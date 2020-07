Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Retour de la prudence avec la crise sanitaire et les tensions USA-Chine Reuters • 22/07/2020 à 14:02









* Pas de tendance claire en vue à Wall Street, l'Europe dans le rouge * Trump change de discours face à l'aggravation de l'épidémie * Regain de tension entre Washington et Pékin * L'euro au plus haut depuis octobre 2018 après le plan de relance * Valeo chute à Paris après ses résultats par Laetitia Volga PARIS, 22 juillet (Reuters) - Wall Street est attendue en ordre dispersé mercredi et les Bourses européennes reculent à mi-séance, les craintes liées à la pandémie et les tensions entre les Etats-Unis et la Chine prenant le dessus sur l'effet porteur du plan de relance européen. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en repli d'environ 0,2% pour le S&P-500 et le Dow Jones mais en hausse de 0,25% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,99% à 5.053,98 points vers 11h30 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI cède 0,27% et à Londres, le FTSE .FTSE abandonne 0,92%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 0,97%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,72% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,85%. Le plan de relance arraché par les dirigeants européens à Bruxelles avait permis aux Bourses européennes de finir mardi dans le vert mais l'optimisme n'a pas duré. Aux Etats-Unis, Donald Trump a déclaré que la situation épidémique aux Etats-Unis allait probablement empirer, encourageant pour la première fois la population à porter un masque quand la distanciation sociale n'était pas possible. Autre source d'inquiétudes pour les investisseurs, les relations diplomatiques entre les Etats-Unis et la Chine restent très tendues. Dernier épisode en date, Washington a ordonné à Pékin de fermer son consulat dans la ville texane de Houston pour la protection de la "propriété intellectuelle américaine", une décision qu'a condamnée la Chine en menaçant de prendre des mesures de représailles. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Les résultats d'entreprises continuent de pleuvoir et d'animer la tendance des deux côtés de l'Atlantique. Dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street, l'action Snap SNAP.N perd plus de 7%, le réseau social ayant annoncé mardi soir une croissance du nombre d'utilisateurs actifs moins importante que prévu. Texas Instruments TXN.O avance de 1,5% en avant-Bourse après avoir publié un objectif de chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations. Les résultats trimestriels de Microsoft MSFT.O et de Tesla TSLA.O seront publiés après la clôture de Wall Street. VALEURS EN EUROPE En Europe, les indices sectoriels sont dans le rouge à la mi-journée avec un repli particulièrement marqué pour le compartiment des transports et loisirs .SXTP (-2,32%) et de l'automobile .SXAP (-2,07%), pénalisé par les résultats mal accueillis de l'équipementier Valeo VLOF.PA . Le groupe automobile chute de 8,50% après avoir annoncé mardi avoir subi une lourde perte au premier semestre à cause de la crise du coronavirus et avoir engagé un vaste plan d'action pour réduire ses coûts et préserver sa trésorerie. Dans son sillage, Michelin MICP.PA perd 3,30% et Faurecia EPED.PA 3,86%. Contre la tendance, Orpea ORP.PA prend 6,23%, en tête du SBF 120 .SBF120 , après la publication de prévisions encourageantes. Ipsen IPN.PA gagne 5,45% après un relèvement de recommandation par JPMorgan, qui passe à "surpondérer" sur la valeur. Ailleurs en Europe, Kingfisher KGF.L grimpe de 11,91% à Londres, le propriétaire en France des enseignes Castorama tablant sur un bénéfice ajusté du premier semestre supérieur à celui de l'année dernière à la faveur d'un solide deuxième trimestre. CHANGES L'appétit des cambistes pour l'euro ne faiblit pas après l'accord conclu mardi par les dirigeants européens sur un fonds de relance européen d'un montant de 750 milliards d'euros. La monnaie unique gagne 0,36% face au dollar et a touché en séance un plus haut depuis la mi-octobre 2018, à 1,1583 dollar. EUR= "Les dirigeants européens ont délivré un message fort mardi; après presque une décennie de doutes sur la capacité des différents États membres à faire preuve de solidarité les uns envers les autres et à étendre l'intégration au niveau fiscal, c'est exactement ce qui a été fait. Le fonds de sauvetage européen pourrait changer la donne pour l'Union européenne et pour sa monnaie", a déclaré Ricardo Evangelista, analyste senior chez ActivTrades. Malgré les tensions USA-Chine et l'aggravation de la crise sanitaire, le dollar ne profite pas de son statut de valeur refuge et recule de 0,1% contre un panier de devises internationales. .DXY TAUX Sur le marché obligataire, le retour de l'aversion au risque se traduit par le repli des rendements des emprunts d'Etat, celui des Treasuries à 10 ans US10YT=RR perdant 1,6 point de base, autour de 0,59%. Le rendement de son équivalent allemand DE10YT=RR abandonne plus de deux points de base à -0,483%. PÉTROLE Les cours pétroliers reculent en raison des tensions entre les Etats-Unis et la Chine et de l'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une augmentation plus importante que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière, à 7,5 millions de barils contre 2,1 millions pour le consensus. Le baril de Brent cède 1,15% sous 44 dollars et celui de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,36% à 41,35 dollars. LCOc1 CLc1 Les investisseurs suivront la publication des chiffres de l'Energy Information Administration (EIA) sur les stocks à 14h30 GMT. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 22 JUILLET LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 1YMc1 26668,00 -58,00 -0,22% S&P-500 ESc1 3246,00 -5,25 -0,16% Nasdaq-100 NQc1 10871,50 +20,50 +0,19% "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones .DJI 26840,40 +159,53 +0,60% -5,95% S&P-500 .SPX 3257,30 +5,46 +0,17% +0,82% Nasdaq .IXIC 10680,36 -86,73 -0,81% +19,03% Nasdaq 100 .NDX 10833,07 -119,00 -1,09% +24,05% MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1453,31 -14,74 -1,00% -10,51% .FTEU3 Eurostoxx 50 3379,58 -25,77 -0,76% -9,76% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 5053,61 -50,67 -0,99% -15,46% Dax 30 .GDAXI 13128,80 -43,03 -0,33% -0,91% FTSE .FTSE 6212,05 -57,68 -0,92% -17,64% SMI .SSMI 10429,06 -14,99 -0,14% -1,77% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr EUR= 1,1571 1,1526 +0,39% +3,22% Dlr/Yen JPY= 106,98 106,76 +0,21% -1,73% Euro/Yen EURJPY= 123,81 123,10 +0,58% +1,53% Dlr/CHF CHF= 0,9314 0,9331 -0,18% -3,76% Euro/CHF EURCHF= 1,0781 1,0755 +0,24% -0,65% Stg/Dlr GBP= 1,2693 1,2728 -0,27% -4,27% Indice $ .DXY 95,0720 95,1170 -0,05% -1,14% TAUX Dernier Var. Spread/Bun d (pts) Future Bund 176,6900 +0,3200 FGBLc1 Bund 10 ans -0,4810 -0,0210 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6850 -0,0180 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1733 -0,0130 +30,77 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,5922 -0,0150 US10YT=RR Treasury 2 ans 0,1411 -0,0020 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 41,28 41,92 -0,64 -1,53% -32,56% CLc1 Brent LCOc1 43,73 44,32 -0,59 -1,33% -33,77% (édité par Patrick Vignal)

