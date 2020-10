Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Rouge en vue à Wall Street, les craintes sanitaires et économiques l'emportent Reuters • 15/10/2020 à 13:11









* Wall Street devrait céder au moins 1% * Le CAC 40 et le Stoxx 600 perdent plus de 2% * Les restrictions se multiplient en Europe face au coronavirus * Pas d'accord aux Etats-Unis sur les mesures de relance * Baisse des rendements obligataires, hausse du dollar * La livre plombée par les craintes liées à l'après-Brexit par Laetitia Volga PARIS, 15 octobre (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes reculent nettement jeudi à mi-séance, plombées par le durcissement des restrictions à travers l'Europe liées à la deuxième vague épidémique, les craintes pour le rebond de l'économie et le blocage des discussions sur un plan de relance aux Etats-Unis. Les futures sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en repli d'environ 1% pour le Dow Jones .DJI et le S&P-500 .SPX et de 1,4% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 2,16% à 4.835,09 vers 11h00 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 2,73% et à Londres, le FTSE .FTSE recule de 2,15%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 est en baisse de 2,22%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 2,44% et le Stoxx 600 .STOXX de 2,09%. Avec la résurgence de la pandémie, les pays européens adoptent les uns après les autres des mesures destinées à endiguer la propagation du nouveau virus. Le président français Emmanuel Macron a ainsi annoncé mercredi soir l'instauration d'un couvre-feu entre 21h00 et 06h00 dans neuf métropoles, dont la région parisienne, à partir de samedi et pendant au moins quatre semaines. Au Royaume-Uni, le gouvernement envisage aussi de durcir les mesures de restriction à Londres et dans le nord de l'Angleterre et en Allemagne, le nombre de nouveaux cas quotidiens a atteint un niveau sans précédent (6.638) "Avec le temps, ces blocages localisés se transforment presque inévitablement en blocages à l'échelle nationale et cela va avoir un impact sur l'économie", a déclaré Andrea Cicione chez TS Lombard. Autre déconvenue pour les marchés, la perspective d'un plan de relance aux Etats-Unis s'éloigne encore un peu plus, Steven Mnuchin ayant déclaré qu'il serait difficile d'arriver à un accord avant le 3 novembre tant les positions de l'administration américaine et des démocrates étaient éloignées. Du côté des indicateurs, les investisseurs suivront la parution à 12h30 des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, de l'indice d'activité dans la région de Philadelphie et celui dans la région de New York. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET La séance américaine sera également rythmée par des résultats d'entreprises dont ceux de la banque Morgan Stanley MS.N , du conglomérat Honeywell HON.N ou encore du groupe de pharmacies et de "drugstores" Walgreens Boots Alliance WBA.O . VALEURS EN EUROPE La baisse des actions européennes touche tous les secteurs de la cote, les reculs les plus importants affectant le compartiment du pétrole et du gaz .SXEP (-2,99%) et celui de l'automobile .SXAP (-3,46%). L'indice Stoxx du transport aérien et du tourisme .SXTP perd -1,78%. A Paris, les plus fortes baisses du CAC 40 sont pour Accor ACCP.PA (-6,28%), TechnipFMC FTI.PA (-5,97%) et Société générale SOGN.PA (-5,23%). Unique valeur de l'indice parisien en hausse, Unibail-Rodamco-Westfield URW.AS grimpe de 10,84% après l'appel au rejet par un groupe d'actionnaires du plan de renforcement financier du groupe immobilier. Banco BPM BAMI.MI a pris jusqu'à 3,57% avant de se stabiliser, soutenue par une information selon laquelle la banque italienne a signé un accord de confidentialité avec Crédit agricole CAGR.PA (-4,17%) en vue d'étudier un éventuel rapprochement. Le groupe pharmaceutique suisse Roche ROG.S cède 2,97% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes. CHANGES Le dollar regagne du terrain face à un panier de devises de référence .DXY (+0,29%), profitant du regain des inquiétudes sur l'évolution de la pandémie et de l'économie. L'euro cède 0,24% contre le billet vert, revenant sur un plus bas de 10 jours à 1,1718 dollar EUR= . La livre est orientée à la baisse face au dollar et à l'euro, lestée par les incertitudes concernant le Brexit alors que les dirigeants européens sont réunis en sommet à Bruxelles. GBP= , EURGBP= David Frost, le négociateur en chef des Britannique, a exhorté Boris Johnson à ne pas se retirer des discussions alors que de larges divergences persistent sur la future relation commerciale entre Londres et Bruxelles. TAUX Le regain d'aversion au risque provoque une nouvelle baisse des rendements obligataires, celui des titres américains à dix ans US10YT=RR abandonne deux points de base, à 0,7024%. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR évolue à un plus bas de cinq mois, à -0,617%, soit une perte de cinq points de base. PÉTROLE Le prix du pétrole sont en baisse à cause de la multiplication des restrictions liées au coronavirus qui ne fait qu'accroître les incertitudes sur les perspectives de croissance économique et la reprise de la demande. Le Brent abandonne 1,99% à 42,46 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,27% à 40,11 dollars CLc1 . L'un et l'autre avaient gagné plus de 2% la veille. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 OCTOBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT US 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 10 825.000 840.000 octobre Indice d'activité "Empire octobre 15,0 17,0 State" Indice d'activité "Philly octobre 14,0 15,0 Fed" LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 28134,00 -280,00 -0,99% 1YMc1 S&P-500 ESc1 3450,75 -30,25 -0,87% Nasdaq-100 11827,25 -147,00 -1,23% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 28514,00 -165,81 -0,58% -0,09% S&P-500 .SPX 3488,67 +28,56 +0,83% +7,98% Nasdaq .IXIC 11768,73 +86,69 +0,74% +31,16% Nasdaq 100 11985,36 +99,83 +0,84% +37,24% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1402,13 -31,74 -2,21% -13,66% .FTEU3 Eurostoxx 50 3195,30 -77,98 -2,38% -14,68% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 4838,15 -103,51 -2,10% -19,07% Dax 30 .GDAXI 12682,43 -345,63 -2,65% -4,28% FTSE .FTSE 5810,78 -124,28 -2,09% -22,96% SMI .SSMI 10074,82 -217,84 -2,12% -5,11% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1719 1,1746 -0,23% +4,54% Dlr/Yen JPY= 105,22 105,15 +0,07% -3,34% Euro/Yen 123,33 123,50 -0,14% +1,12% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9135 0,9138 -0,03% -5,61% Euro/CHF 1,0707 1,0728 -0,20% -1,34% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,2960 1,3011 -0,39% -2,24% Indice $ .DXY 93,6570 93,3820 +0,29% -2,62% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund 175,9800 +0,6300 FGBLc1 Bund 10 ans -0,6180 -0,0460 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,7670 -0,0310 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,3346 -0,0300 +28,34 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7024 -0,0200 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1370 -0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 40,11 41,04 -0,93 -2,27% -34,47% CLc1 Brent LCOc1 42,45 43,32 -0,87 -2,01% -35,71% (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.