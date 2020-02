Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client POINT MARCHÉS-Retour de l'aversion au risque, pluie de résultats en Europe Reuters • 13/02/2020 à 13:16









* Repli en vue à Wall Street, les actions européennes dans le rouge * La nouvelle méthode de décompte des infections en Chine inquiète les marchés * Repli sur les obligations et l'or * Les résultats animent la cote européenne, à la baisse comme à la hausse PARIS, 13 février (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes sont en net repli à mi-séance jeudi, les derniers chiffres de la propagation du coronavirus (Covid-19) en Chine ayant porté un coup d'arrêt à l'enchaînement de records des marchés d'actions; au profit des valeurs refuges comme le yen, les emprunts d'Etat ou l'or. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en repli de 0,6% à 0,9%. À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,84% à 6.053,29 points vers 12h05 GMT après avoir abandonné jusqu'à 1,25% en matinée. A Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 1,28% et à Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,73%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,99%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,82% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,69%. Ce changement notable du sentiment de marché après les records des derniers jours des deux côtés de l'Atlantique s'explique par l'annonce d'un bond du nombre de décès quotidiens attribués au coronavirus Covid-19 et de nouveaux cas d'infection dans la province chinoise du Hubei, Les autorités sanitaires ont en effet annoncé y avoir recensé 242 décès mercredi, une progression quotidienne sans précédent depuis le début de l'épidémie en décembre dernier. Même si elle est liée à un changement de la méthode de diagnostic, cette hausse du bilan a pris à contre-pied les marchés. "Les investisseurs se satisfaisaient de l'idée que les banques centrales du monde entier disposaient des outils suffisants pour traiter le problème et, plus important encore, ils se félicitaient des nouvelles suggérant que le taux d'infection en Chine était désormais sous contrôle", explique Naeem Aslam, chef analyste d'Avatrade. "Les nouvelles du jour ont ébranlé cette confiance." L'épidémie en Chine et les mesures prises pour tenter de limiter sa propagation à l'étranger continuent par ailleurs d'influencer les perspectives économiques: l'Agence internationale de l'énergie a revu à la baisse sa prévision de la demande pétrolière mondiale et la Commission européenne, si elle maintient ses prévisions de croissance, laisse entendre que l'épidémie pourrait les remettre en cause. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE La poussée d'aversion au risque affecte notamment les secteurs les plus exposés à la Chine: l'indice Stoxx de l'automobile .SXAP perd ainsi 1,33%, celui du pétrole et du gaz .SXEP 1,47% et celui des matières premières .SXPP 1,17%. La séance européenne est par ailleurs animée par une nouvelle série de résultats de sociétés cotées, la journée étant l'une des plus chargées du trimestre en la matière. La plus forte baisse du Stoxx 600 est pour le producteur britannique d'énergie Centrica CNA.L , qui chute de 15,43% après l'annonce d'une chute de 35% de ses bénéfices en 2019 et d'une probable diminution de son flux de trésorerie disponible cette année. Nestlé NESN.S cède de son côté 2,54%, le géant suisse de l'alimentation ayant repoussé d'un an son principal objectif de croissance organique. A Paris, Capgemini CAPP.PA perd 3,58% avoir fait état pour le quatrième trimestre 2019 d'une croissance de ses revenus jugée décevante par certains analystes et Renault RENA.PA (-3,05%) souffre de la révision en baisse des prévisions de son partenaire Nissan 7201.T . A la hausse, Rexel RXL.PA (+4,92%), Legrand LEGD.PA (+4,17%) et Pernod Ricard PERP.PA (+2,71%)profitent de résultats solides, et Orange ORAN.PA (+1,44%) de sa confiance pour le marché français en 2020. Dans le secteur bancaire, Commerzbank CBKG.DE prend 5,88%, ses pertes du quatrième trimestre 2019 étant moins lourdes qu'anticipé. TAUX Selon un schéma éprouvé, la baisse marquée des actions favorise le repli sur les emprunts d'Etat, ce qui se traduit par un recul des rendements: celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR est revenu sous -0,4%, deux points de base en dessous de son niveau de mercredi. Celui des Treasuries américains de même échéance US10YT=RR abandonne quant à lui près de quatre points pour revenir autour de 1,59%. CHANGES Sur le marché des devises, l'aversion au risque profite aux monnaies refuges que sont le yen et le franc suisse: le premier s'apprécie de 0,3% face au dollar JPY= et de 0,5% face à l'euro EURJPY= et le second a touché face à la monnaie unique son plus haut niveau depuis août 2015 EURCHF= . Face au billet vert, la monnaie unique reste orientée à la baisse à 1,0854 au plus bas depuis mai 2017. La livre sterling, elle, est bien orientée après un bref passage à vide en réaction à des informations de presse sur une démission inattendue du ministre des Finances britannique, Sajid Javid, dans le cadre du remaniement attendu du gouvernement de Boris Johnson. PÉTROLE La dégradation du sentiment de marché et les prévisions de l'AIE favorisent la baisse du pétrole: le Brent abandonne 0,88% à 55,30 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,39% à 50,97 dollars CLc1 . OR A l'opposé, l'or profite de nouveau de son statut de valeur refuge avec une hausse de 0,48% à 1 572,84 dollars l'once XAU= . PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 13 FÉVRIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Prix à la consommation janvier +0,2% +0,2% - sur un an +2,4% +2,3% 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 8 210.000 202.000 février LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % points Dow Jones 29311,00 -212,00 -0,72% 1YMc1 S&P-500 3358,75 -21,75 -0,64% ESc1 Nasdaq-100 9553,50 -72,25 -0,75% NQc1 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Dow Jones 29551,42 +275,08 +0,94% +3,55% .DJI S&P-500 3379,45 +21,70 +0,65% +4,60% .SPX Nasdaq .IXIC 9725,96 +87,02 +0,90% +8,40% Nasdaq 100 9613,20 +95,34 +1,00% +10,08% .NDX MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1667,79 -14,83 -0,88% +2,70% .FTEU3 Eurostoxx 50 3817,30 -37,13 -0,96% +1,93% .STOXX50E CAC 40 .FCHI 6054,89 -49,84 -0,82% +1,29% Dax 30 13651,37 -98,41 -0,72% +3,04% .GDAXI FTSE .FTSE 7435,52 -98,85 -1,31% -1,42% SMI .SSMI 11050,17 -39,07 -0,35% +4,08% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0854 1,0871 -0,16% -3,18% EUR= Dlr/Yen JPY= 109,72 110,08 -0,33% +0,78% Euro/Yen 119,10 119,69 -0,49% -2,34% EURJPY= Dlr/CHF CHF= 0,9783 0,9781 +0,02% +1,08% Euro/CHF 1,0620 1,0636 -0,15% -2,14% EURCHF= Stg/Dlr GBP= 1,3004 1,2960 +0,34% -1,93% Indice $ 99,0360 99,0490 -0,01% +2,98% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,2800 +0,2600 FGBLc1 Bund 10 ans -0,3900 -0,0140 DE10YT=RR Bund 2 ans -0,6460 -0,0080 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,1550 -0,0210 +23,50 FR10YT=RR Treasury 10 ans 1,5951 -0,0320 US10YT=RR Treasury 2 ans 1,4174 -0,0250 US2YT=RR PETROLE (en dollars) Cours Précéden Var Var. % YTD t Brut léger US 50,99 51,17 -0,18 -0,35% -16,70% CLc1 Brent LCOc1 55,32 55,79 -0,47 -0,84% -16,22% (Marc Angrand)

