestriels de Goldman Sachs GS.N et Bank of America BAC.N . nL6N2YZ05N nL8N2YZ5BC nL8N2YZ31M L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,69% à 31.072,61 points, le S&P-500 .SPX 0,84% à 3.830,85 points et le Nasdaq Composite .IXIC 0,81% à 11.360,05 points. Aux valeurs, les deux banques ont fini dans le vert mais ont cédé une grande partie de leurs gains du début de séance, les analystes soulignant la baisse du bénéfice trimestriel et l'alerte de Goldman Sachs sur un ralentissement de ses dépenses. Apple AAPL.O , pour sa part, a reflué de plus de 2%, l'agence Bloomberg ayant rapporté que le groupe envisageait lui aussi de ralentir la croissance de ses embauches et de ses dépenses l'an prochain en raison d'une possible dégradation de la conjoncture économique. EN ASIE La Bourse de Tokyo .N225 a fini mardi en hausse de 0,65% après trois jours de fermeture. nL8N2Z01D9 L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) .MIAPJ0000PUS , de son côté, cède 0,64%, revenant vers son plus bas de deux ans touché la semaine dernière. Les groupes technologiques Alibaba 9988.HK (-2,8%), Samsung 005930.KS (-1,8%) et Nintendo 7974.T (-2,5%) pèsent sur la tendance, dans le sillage d'Apple à Wall Street. En Chine, le SSE Composite .SSEC grignote 0,07% mais le CSI 300 .CSI300 abandonne 0,47% alors que le pays a fait état de 776 nouveaux cas de contamination par le coronavirus, ravivant les craintes de nouvelles restrictions sanitaires. TAUX Les rendements obligataires en Europe reculent: celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR perd deux points à 1,190% et son équivalent français de même échéance s'affiche 1,798% (-2,8 points). Le taux des obligations italiennes à dix est stable à 3,381% et l'écart de rendements ("spread") à dix ans entre l'Allemagne et l'Italie reflue à 217,8 points après avoir atteint en séance lundi un pic d'un mois à 234,50 DE10IT10=RR en raison du risque politique à Rome. CHANGES L'indice dollar .DXY , mesurant les fluctuations du billet vert face à un panier d'autres devises de référence, est quasi inchangé (-0,04%), mais il reste en retrait de son pic de 20 ans atteint la semaine dernière, les cambistes revoyant à la baisse les anticipations d'une hausse de taux de la Fed d'un point de pourcentage la semaine prochaine. Contre le yen JPY=EBS , le dollar est légèrement en dessous du record de 24 ans à 139 yens atteint également la semaine dernière. L'euro EUR= progresse de 0,14% à 1,0155 dollar et s'éloigne de la parité avec le billet vert. PÉTROLE Les cours pétroliers, qui ont gagné lundi près de 5%, sont sans direction claire, alternant légère hausse ou baisse au gré des inquiétudes sur l'approvisionnement et des craintes d'une baisse de la demande. Le baril de Brent LCOc1 reflue de 0,05% à 106,22 dollars, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 grignote 0,03% à 102,63 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 19 JUILLET : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Inflation IPCH juin +0,8% +0,8%* - sur un an +8,6% +8,6%* USA 12h30 Mises en chantier juin 1,580 mln 1,549 mln Permis de construire 1,650 mln 1,695 mln LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 26961,68 +173,21 +0,65% -6,36% .N225 Topix .TOPX 1902,79 +10,29 +0,54% -4,49% Hong Kong 20686,47 -159,71 -0,77% -11,59% .HSI Taiwan 14694,08 -25,56 -0,17% -19,35% .TWII Séoul .KS11 2370,52 -4,73 -0,20% -20,39% Singapour 3115,50 -6,26 -0,20% -0,26% .STI Shanghaï 3278,98 +0,88 +0,03% -9,91% .SSEC Sydney 6649,60 -37,50 -0,56% -10,68% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 31072,61 -215,65 -0,69% -14,49% .DJI S&P-500 3830,85 -32,31 -0,84% -19,62% .SPX Nasdaq 11360,05 -92,37 -0,81% -27,39% .IXIC Nasdaq 100 11877,50 -106,12 -0,89% -27,22% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1644,92 +14,74 +0,90% -12,98% .FTEU3 Eurostoxx 50 3511,86 +34,66 +1,00% -18,30% .STOXX50E CAC 40 6091,91 +55,91 +0,93% -14,83% .FCHI Dax 30 12959,81 +95,09 +0,74% -18,41% .GDAXI FTSE .FTSE 7223,24 +64,23 +0,90% -2,18% SMI .SSMI 11010,18 +28,09 +0,26% -14,49% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0156 1,0141 +0,15% -10,66% EUR= Dlr/Yen 137,92 138,12 -0,14% +19,87% JPY= Euro/Yen 140,09 140,11 -0,01% +7,50% EURJPY= Dlr/CHF 0,9754 0,9777 -0,24% +6,93% CHF= Euro/CHF 0,9908 0,9915 -0,07% -4,45% EURCHF= Stg/Dlr 1,1975 1,1954 +0,18% -11,49% GBP= Indice $ 107,3190 107,3660 -0,04% +11,59% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bun d (pts) Bund 10 ans 1,1840 -0,0310 DE10YT=RR Bund 2 ans 0,4970 -0,0210 DE2YT=RR OAT 10 ans 1,7810 -0,0360 +59,70 FR10YT=RR Treasury 10 2,9707 +0,0110 ans US10YT=RR Treasury 2 3,1538 -0,0060 ans US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 102,75 102,60 +0,15 +0,15% +67,86% CLc1 Brent LCOc1 106,24 106,27 -0,03 -0,03% +60,90% (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer) ((Rédaction de Paris; +33 1 49 49 50 00;)) ((Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR ))