POINT MARCHÉS-Repli modéré en vue en Europe après le report du plan de relance US (actualisé)

(Actualisé avec les futures sur le CAC, production industrielle allemande, marché obligataire en Europe) * Les indices européens attendus stables ou en baisse de jusqu'à 0,3% * Donald Trump gèle les négociations sur le plan de relance * Wall Street a basculé dans le rouge et perdu plus de 1% mardi * Les futures US évoluent toutefois dans le vert par Blandine Henault PARIS, 7 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en légère baisse mercredi après la décision de Donald Trump de geler les négociations sur un nouveau plan de relance économique qui a fait baisser mardi Wall Street de plus de 1%. Les contrats à terme signalent un repli de 0,3% pour le CAC 40 parisien .FCHI , une baisse de 0,14% pour le Dax à Francfort .GDAXI et une quasi-stabilité (+0,04%) pour le FTSE à Londres .FTSE . Donald Trump a créé la surprise mardi soir en annonçant que les discussions en cours sur un nouveau plan de relance à l'économie, très attendu par les marchés, étaient interrompues jusqu'à l'élection présidentielle du 3 novembre aux Etats-Unis. Cette décision est intervenue alors que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell avait lui-même souligné plus tôt l'importance de l'enjeu lors d'une nouvelle intervention publique en mettant en garde contre le risque d'une spirale récessionniste au vu du ralentissement de la reprise économique. Dans les statistiques du jour, la production allemande a reculé de façon inattendue en août, ce qui suggère que la reprise de la première économie d'Europe est moins forte qu'espéré. A WALL STREET A la Bourse de New York, la décision de Donald Trump a immédiatement fait basculer les indices dans le rouge. L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,34% à 27.772,76 points et le S&P-500 .SPX a perdu 1,40% à 3.360,95 points, plus de 2% sous son plus haut du jour. De son côté, le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 1,57% à 11.154,60 points. Les futures sur les trois indices évoluent néanmoins dans le vert mercredi, laissant entrevoir une ouverture légèrement positive, ce qui tend à montrer que les investisseurs parviennent à relativiser le report d'un plan de relance aux Etats-Unis. "D'une façon ou d'une autre, nous allons obtenir un plan de relance, c'est juste que nous n'allons pas l'avoir maintenant - donc nous allons faire du surplace pendant un certain temps", a commenté Rob Carnell, chef économiste chez ING en Asie. EN ASIE Les Bourses asiatiques évoluent en ordre dispersé, tiraillées entre la clôture négative de Wall Street et la hausse des futures sur les indices américains. La Bourse de Tokyo .N225 a reculé de 0,05% mais l'indice Hang Seng .HSI à Hong Kong avance de 0,82%. Les places boursières de Chine continentale sont toujours fermées en raison de la fête nationale. CHANGES/TAUX Si les marchés d'actions tentent de faire bonne figure face au report d'un plan de relance aux Etats-Unis, la prudence reste de mise sur le marché des devises où le dollar avance de 0,1% face à un panier de devise de référence. .DXY Les cambistes surveilleront la publication dans la soirée du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed ainsi que l'intervention de plusieurs responsables de la banque centrale américaine. La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, s'exprimera quant à elle lors de la conférence Paris Europlace à 12h00 GMT. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR regagne plus d'un point de base, à 0,7536%, après avoir perdu plus de trois points la veille. Son équivalent allemand DE10YT=RR recule pour sa part de près de deux points de base, pour retomber à -0,52% dans les premiers échanges. PÉTROLE Les cours du brut reculent sous le coup de la décision de Donald Trump de geler les négociations en cours sur un plan de relance aux Etats-Unis. Ils souffrent également de l'annonce par l'American Petroleum Institute d'une hausse des stocks américains la semaine dernière. Le baril de Brent recule de 1,1% à 42,19 dollars et celui du brut léger américain abandonne 1,4% à 40,12 dollars. LES VALEURS A SUIVRE : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23422,82 -10,91 -0,05% -0,99% .N225 Topix .TOPX 1646,47 +0,72 +0,04% -4,35% Hong Kong 24186,20 +205,55 +0,86% -14,20% .HSI Taiwan 12746,37 +42,14 +0,33% +6,25% .TWII Séoul .KS11 2386,94 +21,04 +0,89% +8,61% Singapour 2539,13 +9,87 +0,39% -21,21% .STI Shanghaï 3218,05 -6,31 -0,20% +5,51% .SSEC Sydney 6036,40 +74,30 +1,25% -9,69% .AXJO La clôture à Tokyo : .TFR WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27772,76 -375,88 -1,34% -2,68% .DJI S&P-500 3360,95 -47,68 -1,40% +4,03% .SPX Nasdaq 11154,60 -177,88 -1,57% +24,32% .IXIC Nasdaq 100 11291,27 -217,79 -1,89% +29,29% .NDX Détail de la séance à Wall Street : .NFR "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street DAY/US MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 0#FCE: et sur l'EuroStoxx50 0#STXE: Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : WATCH/LFR La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1415,83 -0,27 -0,02% -12,82% .FTEU3 Eurostoxx 50 3233,30 +13,08 +0,41% -13,67% .STOXX50E CAC 40 4895,46 +23,59 +0,48% -18,11% .FCHI Dax 30 12906,02 +77,71 +0,61% -2,59% .GDAXI FTSE .FTSE 5949,94 +7,00 +0,12% -21,11% SMI .SSMI 10233,16 -69,90 -0,68% -3,61% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1751 1,1734 +0,14% +4,83% EUR= Dlr/Yen 105,74 105,62 +0,11% -2,87% JPY= Euro/Yen 124,24 123,93 +0,25% +1,89% EURJPY= Dlr/CHF 0,9171 0,9177 -0,07% -5,23% CHF= Euro/CHF 1,0778 1,0769 +0,08% -0,68% EURCHF= Stg/Dlr 1,2898 1,2877 +0,16% -2,72% GBP= Indice $ 93,7830 93,6860 +0,10% -2,49% .DXY TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans DE10YT=RR -0,5160 -0,0100 Bund 2 ans -0,6990 -0,0020 DE2YT=RR OAT 10 ans -0,2617 -0,0170 +25,43 FR10YT=RR Treasury 10 ans 0,7536 +0,0140 US10YT=RR Treasury 2 ans US2YT=RR 0,1507 +0,0040 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 40,18 40,67 -0,49 -1,20% -34,36% CLc1 Brent LCOc1 42,27 42,65 -0,38 -0,89% -35,98% (avec Tom Westbrook et Imani Moise, édité par Patrick Vignal)

